El hito del 12 de Octubre: opera con robot a un bebé de tres meses con obstrucción renal por primera vez en España

El hospital es referente nacional en cirugía pediátrica de alta complejidad y ha realizado más de 50 intervenciones con cirugía robótica.

La intervención se realizó con el robot Da Vinci, permitiendo extirpar la zona estrechada y reconstruir la vía urinaria del bebé.

El Hospital 12 de Octubre de Madrid ha realizado la primera cirugía robótica en España a un bebé de tres meses con obstrucción renal.

El Hospital público 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid ha intervenido mediante cirugía robótica a un bebé de tan sólo tres meses que presentaba una obstrucción en el riñón. Se trata de la primera operación de estas características realizada en España a un paciente de tan corta edad con esta enfermedad renal.

Se trata de un nuevo hito de la sanidad pública madrileña que supone "un gran avance y pone de manifiesto que el uso de esta tecnología en niños de estas edades no solo es posible, sino también seguro", como avanzan desde la Consejería de Sanidad de la región. La operación ha sido realizada por profesionales de la Sección de Urología Infantil, integrada en la de Cirugía Pediátrica del centro, con el robot Da Vinci.

En concreto, el bebé presentaba una obstrucción en la zona del riñón que impedía que la orina fluyera con normalidad hacia el uréter y la vejiga. Esto estaba afectando de forma progresiva a su función renal.

"Con la cirugía robótica se ha extirpado la zona estrechada y hemos vuelto a reconstruir la vía urinaria, reconectando el riñón con el uréter" para restablecer el flujo adecuado, como apunta Daniel Cabezalí, cirujano pediátrico del hospital.

Explica Cabezalí también que el empleo del robot dentro de la cirugía pediátrica supone "un reto": "Tenemos que trabajar en espacios muy reducidos -como es el abdomen de un bebé- con material diseñado para adultos".

Además, en este tipo de pacientes, el riñón mide aproximadamente unos 5 centímetros, con un tamaño comparable al de una ciruela. "Para conseguir que la cirugía sea un éxito, es necesario aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología robótica". Entre ellas destacan la magnificación de la imagen, la visión en tres dimensiones y la gran precisión en los movimientos del cirujano. Estas características permiten mayor exactitud en procedimientos reconstructivos delicados, mejorando los resultados para el paciente.

Cabezalí añade también que es muy importante la perfecta coordinación entre todos los profesionales implicados: cirujanos, anestesistas y enfermería. "El trabajo conjunto y bien sincronizado de todos ellos es fundamental para garantizar la seguridad del paciente y obtener buenos resultados".

Operación con robot a un bebé de tres meses con obstrucción renal en el 12 de Octubre. CAM

Tras el procedimiento quirúrgico, la evolución ha sido muy favorable y el niño ha recibido el alta 48 horas después, sin complicaciones durante la operación y el postoperatorio inmediato.

Actualmente, se le están realizando pruebas de seguimiento para confirmar los resultados de la cirugía reconstructiva del tracto urinario. Los datos preliminares son positivos, ya que indican que la obstrucción se ha corregido y que el riñón está drenando la orina de manera adecuada.

Cirugía pediátrica "referente nacional"

La Comunidad de Madrid señala que, por intervenciones como esta, el Hospital 12 de Octubre está considerado "referente nacional" en cirugía pediátrica de alta complejidad y uso de esta tecnología.

Como enumera Helena Martín, enfermera de Cirugía Pediátrica del centro, el personal de enfermería se compone de tres profesionales: el responsable de la anestesia, el enfermero circulante (que se encarga de la configuración de los elementos del robot Da Vinci) y el instrumentista (quien prepara todo el material necesario en la cirugía).

Este avance "permite ir ampliando de manera progresiva las posibilidades de la robótica, aplicándola a procedimientos cada vez más complejos y en niños de menor edad y tamaño". A día de hoy, estas intervenciones en pacientes tan pequeños siguen siendo muy poco frecuentes en el mundo, con sólo algún caso descrito previamente en Asia.

Gracias a esta experiencia acumulada, el servicio de Cirugía Pediátrica ha demostrado que el uso de este equipamiento no solo es aplicable, sino especialmente beneficioso en pacientes pediátricos de muy pocos meses de edad. Hasta el momento ha llevado a cabo más de 50 procedimientos con cirugía robótica.