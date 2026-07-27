Comienza el retorno de mayores a residencias y ganaderos tras cuatro días de evacuaciones en la Sierra Oeste por el incendio

Los evacuados por el incendio de la Sierra Oeste, en el polideportivo La Chopera, en Villamanta, recibieron este domingo a los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, acompañados de la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. A. Pérez Meca Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Comienza el regreso paulatino de mayores a residencias y ganaderos a sus explotaciones en la Sierra Oeste tras cuatro días de evacuaciones por el incendio. Un dispositivo especial de atención psicológica asiste a las familias afectadas, y se reactivan servicios clave como la línea de autobuses entre Madrid y Villamanta. El incendio ha calcinado cerca de 77.000 hectáreas y provocado más de 60.000 desalojos, con trece carreteras aún cortadas en la Comunidad de Madrid. Las autoridades mantienen la cautela, ya que persisten amenazas en urbanizaciones y núcleos urbanos cercanos al embalse de San Juan y en la provincia de Ávila.

Luz al final del túnel en la Sierra Oeste de Madrid. Tras cuatro jornadas agónicas de lucha incesante contra el fuego, la situación en la zona comienza a dar los primeros síntomas de alivio. Los trabajos nocturnos de los equipos de extinción y una evolución meteorológica relativamente favorable —con rachas de viento de entre 20 y 40 kilómetros por hora que están ayudando a disipar el humo y contener el avance— han permitido fijar un punto de inflexión.

Aunque las autoridades insisten en que la emergencia no ha terminado, este lunes arranca un paulatino e importante plan de desescalada para devolver la normalidad a los municipios más golpeados por las llamas.

A lo largo del día de hoy, los ancianos evacuados de las residencias de San Martín de Valdeiglesias podrán retornar a sus instalaciones. En paralelo, se ha desplegado un dispositivo especial de atención psicológica para asistir a las familias tras cuatro días de enorme desgaste emocional, mientras se reactivan las comunicaciones clave de la comarca, como la línea de autobuses interurbanos entre Madrid y Villamanta.

Por su parte, los ganaderos de la zona también han recibido luz verde para acceder bajo supervisión a sus explotaciones y alimentar al ganado, una medida crítica para evitar pérdidas catastróficas en el sector primario local.

Sin embargo, la cautela sigue siendo máxima y la emergencia está lejos de darse por concluida. La principal amenaza en el flanco madrileño se sitúa ahora en la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado, así como en los núcleos urbanos al sur del embalse de San Juan. En la provincia de Ávila, la preocupación se traslada al Alto de Mijares y Casillas, dentro del perímetro del demoledor fuego iniciado en Burgohondo.

El balance refleja la magnitud de una tragedia ambiental y social sin precedentes, con cerca de 77.000 hectáreas calcinadas en total —unas 50.000 solo en el foco abulense, ya considerado el peor incendio de la historia de España—. En este escenario tan cambiante, la cifra global supera ya los 60.000 desalojados y se continúan realizando nuevas evacuaciones preventivas en los puntos más amenazados.

Esta situación provocará que miles de vecinos evacuados o confinados no puedan acudir este lunes a sus puestos de trabajo, condicionados por la pérdida de sus viviendas de forma temporal, los cortes en la red viaria y la imposibilidad de regresar a sus municipios en el inicio de la semana laboral.

Trece carreteras cortadas en la Sierra Oeste

Un total de trece carreteras de la Comunidad de Madrid permanecen afectadas este lunes por los incendios en la sierra oeste, con diferentes tramos cortados total o parcialmente al tráfico, según la última actualización del gobierno regional a las 07.45 horas.

En concreto, la M-507 permanece cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado.

También está cortada en ambos sentidos la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo; la M-501, entre los kilómetros 40 y 69, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias hasta el límite provincial; y la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

En la carretera M-512 permanece cortado el tráfico en ambos sentidos entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501, mientras que entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa María de la Alameda, la circulación está cortada en sentido ascendente.

Asimismo, la M-531 está cerrada en ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela, y la M-539 entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda.

En la M-533, el corte afecta al sentido ascendente desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600.

Por su parte, en la M-521 permanece cortada la circulación en sentido descendente entre los kilómetros 23 y 29, desde Fresnedillas de la Oliva hasta Robledo de Chavela, y en ambos sentidos entre los kilómetros 6 y 16, en Quijorna y Navalagamella.

También está cortada en sentido ascendente la M-855 desde el kilómetro 0, en Navas del Rey, desde la rotonda de la M-501; la M-537 en ambos sentidos entre los kilómetros 0 y 0,2, en Robledo de Chavela; la M-510 entre los kilómetros 20,6 y 54,5, desde Valdemorillo y Chapinería hasta el límite provincial, en ambos sentidos; y la M-957 entre los kilómetros 0 y 5,75, en San Martín de Valdeiglesias, también en ambos sentidos.

Las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos por las zonas afectadas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.