Villanueva y Villaviciosa, los municipios donde alquilar una habitación cuesta más que en Madrid o Barcelona

Habitaciones ofertadas en Pisos.com en los municipios de Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón. E.E.

Las claves

Las claves Generado con IA En Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón alquilar una habitación cuesta más que en Madrid o Barcelona, con medias de 703,57 y 687 euros respectivamente. Estos municipios madrileños superan casi en un 50% la media nacional para el alquiler de habitaciones, que se sitúa en 475,98 euros. La presencia de universidades, centros de trabajo y la limitada oferta de vivienda explican la alta demanda y precios elevados en el extrarradio de Madrid. Mientras que en municipios como Ontinyent o Ponferrada los precios no superan los 250 euros, la diferencia con los municipios más caros es de más de 450 euros.

El acceso a la vivienda es un problema que afecta a toda España. Y en las ciudades más grandes esto se intensifica. De hecho, un informe de la Unión Europea situaba el pasado mes de octubre a Madrid y Barcelona como los epicentros de esta crisis. Dos lugares que encabezan -junto con Lisboa- el ranking de capitales donde los alquileres son demasiado caros en comparación con los salarios.

Y ya no es algo que solo afecta a los alquileres de pisos o casas enteras; también al de habitaciones. Y es que otro informe del portal inmobiliario Pisos.com -uno de los líderes en España- de hace unas semanas suma otro dato más en cuanto a estas, específicamente: Barcelona es la capital de provincia más cara del país, con 646 euros de media.

Inmediatamente por debajo se encuentra Madrid, con 622,14 euros de media. Completando el podio de los cinco primeros se encuentran Palma de Mallorca (617,31 euros), Valencia (616,74 euros) y Donostia-San Sebastián (546,80 euros).

Sin embargo, el dato más revelador está fuera de estas capitales. Y es que en dos municipios de la Comunidad de Madrid alquilar una habitación cuesta más incluso que en Barcelona.

Se trata de Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón. En el primer caso, alquilar una habitación cuesta de media 703,57 euros, mientras que en el segundo se sitúa en 687 euros, según los datos del portal. Ambos municipios se colocan así casi un 50% por encima de la media nacional, fijada en 475,98 euros.

Villanueva y Villaviciosa

Villanueva de la Cañada es un municipio situado al noroeste de la región, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Madrid. Tiene una población cercana a los 24.000 habitantes y destaca por su alto nivel de renta, su amplio desarrollo urbanístico de tipo horizontal y sus numerosos espacios verdes.

Cercana a ella se instalan importantes instituciones educativas, como la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad Camilo José Cela. Además, en su término municipal se encuentra el Centro de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Agencia Espacial Europea.

Habitación en alquiler en Pisos.com en Villanueva de la Cañada. Pisos.com

Por su parte, Villaviciosa de Odón se encuentra al suroeste de Madrid, a unos 20 kilómetros de la capital, y presenta unos 30.000 habitantes. Es conocido por su frondosa naturaleza, pues tiene el 60% del territorio del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.

En su caso, también destaca por un entorno universitario, siendo sede de la Universidad Europea de Madrid.

El extrarradio de Madrid

Muchas localidades del entorno de Madrid, aunque se encuentren por debajo del precio medio de la capital, ya superan el coste medio de toda España o se quedan muy cerca.

Es el caso de San Sebastián de los Reyes (495,33 euros), Getafe (472,70 euros), Alcobendas (468 euros), Alcorcón (449,64 euros), Móstoles (449,63 euros), Alcalá de Henares (436,09 euros) o Leganés (402,56 euros). Estas completan la lista de los municipios más caros para alquilar una habitación en la comunidad, según dicho informe.

Ranking de municipios de España con su precio medio para habitaciones según el portal Pisos.com. Pisos.com

"Que estos municipios encabecen la lista no es casual. Reúnen universidades, polígonos y grandes centros de trabajo. Están bien conectados con la capital y arrastran un parque de vivienda muy limitado. Cuando la demanda crece sobre una oferta que apenas se mueve, el precio de la habitación reacciona igual que en cualquier gran ciudad", explica sobre este fenómeno Ferran Font, portavoz y director de Estudios del portal Pisos.com.

"Durante años, mudarse a una localidad del área metropolitana fue la vía habitual para pagar menos por una habitación, pero ese mecanismo se ha agotado: la tensión se ha trasladado al extrarradio con la misma fuerza que en el centro y muchos de estos municipios han dejado de ofrecer el respiro que antes garantizaban", añade.

A esta dinámica se suma la creciente distancia entre los precios y los ingresos. El salario mínimo interprofesional se ha situado en 2026 en 1.221 euros mensuales en catorce pagas, un 3,1% más que el año anterior, pero ese avance apenas se percibe en quienes comparten vivienda.

"El salario mínimo ha subido este año, y aun así esa mejora casi no se nota en el bolsillo de quien comparte piso, porque la habitación se ha encarecido en paralelo. En las zonas más tensionadas, una sola estancia se sigue llevando más de la mitad de ese sueldo, de modo que la subida no ha servido para cerrar la brecha", advierte Font.

El lado opuesto

Frente a este panorama, el mapa conserva contrastes notables en el ámbito nacional. Entre los municipios más económicos para compartir habitación figuran Ontinyent (202,92 euros), en Valencia; Ponferrada (238,06 euros), en León; Tortosa (243,18 euros), en Tarragona, y Talavera de la Reina (248,08 euros), en Toledo.

La distancia con las localidades más caras resulta tan amplia que, con lo que cuesta una sola habitación en Villanueva de la Cañada, podrían alquilarse más de tres en Ontinyent. El contraste se aprecia incluso frente a las capitales: el municipio más barato del estudio se sitúa por debajo de Badajoz (211 euros), la capital de provincia más asequible del país.

"Conviene no leer los precios bajos como una buena noticia automática. En muchos de estos municipios, compartir sale a cuenta precisamente porque la actividad económica y el empleo son más débiles, de modo que el ahorro en vivienda no siempre compensa para quien necesita estar cerca de un mercado laboral. El problema de fondo no se resuelve mirando solo a las grandes urbes: hoy atraviesa también a localidades medianas de todo el país", concluye el portavoz.