Ayuso lanza la IA más avanzada de España para enfermedades del corazón: vigila pacientes 365 días durante 24 horas

El proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation, consolida al Hospital Ramón y Cajal como referente nacional e internacional en innovación clínica.

Desde su puesta en marcha, el sistema ha gestionado más de 11.400 alertas clínicas y ha atendido a 28.000 personas, anticipando complicaciones y permitiendo intervenciones médicas rápidas.

El programa, instalado en el Hospital Ramón y Cajal, permite el control remoto de parámetros como peso, glucosa, presión arterial y oxígeno mediante dispositivos conectados y una aplicación móvil.

La Comunidad de Madrid ha lanzado CardiologIA Madrid 365, un sistema de telemedicina con inteligencia artificial para monitorizar pacientes con enfermedades cardíacas las 24 horas del día.

"Estamos ante el modelo más avanzado de atención cardiológica que existe en España". Así ha presentado este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la nueva herramienta sanitaria que "ya está salvando vidas y está ayudando a prolongarlas".

Se trata de CardiologIA Madrid 365, un proyecto de telemedicina puesto en marcha en el Hospital público Ramón y Cajal en noviembre del año pasado. Este permite un control mediante inteligencia artificial las 24 horas de los 365 días del año para los pacientes con enfermedades del corazón.

Véase así la gestión de problemas de este tipo, como la insuficiencia cardíaca, arritmias o cardiopatía isquémica o riesgos de padecerlas. De esta manera, se anticipa a posibles complicaciones, gracias a una plataforma tecnológica basada en el internet de las cosas y en la IA.

En su visita a las instalaciones, Ayuso ha explicado que los pacientes tienen acceso a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual a la aplicación CardiologIA, desde donde el equipo médico monitoriza los datos que influyen en la salud cardiovascular, como pueden ser el peso, nivel de glucosa, presión arterial o saturación de oxígeno.

Estos se incorporan a la APP o se facilitan dispositivos para poderlos controlar desde casa.

A partir de estos datos, el equipo profesional de este servicio hace el seguimiento, ayudado por la IA y, cuando detecta un riesgo elevado, actúa de forma inmediata activando teleconsultas, ajustes del tratamiento, derivaciones urgentes, valoraciones con especialistas o la coordinación directa con el Servicio de Urgencia Médica regional (SUMMA 112).

Asimismo, los pacientes pueden seguir programas de rehabilitación desde casa y recibir recordatorios de la medicación desde la misma aplicación.

Más de 11.000 alertas

El sistema se encuentra al servicio de los 600.000 madrileños que tienen como centro de referencia el Ramón y Cajal, aunque en estos siete meses ha atendido a 28.000 personas.

En total, se han gestionado más de 11.486 alertas clínicas, casi 400 de ellas críticas. La previsión es aumentar hasta 250 monitorizados simultáneamente en los próximos meses, con una capacidad total prevista para mil.

Ayuso en el centro de control de CardiologIA en el Ramón y Cajal. CAM

En este recurso pionero se invierten desde el Gobierno regional unos 2 millones de euros.

En su corazón -el centro de control- operan en la actualidad 10 profesionales: personal facultativo y de Enfermería. Se compone de un muro de pantallas de alta resolución, de 22 metros cuadrados. Desde allí, el equipo puede visualizar en tiempo real el estado clínico de todos los beneficiarios, recibir las alertas individualizadas y consultar las predicciones del modelo de IA.

La plataforma integra múltiples fuentes de información (historia clínica electrónica, laboratorio, electrocardiografía e imagen cardiológica) con la monitorización continua de los pacientes a través del internet de las cosas (relojes inteligentes, tensiómetros, pulsioxímetros, básculas, holters, electrocardiógrafos, entre otros wearables, es decir, 'dispositivos vestibles').

También con la comunicación directa con el usuario de este servicio pionero a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual, que incorpora un canal específico con acceso a contenidos educativos personalizados.

Ayuso y la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en el centro de control de CardiologIA en el Ramón y Cajal. CAM

Gracias a ello, el sistema genera en tiempo real y de manera automática alertas clínicas (alrededor de 160 tipos) estructuradas por nivel de riesgo que orientan la actuación antes de que el deterioro clínico sea irreversible.

Permiten que se pueda proceder a la derivación inmediata a los profesionales médicos, favoreciendo una atención rápida, anticipada, integral y preventiva. Y a los beneficiarios la posibilidad de comunicarse con el equipo de CardiologIA, recibir respuesta rápida ante cualquier señal de alarma y acceder a 75 vídeos educativos personalizados, reduciendo la incertidumbre y el miedo a la descompensación que acompaña a estas patologías de larga evolución.

Como concluyen desde el Ejecutivo autonómico, el proyecto, financiado con Fondos Next Generation, "consolida al Hospital Ramón y Cajal como un referente nacional e internacional en la innovación clínica".