Ayuso construirá 300 viviendas para personas mayores con dependencia leve: tendrán gimnasio, comedor y talleres

Las claves

Las claves Generado con IA Ayuso anuncia la construcción de más de 300 viviendas para personas mayores con dependencia leve o moderada, con servicios de apoyo y espacios adaptados. Las viviendas estarán equipadas con tecnología avanzada, sistemas de seguridad, wifi, cocina, sala de estar y baño adaptado, además de zonas comunes y servicios de fisioterapia y terapia ocupacional. El Plan Residencial 40-40 incluye la creación de 40 nuevas residencias y 40 centros de día, sumando 8.000 nuevas plazas y promoviendo la colaboración público-privada. Las residencias tendrán un máximo de 150 plazas, al menos el 50% de habitaciones individuales, y se ubicarán en 13 distritos de Madrid y 18 municipios de la región.

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la construcción de más de 300 viviendas con apoyos para que personas mayores con dependencia leve o moderada puedan “llevar una vida independiente”. Estarán integradas en, al menos, cinco de las parcelas en las que el Gobierno regional prevé 80 nuevas residencias y centros de día integradas de su Plan 40-40 que este lunes ha presentado la jefa del Ejecutivo autonómico en su visita a la Residencia Amavir Valdebernardo de la capital.

Se trata de nuevas fórmulas residenciales pensadas para que estas personas mayores dispongan de espacios diferenciados que garanticen su privacidad y autonomía, pero con ayuda cuando así lo requieran. Así, dispondrán de servicios de fisioterapia, terapia ocupacional o de ayuda a domicilio.

Todas ellas estarán domotizadas y contarán con wifi, sistemas de seguridad anti caídas, de alerta ante humo o fuego, y todos los avances en teleasistencia avanzada. Y equipadas con cocina, sala de estar, habitación y baño adaptado, además de disponer de zonas comunes para fomentar la convivencia, la actividad física y las relaciones interpersonales.

Isabel Díaz Ayuso.

Para ello contarán con gimnasio, comedor, talleres para actividades de ocio y tiempo libre y zonas exteriores. Al mismo tiempo, los mayores que residan en estos pisos podrán hacer uso de diferentes espacios o servicios de los centros residenciales o de día.

Además la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, con el Plan Residencial 40-40, prevé la construcción de 40 nuevas residencias y 40 centros de día en la región. Contará con 8.000 nuevas plazas, escuelas infantiles y 300 viviendas con apoyos integradas en al menos cinco parcelas y más tecnología "para cuidar mejor" a residentes y usuarios.

Según ha detallado la dirigente regional desde la Residencia y Centro de Día para personas mayores Amavir Valdebernardo, se contará con 6.000 nuevas plazas residenciales y 2.000 de atención diurna. De ellas, al menos 3.200 van a formar parte de la red pública y el resto serán centros privados a los que las familias van a poder acceder gracias a un 'cheque servicio' con una inversión privada de 500 millones.

"Se basa en un modelo de colaboración público-privada para que las empresas puedan construir y gestionar nuevos centros a más velocidad. Es decir, que ampliamos la oferta asistencial sin cargar todo el peso sobre el contribuyente", ha reivindicado.

Nuevas residencias de la Comunidad de Madrid.

La primera residencia va a estar ubicada en Las Rosas, en el distrito de San Blas, cuyas obras ya han comenzado, y el segundo proyecto se construirá en Vicálvaro, en concreto, en El Cañaveral.

Así, ha detallado que las residencias van a ser más pequeñas, van a tener un máximo de 150 plazas y al menos el 50% de las habitaciones serán individuales. Los centros se ubicarán en 13 distritos de Madrid y 18 municipios de las región.

En concreto, se podrán encontrar en Hortaleza, Fuencarral, Carabanchel, Moncloa-Aravaca, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Moratalaz, Barajas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal. Más allá de Madrid capital, se ubicarán en los municipios de Leganés, Móstoles, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid, Alcorcón, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Arroyomolinos, Colmenar Viejo, Aranjuez, Boadilla del Monte, Humanes, Brunete, Valdemoro, Morazarzal y Arganda del Rey y que forman parte de este plan que ha tildado de "histórico".