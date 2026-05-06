Ayuso anuncia que el grupo de Vips invertirá 77 millones en México: abrirá 78 locales y creará 2.400 puestos de trabajo

Díaz Ayuso, en una misa en la Basílica de Santa María de Guadalupe de México. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El Grupo Alsea invertirá más de 77 millones de euros en México durante los próximos cinco años, abriendo 78 nuevos locales y generando cerca de 2.400 empleos. Madrid es el núcleo europeo de Alsea, con 377 establecimientos y unos 9.000 empleados, y concentra funciones corporativas y decisiones internacionales del grupo. Isabel Díaz Ayuso ha animado a inversores mexicanos a fortalecer la relación con Madrid, destacando la región como trampolín hacia 450 millones de consumidores de la UE. La economía madrileña, según Ayuso, crecerá en 2027 casi un 20% por encima de los niveles previos a la pandemia y sigue apostando por grandes proyectos urbanísticos y culturales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado, en la tercera jornada de su viaje institucional a México, que el Grupo Alsea invertirá más de 77 millones de euros en la región en los próximos cinco años, para abrir 78 nuevos establecimientos propios y franquiciados y crear cerca de 2.400 nuevos puestos de trabajo.

“Es una gran noticia y celebramos estar aquí para seguir trabajando con estas empresas que dan tanta empleabilidad y prosperidad a muchos rincones del mundo como nuestra gran región”, ha manifestado Díaz Ayuso tras la visita a su sede en Ciudad de México.

Las marcas del Grupo cuentan con 377 locales en Madrid y dan trabajo a cerca de 9.000 personas en la capital. Díaz Ayuso ha agradecido la confianza de la compañía en la región, que actúa como el núcleo de sus operaciones en Europa.

Alsea, que gestiona un portafolio de 13 marcas globales y atiende a 440 millones de clientes al año en todo el mundo, tiene en España uno de sus mercados estratégicos, y Madrid desempeña un papel central en su estructura al concentrar las funciones corporativas; el Centro de Soporte y Servicios Compartidos, y la toma de decisiones para su crecimiento internacional.

Madrid está ligada históricamente al éxito de Alsea, ya que en ella nacieron marcas emblemáticas como VIPS en 1969; Foster’s Hollywood en 1971, o Ginos en 1985, y fue el lugar elegido para abrir el primer Starbucks de la Europa continental en 2002. Además, el grupo también es responsable de la actividad de Domino’s Pizza, líder mundial en el servicio de pizzas a domicilio desde 2009.

Madrid como "trampolín"

Isabel Díaz Ayuso, además, ha animado a los inversores mexicanos a "seguir fortaleciendo las relaciones" con Madrid, un "trampolín a 450 millones de consumidores" de la Unión Europea (UE).

A pesar de una coyuntura internacional que es "muy difícil", la dirigente madrileña ha subrayado que en la región "se abre paso" y apuesta por "el respeto a la libertad individual y las decisiones del sector privado".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la cuarta jornada de su viaje institucional a México.

"Hoy somos la primera economía de España. No lo éramos hace décadas y atraemos más del 60% de la inversión", ha señalado la jefa del Ejecutivo autonómico en el estado de Aguascalientes.

Lo ha expresado así ante representantes empresariales y promotores de inversiones de la región económica Centro Occidente de México, a los que ha transmitido que economía madrileña crecerá en 2027 casi un 20% por encima de los niveles previos a la pandemia.

Una prosperidad que, a su juicio, "redunda en grandes eventos culturales, deportivos, en la atracción de talento de todos los rincones".

Díaz Ayuso ha detallado a los empresarios mexicanos proyectos del Ejecutivo madrileño como el Plan Vive de alquiler a precio asequible; los desarrollos urbanísticos de Madrid Nuevo Norte y del sureste para construir más de 200.000 viviendas; el Plan 40-40 con 80 nuevas residencias y centros de día; el Gran Premio de España de Fórmula 1 que llegará este mes de septiembre "al servicio de España entera", o la remodelación del Estadio de Vallecas, entre otros.