Incendios en Madrid, Toledo, Ávila y España hoy, en directo | Última hora de las evacuaciones, fuegos activos, carreteras cortadas y zonas afectadas

Los grandes incendios forestales comienzan desde este domingo a dar señales de leve mejoría en Ávila, Madrid y Toledo, aunque los equipos de extinción aún afrontan "horas muy complejas" tras calcinar 77.000 hectáreas y obligar a evacuar o confinar a cerca de 90.00 personas en las tres provincias.

Preocupa también el incendio de Castellón, que sigue fuera de control tras quemar unas 6.500 hectáreas con un perímetro de 48 kilómetros, aunque desde la dirección de las tareas de extinción se ve una posibilidad de que pueda quedar estabilizado "lo más pronto posible" en los próximos días.

Así lo han dado a conocer el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y el subinspector jefe del servicio de Bomberos de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Antonio Rodrigo, en declaraciones a los periodistas, tras la reunión del Cecopi que coordina los trabajos de extinción.

La leve mejoría en los incendios de Ávila y Madrid la ha confirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha asegurado que estos fuegos son los más importantes y agresivos de la historia de España, pero que en la jornada de domingo han evolucionado en positivo, pero "muy despacio".

Tras una nueva jornada marcada por las llamas, los incendios en Ávila, Madrid y Toledo calcinan ya 77.000 hectáreas, con un perímetro total de 280 kilómetros; hay además unos 90.000 evacuados o desalojados.

El ministro ha apuntado a que aún hay focos con llamas y algo muy importante que se evalúa y determina el operativo: "El riesgo de las reproducciones en cualquier momento como está sucediendo".

Aunque la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado que el incendio de Ávila había calcinado 50.000 hectáreas y que el de Madrid había consumido unas 25.000, Marlaska ha modificado ligeramente estas cifras en su comparecencia: 47.000 hectáreas en el primer caso y 27.000 en el segundo.

La mayor preocupación ahora mismo es seguir evitando que los fuegos de la sierra oeste de Madrid y el del sur de Ávila se unan, así como en proteger las zonas más expuestas ahora mismo, la de los municipios de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Mijares (Ávila).

En las labores de extinción participan medios procedentes de Grecia, Italia, Turquía y Portugal, junto con efectivos aportados por once comunidades autónomas y cuatro ayuntamientos y entidades locales, según fuentes del Ministerio del Interior.

Los incendios declarados en Ávila y la Comunidad de Madrid, que se han extendido a Toledo, han obligado a evacuar 39 municipios: 16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo.

Además, siete localidades permanecen confinadas entre las provincias de Ávila y Madrid, de acuerdo con los últimos datos de Interior.

Ante los daños ocasionados por el incendio de Ávila, la Junta de Castilla y León solicitará la declaración de zona catastrófica y se personará como acusación en el procedimiento que se abra para investigar el origen del fuego, según ha anunciado su presidente, Alfonso Fernández Mañueco.