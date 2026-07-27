Incendios en Madrid, Toledo, Ávila y España hoy, en directo | Última hora de las evacuaciones, fuegos activos, carreteras cortadas y zonas afectadas
Hoy reabrirá el campin de El Escorial evacuado y la residencia de San Martín de Valdeiglesias; además Pedro Sánchez visitará el puesto de mando de Vall d'Uixó (Castellón).
El fuego de Madrid ha disminuido su avance, pero sigue activo sin estabilizar.
Marlaska dice que los días clave para apagar el fuego son hoy y mañana: "A partir del miércoles las condiciones serán negativas"
🔴Incendios en Madrid, Toledo, Ávila y resto de España, en directo: evacuados, mapa y última hora del fuego hoy
El incendio en las provincias de Ávila, Madrid y Toledo ya alcanza las 77.000 hectáreas afectadas y supone el "mayor incendio de la historia reciente de nuestro país", según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Sara Aagesen.
En concreto, la ministra ha indicado que en Ávila son 50.000 las hectáreas calcinadas, mientras que en Madrid son 25.000 y en Toledo 2.000. En total, son 172.400 las hectáreas afectadas en todo el país, una cifra seis veces mayor que en 2025 en el mismo período.
En Madrid ya hay al menos 35.000 evacuados en 12 localidades y en Ávila unas 25.087 personas han tenido que ser evacuadas en 16 poblaciones. Además, en Castellón ya llegan a 16.000 los evacuados mientras que en Toledo alcanzan las 5.200 personas.
Por otro lado, los incendios mantienen cortadas 43 vías secundarias en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón.
🔴6.500 hectáreas calcinadas en Castellón
El incendio de la Vall d'Uixó arrasa 7.000 hectáreas con un perímetro de 48 kilómetros. Por este fuego, los 16.000 evacuados de varios municipios no podrán regresar a sus casas hasta la medianoche del lunes. Al menos 30 medios aéreos se encuentra trabajando por extinguir el fuego.
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Marlaska dice que los días clave para apagar el fuego son hoy y mañana: "A partir del miércoles las condiciones serán negativas"
"Las condiciones meteorológicas no son favorables", pero "hoy y mañana son días centrales" para controlar el incendio en la Comunidad de Madrid, ya que la previsión es que "a partir del miércoles las condiciones serán negativas"
Así lo ha comunicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha ofrecido declaraciones a los medios durante el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero.
Aunque sean días clave, la humedad se ha reducido y no va a haber ausencia de viento aunque, "nos va a respetar algo. La velocidad va a ser razonable", ha apuntado el ministro.
Estas condiciones han hecho reconocer a Marlaska que, en labores de extinción, "vamos despacio", a causa de las condiciones meteorológicas adversas.
En el incendio trabajan 3.000 efectivos, casi 1.000 medios terrestres, fluviales y aéreos, y se ha procedido a una mayor activación de medios aéreos. "Hay que ser positivos. Tenemos control sobre la emergencia", asegura.
A día de hoy, el fuego ha calcinado alrededor de 25.000 hectáreas en la Comunidad de Madrid y 50.000 en la provincia de Ávila. Además, hay 35.000 evacuados y casi 22.000 confinados.
En esos términos, la "necesidad" de este lunes es la de atajar las llamas en el Pantano de San Juan e impedir que el fuego pueda extenderse hacia el norte y el oeste.
Otro de los focos importantes de actuación es en Cadalso de los Vidrios y Casillas, para impedir que vaya hacia el sur, dirección Toledo.
En Mijares y Burgohondo, el objetivo es frenar que el fuego se extienda hacia el oeste.
Finalmente, ha informado de que hay ciudadanos que "están incumpliendo las órdenes de desalojo y evacuación", por lo que pide que "no se compliquen las labores de extinción".
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Pedro Sánchez creará un órgano asesor frente a los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado que creará un órgano asesor frente a los incedios.
Así lo han asegurado tajantemente este lunes en la clausura de la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
"Estará formado por algunos de los mejores investigadores de nuestro país", ha detallado el presidente Sánchez.
Además, ha informado de que en el próxmo Consejo de Ministros harán un decreto ley para proporcinar ayudas a los afectados por los incendios de los últimos días.
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Un incendio obliga a interrumpir la alta velocidad en Tarragona, que afecta a la línea Madrid-Barcelona
Un incendio próximo a la infraestructura ha obligado a interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad entre Camp de Tarragona y La Pobla de Montornés (Tarragona) desde este lunes a las 9:48 horas.
Esta interrupción afecta a los trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, según ha informado Adif, en un mensaje en X.
Además, las líneas R13, R14, R15, R16 Y R17 de Rodalies, sufren demoras de más de 30 minutos por una incidencia técnica de un tren entre Sitges y Garraf (Barcelona).
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El fuego en Madrid disminuye su avance, pero sigue sin estabilizar con tres frentes activos
Los incendios de la Comunidad de Madrid durante las últimas horas han disminuido en su avance y han permitido que los medios de extinción actúen sobre ellos, aunque el fuego sigue activo y sin estabilizar con tres frentes por el viento, el más activo al norte del pantano de San Juan.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este lunes de que las lenguas de fuego del incendio de Ávila "recrudecen" la situación en el pantano, donde 300 bomberos siguen luchando para estabilizar el incendio de la sierra oeste de la región.
A través de un mensaje en su cuenta de X, la presidenta madrileña ha contado también que en estos momentos la atención está puesta en el rebrote del fuego en Villa del Prado y ha destacado que no hay "palabras para agradecer" la labor que están llevando a cabo los bomberos".
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han insistido en pedir a la ciudadanía que siga extremando la precaución y se informe de la evolución de la situación por fuentes oficiales.
Había unas 90.000 personas evacuadas o confinadas en Ávila, Madrid y Toledo. En la Comunidad de Madrid, 55.000 vecinos han sido desalojados, evacuados o confinados.
Por su parte, el incendio de Burgohondo (Ávila), el más devastador en España desde que se tienen registros, cumple este lunes cinco días con 40.000 personas desalojadas en dieciséis municipios, un perímetro de 160 kilómetros y una situación de leve mejoría pese a los sustos que el viento ha provocado durante esta madrugada.
Hasta las cinco de la mañana las condiciones no han sido tan favorables debido a la fuerza del aire que ha provocado pequeños saltos de línea en la zona oeste del fuego, donde está situada la cola del incendio, en la zona de Mijares y Gavilanes; y también en el sector sur, en Casavieja, La Adrada, Sotillo y Piedralaves, entre otros municipios.
El último sector afectado por el viento esta madrugada ha sido el área próxima a El Tiemblo (Ávila) donde el aire ha provocado pequeños brotes y reactivaciones ya bajo control.
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Pedro Sánchez pide "redoblar esfuerzos" ante los "incendios de sexta generación": "La emergencia climática mata"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado que los "incendios de sexta generación" y "la emergencia climática mata", como también ha remarcado la ministra e Transición Ecológica, Sara Aagesen.
Así lo han asegurado tajantemente este lunes en la clausura de la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.
Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que los "datos son claros" y ha recordado la trágica dimensión del problema: en lo que llevamos de año, los incendios en España han calcinado "150.000 hectáreas" y "13 personas han perdido su vida", elevando la "cifra fallecidos a más de 3.800 personas" debido a los efectos directos e indirectos del clima extremo.
El presidente ha alertado sobre la transformación de los fenómenos meteorológicos e incendios forestales, señalando que afrontamos "veranos cada vez más difíciles", donde el riesgo constante "ya no es una excepción. es una regla en sí misma".
Para hacer frente a esta realidad, Sánchez ha incidido en la necesidad de "anticiparnos a la emergencia climática" e intensificar la respuesta institucional y social.
"Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos", ha afirmado, recordando el recorrido realizado desde su llegada a Moncloa.
En este sentido, ha puesto en valor el avance en la concienciación ciudadana, asegurando que "la España de 2026 está mucho más comprometida y concienciada que la de 2018" y que "la gran mayoría de nuestra sociedad es más consciente de la magnitud que tenemos presente".
Finalmente, el presidente ha hecho hincapié en la equidad y la protección de la población ante este desafío. Ha advertido de que, "en consecuencia de la magnitud y la dimensión, no llega por igual a todo el mundo", pero recordando la vulnerabilidad global ante la crisis: "Todos somos vulnerables a la emergencia climática".
Y ha concluído el presidente con que todos podemos ser víctimas de sus consecuencias.
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Un total de 30 medios aéreos trabajarán este lunes en el incendio de la Vall d'Uixó, que afronta su tercer día activo
Un total de 30 medios aéreos participarán a lo largo de este lunes en las labores de extinción del incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), que desde el sábado ha quemado 6.500 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros.
Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, durante este lunes se irán incorporando 17 medios aéreos de la Generalitat, 10 del Ministerio de Transición Ecológica, uno de Aragón, uno de Cataluña y uno de Baleares, lo que suma 30 medios aéreos, que son 5 más de los que actuaron este domingo en el incendio.
El nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales para este lunes es extremo en toda la Comunitat Valenciana, lo que supone limitar las actividades que se pueden realizar en el monte.
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Extinguido el incendio forestal de Selas (Guadalajara), que afectó a unas 2.800 hectáreas
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por extinguido el incendio forestal que se originó el pasado martes en el término municipal de Selas (Guadalajara) y que ha afectado a unas 2.800 hectáreas.
A través de sus redes sociales, consultadas por EFE, Infocam ha informado de que este incendio forestal ha quedado extinguido a las 20:10 horas de este domingo, toda vez que estaba controlado desde la noche del jueves 23 de julio.
Este fuego comenzó como un incendio de cuneta a la altura del kilómetro 40 de la N-211, entre Selas y Aragoncillo, si bien rápidamente las llamas pasaron a terreno forestal.
Debido a este incendio se tuvieron que desalojar las poblaciones de Aragoncillo, Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo y Pardos, y se activó la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Los vecinos desalojados pudieron volver a sus viviendas a lo largo del miércoles 22 de julio y la UME se retiró del incendio a primera hora de este jueves.
En la extinción de este incendio han participado 28 medios aéreos, 64 terrestres y dos medios de coordinación y dirección, con 338 efectivos, en un dispositivo compuesto por medios de Castilla-La Mancha, el Gobierno central, la UME y otras comunidades autónomas.
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Emergencias avisa de que las rachas de viento de hoy pueden complicar la extinción de los incendios de Madrid
Los servicios de Emergencias de la Comunidad de Madrid han avisado este lunes, en un comunicado sobre la situación de los incendios en la Sierra Oeste de la Región, de que las rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora que se prevén para hoy compliquen las labores de extinción.
Según el citado comunicado, la noche ha sido de intenso trabajo para avanzar hacia la estabilización del incendio. Y las zonas que presentan más dificultad dentro de la región son: el entorno del ríuo Cofio, la Urbanización El Encinar del Alberche en Villa del Prado y las urbanizaciones al sur del Embalse de San Juan de San Martín de Valdeiglesias.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraba anoche que la extinción de los incendios forestales que afectan a Ávila y Madrid estaban evolucionando "despacio", pero de manera "positiva".
Marlaska presidió este domingo por la noche el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero (Madrid), desde donde se coordina el operativo por los incendios que afectan a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo, cuyas llamas calcinan ya más de 77.000 hectáreas.
En declaraciones a la prensa, el ministro indicó que la situación va "evolucionando en positivo" comparado con este sábado. "Pero vuelvo a decir, todo muy despacio", aseveró.
En ese sentido, el titular de Interior subrayaba que los avances son como consecuencia del "esfuerzo" de los servicios de extinción, ya que la meteorología "no está ayudando nada".
De hecho, avanzó que la previsión para esta pasada noche era una climatología que tampoco iba a ser lo positiva que les gustaría.
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Aagesen alerta de que la situación sigue siendo "muy muy compleja" y anuncia la llegada de dos hidroaviones turcos
Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha alertado de que la situación "sigue siendo muy muy compleja" pese a la "evolución positiva" de los incendios en el día de ayer. En una entrevista en el programa Las mañanas de RNE, ha anunciado que está previsto que en las próximas horas lleguen dos nuevos hidroaviones desde Turquía para participar en las labores de extinción.
La ministra ha calificado como "devastadora" la cifra de 153.000 hectáreas calcinadas en lo que va de año, seis veces más que en el mismo periodo de 2025 y ha pedido extremar la "precaución" ante la llegada de la cuarta ola de calor del verano.
También ha instado al PP a no "empeñarse en el error" de negarse a abordar un pacto de Estados y ha pedido "actuar unidos".
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Luz al final del túnel en la Sierra Oeste de Madrid: comienza el retorno de mayores a residencias y ganaderos tras cuatro días de evacuaciones
Tras una cuarta noche consecutiva de máxima tensión, los trabajos de extinción comienzan a dar sus primeros frutos en los frentes de la Sierra Oeste de Madrid y Ávila.
Los servicios de emergencias reportan una evolución favorable en varias zonas críticas y se espera que las condiciones meteorológicas del día, con rachas de viento de entre 20 y 40 kilómetros por hora, ayuden a los efectivos a ganarle terreno al fuego.
El foco iniciado en Burgohondo, que ya es el más devastador de la historia de España con unas 50.000 hectáreas arrasadas, muestra síntomas de estabilización junto a puntos como la Vall d'Uixó, dentro de un cómputo global que supera las 77.000 hectáreas calcinadas.
Pese a la cautela de las autoridades, hoy arranca un paulatino e importante intento de regreso a la normalidad. En la comarca madrileña de San Martín de Valdeiglesias, las personas mayores evacuadas de las residencias podrán retornar a lo largo de la jornada, al tiempo que se reanudan las líneas de autobuses interurbanos entre Madrid y Villamanta, y se habilita atención psicológica de urgencia.
Asimismo, los ganaderos de la zona dispondrán de accesos autorizados para alimentar a sus animales y se prevé el retorno paulatino de vecinos en puntos de El Escorial, como los clientes del camping del municipio.
No obstante, las autoridades recuerdan que la batalla contra las llamas está lejos de terminar. La principal preocupación de las brigadas se centra a esta hora en la urbanización El Encinar del Alberche (Villa del Prado), el entorno del embalse de San Juan, y las áreas de Casillas y el Alto de Mijares en Ávila.
Además, el impacto social continúa siendo de gran magnitud: de las más de 60.000 personas evacuadas en total, una gran parte afronta su cuarto día fuera de casa sin poder reincorporarse aún a sus puestos de trabajo.
La situación es más favorable porque han bajado las temperaturas.
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Los incendios en Francia dejan ya más de 250.000 evacuados mientras el oeste de Burdeos se pone en alerta máxima
Más de 250.000 personas han sido evacuadas por los devastadores incendios en el suroeste de Francia, sobre todo el del departamento de Gironda, cuya capital, Burdeos, todavía no está bajo orden de evacuación aunque ha comenzado a redestinar efectivos para proteger el oeste, uno de los grandes epicentros de las industrias de Ciencia y Defensa nacionales.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas anunció que se han desplegado "expertos y recursos" para la seguridad de las instalaciones industriales (fábricas de pólvora y misiles incluidas) dispersas por la parte occidental de la región, ahora expuesta al incendio masivo de Gironda, que está asolado la zona alrededor de la cuenca de Arcachon y en preparativos ante el repunte de las temperaturas que se espera para el próximo martes.
Unas 220.000 personas han sido evacuadas por el incendio de Gironda, donde unas 42.000 hectáreas han quedado arrasadas, y otras 30.000 han tenido que escapar de las llamas en la vecina región de Las Landas, al sur, donde el fuego ha consumido 3.000 hectáreas.
Los incendios han quemado unas 115.000 hectáreas de terreno en Francia desde principios de año, récord histórico.
La evacuación de la ciudad, sin embargo, está por ahora completamente descartada, como anunció esta mañana el alcalde Thomas Cazenave. "El fuego está a las afueras pero no está avanzando por el flanco occidental de la ciudad", ha explicado este mediodía ante los medios.
En ese momento, las llamas se encontraban todavía a 25 kilómetros de la urbe y a 15 de su comunidad periférica más amenazada, Martignas-sur-Jalle.
La prefecta de Gironda, Sophie Broca, ha avisado de que la situación es "increíblemente grave" y anunciado que no permitirá "el regreso de los evacuados a las comunidades ni el desarrollo de la actividad laboral" como mínimo durante el lunes "hasta que el incendio esté controlado" porque "circunstancias excepcionales exigen medidas excepcionales".
Todo ello porque "a partir del martes, lamentablemente, las temperaturas volverán a subir y regresaremos a mínimos muy altos, de 38 y 40 grados", ha indicado la prefecta.
"Este es un factor que podría, y uso el condicional, agravar el fenómeno", ha avisado. En total, 240 viviendas quedaron destruidas en Gironda, según la Prefectura.
Si bien hasta el momento no hay constancia de víctimas civiles, 75 bomberos resultaron heridos, diez de los cuales tuvieron que ser evacuados.
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Se levantan las evacuaciones y los confinamientos en el incendio de La Mierla (Guadalajara)
Mejora la situación en el incendio de La Mierla (Guadalajara), donde este domingo se han empezado a levantar las evacuaciones y los confinamientos que todavía permanecían vigentes, después de que durante los últimos días se autorizara de forma escalonada el regreso de los vecinos desalojados.
"Aunque todavía vamos a seguir pendientes de poder culminar la extinción total del incendio, ya vamos a ordenar la vuelta de toda la gente que quiera a sus casas, a sus núcleos de población, y a levantar los confinamientos", ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
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Más de 16.000 desalojados en el incendio de Castellón
Los 16.000 desalojados seguirán sin poder volver a sus casas, al menos, hasta la medianoche del lunes, y se mantiene también el confinamiento de los municipios de Vall d'Uixó, Betxí y Onda, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y de dejar libres las vía para que puedan trabajar los servicios de emergencia.
El conseller ha explicado que el incendio "sigue activo" pero ha destacado la colaboración existente entre administraciones y entre los más de 400 efectivos que están trabajado para atajar este fuego, entre los que hay 25 medios aéreos, que seguirán trabajando este lunes.
Antonio Rodrigo, por su parte, ha precisado que el incendio ya no está fuera de la capacidad de extinción, como a su juicio demuestra que el número de hectáreas quemadas y el perímetro no han crecido demasiado esta tarde, y se ha mostrado optimista con la posibilidad de que el fuego pueda quedar estabilizado "lo antes posible".
El lunes, ha dicho, las condiciones meteorológicas son muy similares a las del domingo, con viento del oeste de madrugada y brisa de levante a partir de las 11.30 o 12.00 horas, pero el martes "puede ser que tengamos una humedad del 80 %, lo que nos abre una ventana muy buena para tratar de estabilizarlo".
"Es lo que vamos a intentar por todos los medios", ha manifestado el director técnico del PMA, quien ha señalado que durante esta jornada han logrado "reducir bastante el perímetro de la cabeza del incendio" y en principio, "no va mal".
En estos momentos, las labores se centran en la franja de Artana, Eslida y Chóvar, y a pesar de los cambios de viento previstos, cree que hay "posibilidades de estabilizarlo lo antes posible".
"El fuego está dentro de la capacidad humana de extinción porque a cada momento tenemos más medios. El incendio gana terreno pero nosotros también", ha asegurado, y ha destacado los 25 medios aéreos con los que cuentan, además de los numerosos medios terrestres y de la buena coordinación entre todos los efectivos y la buena estrategia de ataque al incendio.
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Mejoran los fuegos en el centro de España tras arder 77.000 hectáreas pero preocupa el de Castellón
Los grandes incendios forestales comienzan desde este domingo a dar señales de leve mejoría en Ávila, Madrid y Toledo, aunque los equipos de extinción aún afrontan "horas muy complejas" tras calcinar 77.000 hectáreas y obligar a evacuar o confinar a cerca de 90.00 personas en las tres provincias.
Preocupa también el incendio de Castellón, que sigue fuera de control tras quemar unas 6.500 hectáreas con un perímetro de 48 kilómetros, aunque desde la dirección de las tareas de extinción se ve una posibilidad de que pueda quedar estabilizado "lo más pronto posible" en los próximos días.
Así lo han dado a conocer el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el subinspector jefe del servicio de Bomberos de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Antonio Rodrigo, en declaraciones a los periodistas, tras la reunión del Cecopi que coordina los trabajos de extinción.
La leve mejoría en los incendios de Ávila y Madrid la ha confirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha asegurado que estos fuegos son los más importantes y agresivos de la historia de España, pero que en la jornada de domingo han evolucionado en positivo, pero "muy despacio".
Tras una nueva jornada marcada por las llamas, los incendios en Ávila, Madrid y Toledo calcinan ya 77.000 hectáreas, con un perímetro total de 280 kilómetros; hay además unos 90.000 evacuados o desalojados.
El ministro ha apuntado a que aún hay focos con llamas y algo muy importante que se evalúa y determina el operativo: "El riesgo de las reproducciones en cualquier momento como está sucediendo".
Aunque la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado que el incendio de Ávila había calcinado 50.000 hectáreas y que el de Madrid había consumido unas 25.000, Marlaska ha modificado ligeramente estas cifras en su comparecencia: 47.000 hectáreas en el primer caso y 27.000 en el segundo.
La mayor preocupación ahora mismo es seguir evitando que los fuegos de la sierra oeste de Madrid y el del sur de Ávila se unan, así como en proteger las zonas más expuestas ahora mismo, la de los municipios de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Mijares (Ávila).
En las labores de extinción participan medios procedentes de Grecia, Italia, Turquía y Portugal, junto con efectivos aportados por once comunidades autónomas y cuatro ayuntamientos y entidades locales, según fuentes del Ministerio del Interior.
Los incendios declarados en Ávila y la Comunidad de Madrid, que se han extendido a Toledo, han obligado a evacuar 39 municipios: 16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo.
Además, siete localidades permanecen confinadas entre las provincias de Ávila y Madrid, de acuerdo con los últimos datos de Interior.
Ante los daños ocasionados por el incendio de Ávila, la Junta de Castilla y León solicitará la declaración de zona catastrófica y se personará como acusación en el procedimiento que se abra para investigar el origen del fuego, según ha anunciado su presidente, Alfonso Fernández Mañueco.
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Los incendios mantienen cortadas 43 vías secundarias en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes de que permanecen cortadas al tráfico 43 carreteras secundarias debido a los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a las provincias de Ávila, Toledo y Castellón.
A través de un mensaje difundido en la red social X, el organismo ha pedido a los conductores que eviten desplazarse por las carreteras de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y por las zonas afectadas de Ávila, Toledo y Castellón.
Asimismo, la DGT ha instado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender cualquier viaje.
En la Comunidad de Madrid, permanecen cortadas la M-501 y la M-512 en Navas del Rey; la M-507 y la M-540 en Villa del Prado; la M-510 en Valdemorillo; la M-533 en Zarzalejo; la M-537 y la M-539 en Robledo de Chavela; la M-541 en Pelayos de la Presa, y la M-548 en Cenicientos.
En la provincia de Toledo permanecen cerradas al tráfico la CM-5001 en El Cornicabral; la CM-5002 y la TO-1375 en El Real de San Vicente; la CM-5005, la CM-543 y la TO-1451 en Escalona; la CM-5006 y la CM-5053 en La Iglesuela del Tiétar; la CM-5100 en San Román de los Montes; la TO-1364 y la TO-1368 en Castillo de Bayuela; la TO-1385 en Almendral de la Cañada, y la TO-1560 en Almorox.
En Ávila, las carreteras afectadas son la AV-502, AV-503, AV-504, AV-512 y AV-562, todas ellas en el entorno de Cebreros; la AV-901 y la AV-902 en Burgohondo; la AV-904 en Guisando; la AV-P-703 en Casillas; la AV-P-705 en Mijares; la CL-501 en Santa María del Tiétar, y la N-403 a la altura de Las Cruceras.
Por último, en la provincia de Castellón continúan cerradas la CV-200 en Aín; la CV-203 en Caudiel; la CV-205 en Tales; la CV-215 en l'Alcúdia de Veo; la CV-219 en Eslida, y la CV-223 en Nules y la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d'Uixó.