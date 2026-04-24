El viaje del sacerdote Pius de Camerún a Alcalá de Henares: "Los racistas no entienden el mundo actual"

El padre Pius delante de la entrada de la parroquia Santiago Apóstol de Alcalá de Henares. Nerea Vizoso

Las claves

Las claves Generado con IA Pius Bienvenue Messongon, sacerdote de Camerún, compagina su labor eclesiástica en Alcalá de Henares con estudios de Psicología en Madrid. Su vocación nació en la infancia, influido por su familia y actividades parroquiales en Nkoteng, y superó dificultades económicas para lograr su formación. Messongon resalta la importancia de unir fe y salud mental y aspira a abrir una clínica psicológica para ayudar a sacerdotes y fieles. Afirma que el racismo es una grave problemática en la sociedad y defiende la convivencia entre culturas, religiones y personas como clave para la paz.

Desde su infancia, el sacerdote Pius Bienvenue Messongon sintió una conexión especial con el catolicismo. Esta vocación nació de los valores que su familia le inculcó y de las actividades que realizaba junto a otros jóvenes en su parroquia.

Originario de Nkoteng, una localidad situada en el centro de Camerún (África), ha explicado a EL ESPAÑOL que, en el año 2000, tras recibir su primera comunión, fue monaguillo.

A partir de ese momento, empezó a interesarse y a observar con curiosidad las labores que realizaba el párroco de su parroquia.

Durante sus estudios de Secundaria y Bachillerato, formó parte de un grupo vocacional. En él, gracias a la ayuda de unas monjas, pudo aclarar sus pensamientos porque "la decisión no era tan fácil" como parecía.

Antes de pensar en ser sacerdote, su mentalidad era querer superar a su padre. "Él era electricista y yo quería estudiar Ingeniería Eléctrica", explicó.

Gracias a la asistencia a encuentros organizados por su obispo para conocer el "carisma" de las distintas congregaciones que formaban la diócesis de Obala, Pius decidió en el año 2011 escribirle personalmente una carta al obispo para decirle que le gustaría ser sacerdote "si así es en la voluntad y en la gracia de Dios".

"Cuando escribí mi solicitud para ser sacerdote, mi familia me dijo que no podía pagar mis estudios porque era muy, muy, muy caro. Pero yo ya había contestado que si era en la voluntad de Dios, yo iba a ejercer el sacerdocio", relataba.

Trayectoria en España

Pius viajó por primera vez a España en 2016, donde, aún como seminarista, fue a Pamplona para realizar la segunda parte de sus estudios en Teología gracias a una beca ofrecida por la Universidad de Navarra.

Tras finalizar sus estudios, en plena pandemia del coronavirus, en agosto del 2020, volvió a su país para ser ordenado diácono. Un año después, en julio de 2021, fue consagrado sacerdote.

En 2023, Pius volvió a la Universidad de Navarra para realizar una licenciatura en Teología Moral y Orientación Psicológica.

"He estudiado Psicología porque la salud mental es un tema importante en la vida del ser humano", ha comentado Messongon.

Una vez terminada la carrera, su obispo le dijo que sería interesante que continuase sus estudios en Psicología porque en Camerún, además de un sacerdote, necesita un psicólogo "para poder ayudar a los que atraviesan problemas de crisis, de presión, de estrés y de ansiedad".

Psicología y fe

A raíz de este consejo, Pius no se lo pensó dos veces y, en estos momentos, se encuentra en la capital madrileña continuando sus estudios psicológicos en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP).

Al ser preguntado por si la fe y la psicología están interrelacionadas, el clérigo es claro. "Ambas ayudan a buscar el bien, el bienestar de la persona".

Aunque su primer objetivo dentro de la Iglesia es la "santidad", otra de sus metas principales es abrir una clínica psicológica para ofrecer terapia y ayuda personalizada.

"Quiero poder aportar un acompañamiento más profundo a los hermanos sacerdotes y a los fieles", ha declarado Messongon.

Asimismo, ha expresado que sería fundamental manifestar la importancia y los beneficios del autocuidado tanto a nivel espiritual como mental a través de charlas y enseñanzas que se pueden poner en marcha en parroquias o a través de grupos específicos.

Actualmente, además de continuar con su formación en Psicología, lleva adscrito en la parroquia Santiago Apóstol de Alcalá de Henares desde septiembre de 2025.

"Desde que llegué a la diócesis, me he sentido un miembro más de la familia diocesana de Alcalá de Henares", ha expresado con una sonrisa Pius.

A primera vista, compaginar las labores eclesiásticas con los estudios puede parecer misión imposible, pero el clérigo camerunés ha relatado que planifica bien su tiempo.

"Hay que saber planificar y organizar el tiempo. Esto lo aprendí rigurosamente durante mis cuatro años de seminario. Para llegar a la meta o para conseguir un objetivo hay que poner los medios en práctica y la primera cosa fundamental es la disciplina", ha explicado a EL ESPAÑOL.

El catolicismo en Camerún

La religión católica, en comparación a como se vive en España, es muy diferente en Camerún. La Iglesia allí es muy joven y no se puede comparar con las tradiciones cristianas impuestas en occidente desde hace siglos.

"La Iglesia de Camerún hoy en día es muy viva [...] Va creciendo poco a poco el número de bautizados [...] Una parroquia puede tener entre 100 y 200 niños que van a recibir la primera comunión", ha comentado Pius.

Aunque hay entre un 30% y un 35% de la población camerunesa que es católica, es importante remarcar que otra de las religiones que presenta más fieles en el país es el Islam.

Por esta razón, Camerún, principalmente en la zona norte, poco a poco presenta una entrada cada vez mayor de grupos extremistas, como el grupo terrorista nigeriano Boko Haram, que realiza persecuciones y secuestros ante la comunidad católica.

"Los católicos, los musulmanes, los protestantes, ... convivimos muy bien. Pero, en cambio, después están los extremistas. Ahí va el problema de las persecuciones [...] Las verdades no son siempre acogidas", añade el sacerdote camerunés.

Pius explica que por suerte ni su familia ni él han vivido ningún tipo de situación violenta, pero, en cambio, en el año 2017 un obispo con el que tenía una relación cercana falleció por causa de estas persecuciones.

"Me ha afectado mucho su muerte [...] Este caso hizo que reflexionase sobre si quería seguir con mi vocación. En 2017 aún seguía siendo seminarista", ha recordado con cierta tristeza Pius.

Durante esta cuestión, el clérigo recordó la importancia de la labor de los sacerdotes. "Pueden ayudar mucho en un pueblo, pero si un grupo de personas va con el objetivo de secuestrarlos ..."

"Actualmente, es verdad que ha bajado mucho, quizá por la seguridad y quizá porque solo ocurre en la zona norte del país. Ojalá el Señor nos ayude a vivir mejor y a mantener esa convivencia y unidad en mi país", ha sentenciado Messongon.

España y el racismo

Aunque en España no se viven este tipo de situaciones, uno de los problemas que está afectando gravemente a la sociedad actual es el racismo.

Pius declaró que él no sufrió ninguna situación racista y que le gusta mucho vivir aquí, pero sí ha dejado claro que la gente racista "no entiende el mundo actual. Estamos hablando de un pueblo planetario. Es una mezcla de culturas, de personas, de religiones, ..."

"Si las personas pudiesen ver en otras, no la apariencia, la imagen de Jesús en cada rostro, para mí el mundo sería más pacífico", declaró el clérigo camerunés.

"Los árboles de la naturaleza no tienen la misma altura, son diferentes, pero eso no quita que puedan vivir en la misma tierra", ha sentenciado Pius.