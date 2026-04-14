Dispositivo de emergencia en Alcalá de Henares: una avería deja sin agua a toda la ciudad y Madrid envía camiones cisterna

Donde se ha producido la avería en Yunquera de Henares. Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Las claves

Las claves Generado con IA Una avería en la red de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe ha dejado sin agua a toda Alcalá de Henares, afectando también a 44 municipios manchegos. El Ayuntamiento, presidido por Judith Piquet, ha activado un dispositivo de emergencia y coordinado el envío de camiones cisterna para abastecer a la población. La reparación de la avería ya se ha realizado y el suministro se está restableciendo de forma gradual para evitar nuevas roturas en la red. El Consistorio recomienda un uso responsable del agua y ha aplazado actividades en centros deportivos públicos hasta normalizar el servicio.

Alcalá de Henares afronta una jornada de crisis hídrica. La rotura de una válvula de gran importancia en la red general de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, localizada en Yunquera de Henares, mantiene en vilo a toda la ciudad y obliga al Ayuntamiento a activar un despliegue de emergencia sin precedentes.

Son 44 los municipios manchegos afectados, pero, de la Comunidad de Madrid, solo Alcalá de Henares se suministra de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, según informan a Madrid Total desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, donde conocieron la avería anoche.

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe y los técnicos municipales subrayan que la situación técnica en Yunquera de Henares es compleja, pero que ya se ha reparado la avería y se está restableciendo progresivamente el suministro.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha celebrado esta mañana una reunión del comité de crisis, presidida por la alcaldesa, Judith Piquet. Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Durante las labores de reparación, la retirada de los elementos de fijación han provocado una salida constante de agua que dificultaba la extracción de la pieza dañada y retrasaba la instalación de la nueva válvula.

Esta avería no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una concatenación de fallos en distintos puntos de la red, incluyendo problemas previos en una ventosa en Fontanar y el deterioro de componentes clave en la conducción principal, explicaban en un comunicado desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe.

Ante la falta de suministro, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares convocó de urgencia un comité de crisis presidido por la alcaldesa, Judith Piquet.

La prioridad del equipo de gobierno ha sido durante todo el día garantizar el abastecimiento en centros sanitarios, residencias de mayores y centros educativos.

Para ello, el Consistorio coordina con el Canal de Isabel II el envío de camiones cisterna, que se ubican en las juntas municipales de los distritos II, III, IV y V, mientras que Protección Civil organiza el reparto de agua embotellada en puntos críticos como la calle Francisco de Vitoria y el colegio Pablo Picasso.

Mientras los operarios trabajan de forma ininterrumpida para sustituir la válvula dañada, el sistema de suministro empieza a recuperar caudal de manera progresiva.

La apertura de las conducciones desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable se realiza de forma controlada y lenta para evitar que la sobrepresión provoque nuevas roturas en una red marcada por la antigüedad de sus infraestructuras.

Debido a esta cautela, la recuperación del servicio es gradual, llegando primero a los municipios más cercanos y alcanzando posteriormente a las zonas con depósitos más alejados o vacíos.

El Canal de Isabel II despliega camiones cisterna. Ayuntamiento de Alcalá de Henares

En las calles, el operativo de reparto avanza. Los camiones cisterna llegan a las juntas municipales de los distritos II, III y IV, donde los vecinos comienzan a recoger agua con sus propios envases bajo la supervisión de los servicios municipales.

El Ayuntamiento solicita a la ciudadanía que mantenga la calma y se abstenga de acudir a estos puntos hasta que se confirme la llegada efectiva de los vehículos para evitar aglomeraciones.

Desde la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, su vicepresidente, Juan Carlos Martín, reconoce el esfuerzo de los operarios ante las condiciones difíciles de acceso a la red y subraya que este incidente pone de manifiesto la necesidad urgente de renovar las conducciones más antiguas.

El Consistorio complutense, por su parte, mantiene la recomendación de realizar un uso responsable del agua y aplazar actividades en centros deportivos públicos, a la espera de que el llenado de los depósitos permita normalizar el servicio en toda la ciudad en las próximas horas.