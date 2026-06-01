En Madrid sólo se quedan el 35,3% de los nuevos médicos de Atención Primaria: únicamente 49 de 139 aceptan la plaza

Miembros del sindicato médico de AMYTS frente a la Consejería de Sanidad esta semana. AMYTS

Las claves

Las claves Generado con IA Solo el 35,3% de los nuevos médicos de Atención Primaria formados en Madrid aceptan una plaza, es decir, 49 de 139. El sindicato Amyts denuncia que las condiciones laborales y el contrato 4+1 ofrecen escaso atractivo para los nuevos especialistas. El modelo 4+1 obliga a los médicos a trabajar un día a la semana fuera de su centro, lo que dificulta la continuidad asistencial y genera descontento. Los sindicatos critican la falta de negociación y la imposición de desplazamientos largos, reclamando mejores condiciones y estabilidad para retener talento.

La Comunidad de Madrid no cesa en su empeño de atraer médicos de Atención Primaria. Sin embargo, de los 139 residentes convocados tras finalizar su formación especializada en Medicina Familiar y Pediatría en la región, únicamente 49 aceptaron una plaza, lo que supone un 35,3% del total.

Según datos de la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (Amyts), la última adjudicación de plazas para estos nuevos especialistas que han terminado la residencia MIR en la comunidad "ha evidenciado el escaso atractivo de las condiciones laborales ofertadas por la Gerencia de Atención Primaria".

"Más de la mitad de los profesionales que Madrid acaba de formar, evaluar y certificar optan por no incorporarse al sistema. Los residentes no se marchan por capricho ni por inmadurez profesional, se van porque el mensaje institucional es nítido: no nos importa quién seas, dónde vivas ni cómo organices tu vida, solo que cubras un hueco", denuncian desde el sindicato médico en un comunicado.

Achacan este "fracaso" al denominado contrato 4+1 que ha impulsado la Gerencia de Atención Primaria. Este modelo establece que los profesionales desarrollen su actividad cuatro días en su centro de referencia y un quinto día en otros dispositivos asistenciales designados por la administración para cubrir necesidades de servicio.

El problema que mencionan es que la Atención Primaria se erige sobre la "proximidad, la confianza y el seguimiento continuado" y el 4+1 "los desactiva en cinco días". "¿Qué sentido pedagógico o asistencial tiene formar especialistas en medicina para convertirlos el quinto día en refuerzos volantes que ni siquiera conocen el historial clínico de los pacientes que atienden?", se pregunta el Sector de Atención Primaria de Amyts.

Además, apuntan que desde la Gerencia "se ha defendido reiteradamente esta fórmula como una medida estructural que ha venido para quedarse". Sin embargo, dos de cada tres nuevos especialistas han optado por no incorporarse a la Atención Primaria madrileña con estas condiciones ofertadas.

"Resulta paradigmático que se pretenda eternizar una política cuyo único resultado medible es la fuga de talento", recalca el Sector de Atención Primaria del sindicato. Denuncian, asimismo, que la Administración habla de "voluntariedad" en este contrato "cuando la alternativa a no firmar es el despido antes del primer día de trabajo".

❌AMYTS INFORMA. Madrid pierde a casi dos tercios de los nuevos médicos de Familia y pediatras que acaba de formar: solo 49 de 139 aceptan plazahttps://t.co/cj4UhHP0g3 — AMYTS (@amytsmedicos) June 1, 2026

"La retórica de la estabilidad que intenta vender la Consejería de Sanidad choca con la realidad de los contratos fragmentados, los desplazamientos de más de 50 kilómetros sin tiempo de viaje computable y la imposición unilateral sin negociación sindical vinculante", argumentan.

Por ello, aseguran que para conseguir esas "plazas fijas necesarias" para la Atención Primaria, también debe otorgarse "compensación real, proximidad geográfica y, sobre todo, un pacto de respeto con quienes eligen sostenerla".

"La fatiga acumulada, los desplazamientos forzados, el riesgo vial in itinere y la pérdida de identidad profesional dentro de un equipo sanitario no son efectos colaterales, son el diseño. Y cuando se naturaliza el sufrimiento como virtud logística, se está firmando la sentencia de una Atención Primaria sin anclaje, sostenida por la resiliencia individual hasta que esta, por pura física humana, colapsa", ha concluido el sector de Amyts.