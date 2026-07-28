Incendios en España hoy, en directo | Última hora de las zonas afectadas, fuegos activos y carreteras cortadas en Madrid, Ávila y Toledo

🔴Incendios en Madrid, Ávila, Toledo y el resto de España: zonas afectadas, focos activos, carreteras cortadas y última hora

Los focos en Madrid, Ávila y Toledo han arrasado alrededor de 80.000 hectáreas y han afectado a más de 90.000 personas.

Hasta ahora, al menos 52 carreteras continúan cortadas por los incendios forestales en España, repartidos en las provincias de Ávila (18 tramos locales), Madrid (16 tramos locales), Castellón (8 vías) y Toledo (6 tramos locales), además de 4 vías interprovinciales.

El fuego de Vall d'Uixó afronta su cuarto día todavía activo tras quemar 8.500 hectáreas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de "razonablemente positivo" el trabajo contra las llamas realizado esta noche que permite estar "un poco más tranquilos" ante las condiciones climatológicas peores que llegan a partir de este miércoles.