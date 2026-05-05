Ya está en vigor: ayudas de 3.750 euros para los alumnos que hagan el Bachillerato en colegios concertados o privados

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid abre el plazo para solicitar becas de Bachillerato en colegios concertados o privados para el curso 2026/27. Las ayudas beneficiarán a más de 17.000 alumnos y cuentan con una inversión total de 43,5 millones de euros. El importe de la beca varía según la renta familiar, alcanzando hasta 3.750 euros para familias con renta per cápita inferior a 10.000 euros. Entre los requisitos figuran no haber repetido curso, estar matriculado o tener reserva de plaza, y la nota académica influye en la concesión.

La Comunidad de Madrid abre este martes el plazo para solicitar las becas de Bachillerato para el próximo curso 2026/27, que buscan beneficiar a más de 17.000 alumnos y cuentan con una inversión pública de 43,5 millones de euros.

Según recoge el Ejecutivo autonómico en un comunicado, tras la publicación este lunes de la convocatoria en el Boletín Oficial (BOCM), la documentación se podrá tramitar hasta el 26 de mayo a través del portal institucional de la Comunidad de Madrid y de la Cuenta Digital.

Las ayudas están destinadas a estudiantes que cursen esta etapa no obligatoria en centros concertados o privados, con la finalidad de reforzar la libertad de elección de las familias y facilitar la igualdad de oportunidades, pilares básicos del sistema educativo madrileño, en unos estudios que son gratuitos para las familias de los estudiantes de todos los institutos públicos.

Por segundo año consecutivo se ha incluido la nota académica entre los baremos, de modo que se podrán conseguir hasta dos puntos en función de la calificación final del último curso terminado dentro del plazo de presentación. Además, los alumnos que ya se benefician de la beca este año podrán prorrogarla, siempre que se mantengan las condiciones que dieron lugar a su concesión y lo soliciten expresamente.

Entre los requisitos para optar figuran no haber repetido curso y estar matriculado o con reserva de plaza en esta etapa en cualquiera de los citados centros. Las cuantías a percibir variarán en función de los ingresos de la unidad familiar.

Así, aquellas con una renta per cápita de hasta 10.000 euros podrán tener una ayuda anual de 3.750, mientras que las de entre 10.000 y 35.913 por cada uno de sus miembros podrán recibir 2.000. En el caso de que el coste total sea inferior a la cuantía de la beca concedida, el importe de la ayuda no podrá superar el del precio total del año académico.