El gran éxito del Zendal de Ayuso: estrena un exoesqueleto robótico para personas con ELA pionero del mundo

La inversión total en el proyecto asciende a 560.000 euros y forma parte de una estrategia regional para crear una red específica de atención a la ELA, con más de 800 personas atendidas actualmente.

Tras Semana Santa, el hospital sumará un segundo exoesqueleto enfocado en la rehabilitación del miembro superior, clave para la autonomía de los pacientes.

El dispositivo permite intensificar y adaptar las terapias de rehabilitación, beneficiando a siete pacientes diarios y mejorando la seguridad y el control del movimiento.

El Hospital Enfermera Isabel Zendal de Madrid estrena un exoesqueleto robótico pionero para pacientes con ELA, siendo el primer centro del mundo en aplicar esta tecnología.

En una sala del Hospital público Enfermera Isabel Zendal de Madrid, una paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) ensaya el gesto más básico y, al mismo tiempo, más complejo: caminar. Lo hace sostenido por una estructura robótica que guía sus piernas con precisión milimétrica, replicando un movimiento que su cuerpo ya no puede ejecutar por sí solo.

La Comunidad de Madrid ha incorporado este exoesqueleto de última generación a su red pública, convirtiendo al centro en el primero del mundo en aplicar esta tecnología en personas con ELA.

"De este recurso podrán beneficiarse siete pacientes diarios y representa un salto cualitativo, al permitir intensificar las terapias, adaptándolas al nivel de capacidad de cada uno de ellos", ha explicado durante su visita la consejera del Gobierno regional, Fátima Matute.

El dispositivo ya está en uso en el Centro Especializado de Atención Diurna (CEADELA) del hospital, donde los profesionales han sido formados para integrarlo en los programas de rehabilitación.

Según Matute, esta tecnología de vanguardia hará posible, en cada caso, intervenciones “más seguras”, gracias al soporte robótico y al control preciso del movimiento, permitiendo además un “abordaje integral de la marcha y del miembro superior, dos áreas críticas en la evolución de la enfermedad.

Una paciente de ELA probado a caminar con el exoesqueleto. CAM

"Esta nueva adquisición permitirá también la obtención de datos objetivos que permiten monitorizar la evolución y optimizar los programas terapéuticos", ha asegurado la consejera, que ha añadido que con esta medida el ejecutivo autonómico "refuerza su compromiso con la innovación y la excelencia para mejorar la vida de quienes sufren esta patología".

El exoesqueleto para la rehabilitación de la marcha ha sido diseñado para asistir y entrenar a pacientes con patologías neurológicas en general. Cuenta con un sistema de soporte de peso y dispositivos externos (ortesis) robóticos que guían sus piernas sobre una cinta. Su tecnología permite reproducir un patrón fisiológico del movimiento incluso en situaciones de debilidad muscular significativa.

No se queda ahí. Tras Semana Santa, el centro sumará un segundo exoesqueleto orientado a la rehabilitación del miembro superior. Un desarrollo especialmente relevante en patologías neurodegenerativas que afectan de forma progresiva a la autonomía funcional. Recuperar, aunque sea parcialmente, la movilidad de un brazo o una mano puede marcar la diferencia entre depender o no para tareas cotidianas.

La inversión total asciende a 560.000 euros, financiados en parte con fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación. Pero más allá de la cifra, el movimiento encaja en una estrategia más amplia: la construcción de una red específica para la atención a la ELA en la región.

250 pacientes

Desde su puesta en marcha en abril de 2024, el CEADELA ha atendido a 250 pacientes, de los cuales la mitad sigue en tratamiento. A su alrededor, se articula la RED ELA, que integra hospitales como el 12 de Octubre, Clínico San Carlos, La Paz o Gregorio Marañón, además de centros en Móstoles y Valdemoro. En total, más de 800 personas están siendo atendidas en este circuito asistencial.

El plan no termina ahí. El Gobierno regional proyecta un nuevo complejo hospitalario-residencial específico para ELA en el antiguo Puerta de Hierro. Tendrá 190 camas y aspira a convertirse en un referente internacional, con espacios diferenciados para larga estancia, recuperación funcional y cuidados paliativos.