Antón Adanero, director del mayor centro de Europa de FP con 3.000 m2: "La mayoría están trabajando"

La demanda de formación técnica ha crecido un 20% en 2026 y Tecnio planea expandirse a otras ciudades españolas como Barcelona, Sevilla y Málaga.

La mayoría de los alumnos que completan sus estudios en Tecnio encuentran trabajo rápidamente, gracias a convenios con empresas y una aplicación de empleo propia.

El nuevo centro Tecnio en Alcorcón es el mayor de Europa en formación de oficios, con 3.000 m2 y capacidad para 5.000 alumnos.

Las grandes instalaciones de una nave industrial reconvertida en aulas en Alcorcón están ya listas y en el proceso para formar futuros soldadores, electricistas o mecánicos. Es el nuevo centro de Tecnio, el mayor de Europa en formación de oficios. Y al frente está Antón Adanero, que no habla como un director académico al uso.

Habla como alguien que cree que el sistema educativo ha cometido un error. "Venimos de unos años, a partir de la crisis, en los que hubo una etapa donde se han defenestrado un poco esos oficios. Hubo un afán de querer estudiar una profesión que luego no tiene tantas salidas o en la que es más complicado encontrar trabajo. Han ido dejando de lado los oficios y se ha producido un desajuste entre la oferta y la demanda de empleo en estos sectores", cuenta el CEO del centro.

Tecnio es la vertical de formación técnica del grupo ThePower Education, una de las compañías que más ha crecido en el sector educativo en España desde que nacieron en 2017. Adanero es el hermano de uno de los fundadores (Borja Adanero, Hugo Arévalo, Kike Corral y Rafael Gozalo) y está vinculado al proyecto casi desde el principio.

Arrancó con un programa de MBA —un posgrado diseñado para formar líderes, gerentes y emprendedores con una visión global de los negocios— con un enfoque distinto al tradicional, que "fue un éxito". "Era una propuesta que no tiene nada que ver con Tecnio ni con muchas de las cosas que hacemos ahora".

"Sobre 2022 llegó un momento en el que se empezó a hacer una reflexión dentro de la empresa. Yo ahí estuve muy de la mano junto con los fundadores. Hay muchos ámbitos de la formación, así que quisimos entrar en otros siguiendo con nuestra filosofía.

Por eso, ahora cuentan con 11 verticales. Escuelas como Be Pharma Institute, con másteres online sobre industria farmacéutica; Supera, una academia de oposiciones, o Sanipro, con grados superiores especializados en sanidad, entre otros.

La última línea de negocio que arrancó fue, precisamente, Tecnio. Su primer centro abrió en el distrito de San Blas en Madrid a principios del año pasado.

Antón Adanero, CEO de Tecnio. Rodrigo Mínguez

"Ahora es una de las que mayor proyección tiene dentro del grupo", explica Adanero. Por esa razón, decidieron abrir el pasado mes de abril el de Alcorcón —que ha contado con una inversión de unos 3 millones de euros—. Un lugar con mucho más espacio (3.000 metros cuadrados de superficie distribuida en cuatro plantas) y más oferta de formación en las áreas de soldadura, electricidad, automoción, climatización y energías renovables.

Por ahora, ya están llegando los primeros alumnos, que comenzarán las próximas semanas sus cursos. La capacidad total del centro es de 5.000 plazas, en comparación con los "800 alumnos" aproximadamente que se matricularon en el centro de la capital, con una superficie de 700 metros cuadrados. Los precios de estos cursos suelen estar en torno a los 2.000 o 3.000 euros (con posibilidad de financiarlos).

Metodología de Tecnio

Puede parecer raro la intención de Adanero sobre que los alumnos vayan a comenzar estas semanas de mayo, recién inaugurado. En mitad de lo que sería un curso académico habitual. Sin embargo, la base de Tecnio precisamente es una metodología que permite que cada estudiante pueda empezar en el momento que lo prefiere y con la duración y horarios que más le convenga.

¿Cómo puede ser? Adanero contesta que es por la flexibilidad que han querido que tenga la propuesta. "No tenemos convocatorias como en la universidad o en una FP al uso. Nuestra metodología es híbrida".

Cuando un alumno se matricula, recibe una tablet donde tiene el campus virtual. Ahí están los contenidos más teóricos: los temarios, píldoras explicativas de vídeo, test de autoevaluación y todo tipo de materiales audiovisuales. "No es el típico campus online. Está diseñado para que no pierda el hilo y que la gente no se le atragante".

Según va avanzando, puede ir reservando las prácticas en las instalaciones del centro según el horario que considere. Estas tienen diferentes turnos, supervisados y guiados por el equipo de docentes, formado por unos 20 profesionales.

Se trata de un método adaptado y pensado para los perfiles más comunes que suelen encontrar: personas de unos 30 años que quieren reinventarse y cambiar de trabajo. "Tenemos taxistas o camareros, con salarios y horarios peores, que ven esto como una oportunidad".

Además, garantizan la empleabilidad. "Tenemos convenios con empresas y un equipo que está constantemente contactando con ellas": grandes constructoras, empresas de facility management (gestión de inmuebles y servicios), negocios de dichos sectores o ETTs.

Antón Adanero, CEO de Tecnio, en el taller de mecánica del centro en Alcorcón. Rodrigo Mínguez

También han desarrollado una aplicación para potenciar esto. Se trata de una especie de 'Tinder de los oficios' que pone en contacto a estudiantes y empresas. "El alumno sube el currículum y hace match con distintas ofertas de las empresas con las que tenemos convenios. Pueden ser prácticas, bolsa de trabajo... Cada empresa tiene necesidades distintas".

"La grandísima mayoría de los que terminaron con nosotros el año pasado, unos 70, están ya trabajando. Nosotros, de hecho, hemos probado a incorporarlos como docentes. A finales de mayo empieza otro", añade. El tiempo que tarden depende de cómo avance cada persona, aunque la media suele ser unos cinco o seis meses.

Demanda

El giro hacia esta apuesta por lo técnico no es casual. Según datos internos de Tecnio, la demanda de formación técnica "ha crecido un 20% en 2026" respecto al año pasado.

"Vimos que había una oportunidad muy importante. Escasean estos perfiles, no hay relevo generacional y no son fácilmente sustituibles por la inteligencia artificial. Empresa con la que hablamos, empresa que nos dice que les cuesta muchísimo encontrar electricistas, fontaneros, instaladores...", argumenta.

Los paneles para las prácticas de electricidad en el centro de Tecnio de Alcorcón. Rodrigo Mínguez

Por eso, ahora la apuesta futura es convertir el centro de Madrid en uno de referencia en toda España. Incluso, en casos, con alumnos que vienen desde otros países. "Tenemos hasta uno en Dubái, pero también en Gandía, Málaga, Palencia...". Ese método también permite matricularse para hacer la formación a distancia y hacer las prácticas de forma concentrada en unos días.

Aun así, la idea es acabar expandiéndose a nivel nacional. "Estamos ya avanzando con un edificio parecido en Barcelona y también estamos analizando Sevilla, Málaga, Alicante, Bilbao, Palma de Mallorca o Murcia". La idea que tienen es colocarlos, sobre todo, en puntos estratégicos donde la industria y este tipo de empresas que demandan perfiles técnicos sean más prolíferas.

P.-Y en su caso, que ha estudiado una carrera universitaria (Derecho y Administración y Dirección de Empresas), si volviera a empezar, ¿hubiera ido a la universidad o a un centro de Tecnio si hubiera tenido la oportunidad?

R.-Creo que hubiese ido a la universidad (dice, no sin antes dudar). No me lo hubiera planteado, porque no soy ningún manitas. Y en Bachillerato me gustó mucho la economía. Aunque también es cierto que si lo hubiera conocido, creo que me hubiese interesado más. Y es algo que incluso comento con gente del equipo: cuando tengamos un poco más de tiempo, me quiero hacer los programas de técnico. No me voy a poner a buscar trabajo como instalador o electricista, pero creo que te dan unas tablas que en el día a día son muy importantes. Todos tenemos una caldera en casa.