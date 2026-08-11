El mejor pueblo de la Sierra de Madrid para ver el eclipse total: un minuto y 28 segundos de oscuridad absoluta

Las claves

Las claves Generado con IA El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 será visible en España, y Somosierra es el mejor lugar de la Sierra de Madrid para observarlo. En Somosierra, la oscuridad total del eclipse durará 1 minuto y 28 segundos, la mayor duración en la Comunidad de Madrid. El municipio ha agotado las 400 plazas habilitadas y prepara actividades de divulgación y observación astronómica para los visitantes. El Ayuntamiento contará con la ayuda de la DGT, Protección Civil y voluntarios para organizar accesos y ha previsto actividades alternativas en caso de nubes.

El primer eclipse total de Sol que será visible en España desde hace más de un siglo tendrá lugar el 12 de agosto de 2026.

La franja de totalidad cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma de Mallorca, incluyendo León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. Sin embargo, los madrileños también tendrán el privilegio de observar el fenómeno en distintos puntos de la Comunidad de Madrid.

Según el experto y ‘cazador de eclipses’ Óscar Mesonero, "cualquier punto más al norte de la T4" permitirá contemplarlo en su totalidad.

Secuencia de un eclipse Oscar Mesonero

Aun así, entre los municipios donde la oscuridad total se prolongará durante más tiempo se encuentra Somosierra, el pueblo situado más al norte de la Comunidad de Madrid.

La herramienta impulsada por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y disponible en trioeclipses.es, calcula una duración de 1 minuto y 28 segundos de oscuridad total.

"Somos uno de los puntos más idóneos para contemplar el eclipse porque nuestro pueblo se encuentra en el punto más al norte de la Comunidad de Madrid y porque el eclipse aquí alcanzará su mayor duración", explica Irma López, encargada de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Somosierra.

El municipio forma parte del programa Trío de Eclipses 2026, 2027 y 2028 de Pueblos con Vida de la Comunidad de Madrid y lleva semanas preparándose para una jornada en la que espera recibir a numerosos visitantes: "Recibimos diariamente un montón de llamadas y correos solicitando información, por lo que se prevé una gran afluencia", señala López.

Para la ocasión, el Ayuntamiento habilitará un espacio dedicado a actividades de divulgación y observación astronómica, donde se repartirán gratuitamente "gafas certificadas para contemplar el eclipse".

También habrá recursos para realizar actividades relacionadas con la astronomía, como un proyector para visualizar simulaciones, planisferios y telurios, además de personal de animación.

400 plazas agotadas

Este pequeño pueblo de tan solo 93 habitantes censados verá, al menos por unas horas, multiplicar su población varias veces gracias a este fenómeno. Las 400 plazas que habilitó el Ayuntamiento se agotaron hace más de un mes y ahora están a la espera de los correspondientes permisos medioambientales para determinar cuántas personas podrán finalmente acudir.

Desde Turismo, "el único inconveniente será el aparcamiento", reconoce López. Para ordenar los accesos, el Ayuntamiento contará con la colaboración de la DGT, Protección Civil y grupos de voluntarios, que participarán en el control de los vehículos y en la organización del evento.

A pesar de todos los preparativos, Somosierra también tiene contemplado un escenario en caso de nubes.

El Ayuntamiento informa que dispone de actividades alternativas para mantener la programación prevista: "Contamos con recursos humanos y materiales para realizar actividades en torno al eclipse si aparecieran nubes".