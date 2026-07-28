Incendios en España hoy, en directo | Última hora de las zonas afectadas, fuegos activos y carreteras cortadas en Madrid, Ávila y Toledo
Los incendios en el centro de Madrid han arrasado 80.000 hectáreas y afectado a 90.000 personas, mientras que el incendio en Castellón ha mejorado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado optimista con la posibilidad de plantear el realojo en varios municipios.
Los tres focos claves para que el incendio no avance a norte, sur y oeste: "En el Pantano de San Juan la situación es endiablada"
🔴Incendios en Madrid, Ávila, Toledo y el resto de España: zonas afectadas, focos activos, carreteras cortadas y última hora
Los focos en Madrid, Ávila y Toledo han arrasado alrededor de 80.000 hectáreas y han afectado a más de 90.000 personas.
Hasta ahora, al menos 52 carreteras continúan cortadas por los incendios forestales en España, repartidos en las provincias de Ávila (18 tramos locales), Madrid (16 tramos locales), Castellón (8 vías) y Toledo (6 tramos locales), además de 4 vías interprovinciales.
El fuego de Vall d'Uixó afronta su cuarto día todavía activo tras quemar 8.500 hectáreas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de "razonablemente positivo" el trabajo contra las llamas realizado esta noche que permite estar "un poco más tranquilos" ante las condiciones climatológicas peores que llegan a partir de este miércoles.
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Preparan las inspecciones para la vuelta a casa de la población en Madrid tras el incendio
El Gobierno de la Comunidad de Madrid trabaja, junto con la Unidad Militar de Emergencias (UME), para iniciar reconocimientos e inspecciones de la sierra oeste afectada por los incendios para evaluar la seguridad, con el objetivo de planificar la vuelta de la población a sus casas.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, y el de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, se han reunido en el Puesto de Mando Avanzado (Navalcarnero) con alcaldes de los municipios afectados por el gran incendio en la sierra oeste, para explicarles las actuaciones previstas.
Se trata de adelantar y tener planificado un retorno ordenado de las personas evacuadas en cuanto sea posible en condiciones de seguridad y facilitar el realojo de quienes no puedan volver a sus viviendas por los daños ocasionados por el fuego, ha explicado el Ejecutivo madrileño.
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Euskadi envía 18 vehículos y 42 efectivos más para la extinción de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo
Las instituciones vascas enviarán más recursos para ayudar en la extinción de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo, con 18 nuevos vehículos y 42 efectivos humanos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Los ayuntamientos de Bilbao, Donostia/San Sebastián y Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Gipuzkoa han acordado enviar recursos humanos y materiales para ayudar en esas laborales contra el fuego.
Se enviarán seis vehículos de extinción tipo Charlie 1 (capacidad de 5.500 y 9.000 litros), otros seis vehículos de extinción tipo Charlie 2 (capacidad de 3.500 litros) y diez vehículos ligeros 4x4 de mano apoyo y logística. En este operativo participarán tres oficiales/inspectores, tres sargentos cinco cabos y entre 29 y 31 bomberos.
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Ávila, pendiente de posibles realojos, tras tener una noche "favorable"
El incendio e Ávila, el mayor de la historia de España con más de 50.000 hectáreas arrasadas, ha tenido esta noche una evolución "bastante favorable", según ha señalado a los periodistas el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien ha adelantado la posibilidad de estudiar durante la jornada medidas de "relajación" para los vecinos desalojados -35.000- y confinados -14.200-.
Sen, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga (Ávila), ha explicado que la pasada madrugada ha resultado "bastante favorable, después de las condiciones climatológicas tan adversas de ayer lunes".
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Baja a nivel 2 el incendio en Toledo, pero se esperan "días complicados"
El Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha han acordado rebajar a nivel 2 la emergencia en Toledo del incendio que afecta a esta provincia, y a las de Ávila y Madrid, por lo que el Ejecutivo autonómico asume la dirección de la extinción.
Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha confirmado que continúan evacuadas dos localidades de Toledo, Sartajada y La Iglesuela, mientras los vecinos de las otras nueve han podido volver a sus casas.
Asimismo, ha apuntado que siguen los trabajos para perimetrar el incendio de La Mierla (Guadalajara), pero el vicepresidente primero ha avanzado que se esperan "días complicados" con el aumento de temperaturas y de la fuerza del viento, por lo que ha hecho un llamamiento a la prudencia.
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Reabre el camping de El Escorial tras desalojar a 4.600 personas por el incendio
Este martes, el camping Capfun de El Escorial (Madrid) ha reabierto sus puertas tras ser desalojadas las aproximadamente 4.600 personas que ocupaban el recinto el pasado viernes por razones de seguridad ante las dimensiones del incendio en la zona oeste de la región que se encontraba a unos 15-20 kilómetros de distancia.
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La petición para endurecer las penas por incendios forestales intencionados supera ya las 45.800 firmas
La petición que reclama al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un plan nacional urgente de restauración ecológica y reforestación ha superado ya las 45.800 firmas. Además, esta solicitud exige el endurecimiento de las penas para quienes provocan incendios de forma intencionada.
La campaña "Nos quemamos" denuncia que cada año se repite la misma situación y que las administraciones "siguen reaccionando tarde ante los incendios forestales".
La iniciativa reclama un plan de restauración post-incendio para frenar la erosión, estabilizar el suelo y evitar su degradación irreversible tras el fuego. Por otra parte, exige una estrategia de reforestación, que no se limite a las zonas afectadas por incendios, sino que incluya también antiguos terrenos agrícolas y pastoriles actualmente en desuso.
La iniciativa también reclama endurecer la ley para quienes provocan incendios de forma intencionada. "No es admisible que las infracciones administrativas en espacios naturales parezcan recibir más celo sancionador que la negligencia o la intencionalidad que termina devorando un bosque. La impunidad tiene que acabarse", recoge la petición.
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Sánchez dice que "permanecen activos 8 grandes incendios forestales" pero "podemos ver la luz al final del túnel"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en La Moncloa para informar de que "permanecen activos 8 grandes incendios forestales" pero "estamos cambiando las tornos y podemos ver la luz al final del túnel, con todas las precauciones".
Además ha calificado la situación de los incendios en España de "grave" teniendo en cuenta que miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y viven momentos de "mucha angustia".
Sánchez ha recordado que la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) acaba de anunciar una nueva ola de calor que no va a facilitar las labores de extinción.
El presidente también ha dicho que el Gobierno "irá poniendo en marcha" las ayudas para los damnificados por los incendios.
A su vez, ha recordado que este año se han calcinado más de 170.000 hectáreas. "Estamos multiplicando por seis las hectáreas calcinadas", en coparación con el año pasado, y "apenas estamos a mitad del ejercicio", ya que queda parte del verano por delante.
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Los incendios forestales han calcinado ya más de 173.650 hectáreas en 2026, seis veces más que hace un año
Los incendios forestales en España han calcinado ya un total de 173.651,46 hectáreas entre el 1 de enero y el 28 de julio de 2026. Esto supone seis veces más que hace un año , con 29.817 hectáreas quemadas en el mismo periodo de 2025.
En 2026, se han registrado 35 grandes incendios forestales (GIF), frente a los 7 registrados en el mismo periodo en 2025, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
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Las 'tormentas de fuego' irrumpen en Francia y agravan el megaincendio de Gironda
Las autoridades francesas atribuyen parte de la virulencia e imprevisibilidad del megaincendio de Gironda a las llamadas tormentas de fuego, un fenómeno hasta ahora prácticamente desconocido en el país en el que el propio incendio genera una gigantesca nube capaz de crear vientos, lanzar brasas a gran distancia y provocar nuevos focos.
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Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavelas: “Ahora sí que hay medios, pero los dos primeros días no había suficientes”
Fernando Casado, alcalde de Robledo de Chavelas, ha afirmado que los vecinos de su municipio están "físicamente y mentalmente" afectados tras llevar cuatro días fuera de sus domicilios. En relación a los efectivos desplegados ha confesado que "ahora hay medios, pero los dos primeros días al ser tan grande el incendio no había suficientes".
En cuanto a daños humanos y personales comenta que "no hay ningún inmueble afectado ni ninguna desgracia". Para el edil, lo más importante "es luchar y acabar con este gran incendio" que durante las noches "es un gatito que duerme y por el día un gran león".
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Sociedades médicas alertan del riesgo para la salud del humo que agrava otras enfermedades
Los médicos advierten de que, aparte de las quemaduras por el contacto directo con el fuego, la exposición al humo es el principal factor de riesgo para la salud en los incendios, ya que contiene partículas y gases tóxicos que afectan al aparato respiratorio y torrente sanguíneo, con efectos graves para niños, mayores, embarazadas y pacientes crónicos.
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) insiste en la importancia de que la población conozca las principales medidas de autoprotección para reducir riesgos para la salud y facilitar la labor de los servicios de Protección Civil y Urgencias y Emergencias.
Entre las recomendaciones, si el fuego o el humo impiden una salida segura indican que se debe permanecer en una estancia protegida, cerrar la puerta y sellar las rendijas por donde pueda entrar el humo con paños o toallas húmedas.
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Ricardo Meneses, alcalde de Valdemaqueda: "Necesitamos medios aéreos para refrescar"
Desde el puesto de mando de Navalcarnero, Ricardo Meneses, alcalde de Valdemaqueda, ha afirmado que en la mañana de este lunes "había una especie de niebla" en su municipio que era muy difícil de abordar y que lo que necesitan ahora mismo son "medios aéreos para sofocar y refrescar".
Además, ha advertido de que nos encontramos en "una emergencia nacional" y no se deben "exponer las vidas" ya que "el cementerio está lleno de patriotas". También, ha recalcado que no se trata de un incendio normal: "Nosotros vivimos en el monte. Somos conscientes de que esto es algo que no se ha vivido en la vida", afirma.
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Abiertos 21 puntos de acogida en 18 municipios para atender a más de 2.000 personas desplazadas por el incendio
La Comunidad de Madrid mantiene activos 21 puntos de acogida en 18 municipios, con un total de 2.734 personas desplazadas atendidas por el incendio en la Sierra Oeste, en el que trabajan en torno a 300 efectivos de Cuerpo de Bomberos de la Comunidad y que ya ha calcinado unas 34.000 hectáreas del territorio madrileño.
Según ha informado el Gobierno regional, los últimos dispositivos en instalarse, en coordinación con los ayuntamientos, fueron el de Collado Villalba y Pozuelo de Alarcón.
Los puntos se reparten entre: Móstoles (400, en tres puntos) Las Rozas (320), Villaviciosa de Odón (260), Alcalá de Henares (250), Villamanta (220), Brunete (197, en dos puntos , Leganés (185), Getafe (162), Alcorcón (130), Boadilla del Monte (125), Sevilla la Nueva (100), Alcobendas (100), Villanueva de la Cañada (89), Collado Villalba (40), Pozuelo de Alarcón (37), Villanueva de Perales (35), Villamantilla (33)y Navalcarnero (18).
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Pilar Bernabé, sobre el incendio de Vall d'Uixó: "Ya no vamos detrás del fuego"
La delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha lanzado un mensaje esperanzador desde el Puesto de Mando del incendio Vall d'Uixó que "ya no vamos detrás del fuego. Vamos por delante".
La delegada informa de que en el frente activo se ha trabajado con maquinaria pesada de la UME y ha dado resultado.
Respecto a los evacuados por las llamas en la zona de Vall d’Uixó, Juan Carlos Valderrama, consejero de Emergencias de la Comunidad Valenciana, ha afirmado que “aproximadamente en 48 horas todos habrán podido volver a sus residencias y a su normalidad”.
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La Aemet eleva a niveles muy altos y extremos el peligro de incendios en los próximos 7 días
La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que la sequedad y el calor intenso elevan de nuevo el peligro de incendios a niveles muy altos o extremos. Estas condiciones se mantendrán en los próximos días por la ola de calor y la predicción del peligro de incendios durará hasta siete días.
La cuarta ola de calor que llega este miércoles afectará, al menos hasta el domingo, a los valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del noreste y las Islas Canarias.
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6.000 personas han podido regresar a sus casas en el incendio de Vall d'Uixó
La Generalitat Valenciana ha levantado el confinamiento en toda la localidad castellonense de La Vall d'Uixó. Durante las últimas horas 6.000 vecinos han podido regresar a sus hogares y a lo largo del día la zona será desconfinada.
El incendio de Vall d'Uixó entra en su cuarto día con viento flojo y posibles complicaciones de visibilidad. Por el momento, el fuego ha calcinado ya unas 8.500 hectáreas y tiene un perímetro aproximado de 72 kilómetros.
En la zona del fuego, la humedad está próxima al 80%, superando el 90% en zonas de sierra. Además, junto con el viento flojo, es posible que las condiciones de visibilidad y calidad del aire en la zona del incendio "no sean buenas", según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
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Un incendio en Portugal a 20 kilómetros de España sigue activo y ha quemado ya 1.000 hectáreas
Un incendio que ha quemado hasta ahora alrededor de 1.000 hectáreas sigue activo este martes en el municipio portugués de Guarda, a unos 20 kilómetros de la frontera con España.
El fuego comenzó el lunes en una zona de matorral de Rochoso e Monte Margarida y mantiene todavía dos frentes durante la mañana con 282 efectivos, 87 vehículos y un medio aéreo.
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Paco Castañares, experto forestal: las condiciones de la nueva ola de calor "podrían provocar una nueva ignición"
El experto forestal Paco Castañares ha afirmado que las condiciones de la nueva ola de calor, la cuarta del verano, "podrían provocar una ignición nueva y convertir el incendio en algo completamente diferente".
Se dan las condiciones para "una explosión de combustible" que disperse un fuego que ha arrasado ya "unas 80.000 hectáreas". La falta de humedad nocturna provoca que la vegetación siga seca y "se vaya a secar mucho más" durante el día, ha explicado en Espejo Público.
Castañares ha destacado también la preocupación por el fuego en Valdemaqueda (Madrid) y su posible "crecimiento hacia la derecha". Esto provocaría, según el experto forestal, que las llamas "no tuvieran freno hacia el sur", llegando a alcanzar Castilla-La Mancha.
Sobre el confinamiento de Navas del Marqués (Ávila) ha explicado que se encuentra en "una pendiente desfavorable", siendo "la única vía de escape del fuego". En un hipotético caso en el que se dieran condiciones extremas, ha afirmado que las llamas podrían llegar al municipio en tan sólo dos horas.
Sobre las críticas contra los medios de extinción, Castañares ha afirmado que "les falta un portavoz que tenga relación con los medios" para acercar a la ciudadanía cuestiones relativas a sus labores y desmentir bulos.
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La Junta informa de niveles altos de ozono atmosférico en 246 municipios del sur de Castilla y León
La Junta informa de que en las montañas del sur de Castilla y León se registran niveles “altos” de ozono en la atmósfera, aunque no se superan los límites de aviso a la población.
De hecho, explicó que la Red de Control de Calidad del Aire de la Comunidad ha detectado en las últimas horas un incremento de los valores, lo que afecta a 246 municipios de Ávila, Salamanca y Segovia.
Asimismo, el Ejecutivo continúa con la vigilancia de los datos ante la posibilidad de que esa concentración de ozono requiera de un aviso a la población y de la emisión de algunas recomendaciones dirigidas en especial a personas mayores, niños y pacientes con problemas respiratorios.
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Cuarto día del incendio en la Vall d'Uixó, aún activo: la Generalitat levanta el confinamiento a los vecinos
El incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) afronta este martes su cuarto día todavía activo tras haber quemado unas 8.500 hectáreas y mantiene evacuadas a unas 10.000 personas, después de que anoche se autorizara la vuelta a sus casas de unas 6.000.
En la última reunión del Cecopi, celebrada a las 19:00 horas de este lunes, se autorizó la vuelta de unos 6.000 vecinos que habían sido desalojados en cuatro barrios de la Vall d'Uixó.
La Generalitat Valenciana ha levantado el confinamiento en toda la localidad castellonense de La Vall d'Uixó, tal y como estaba previsto.