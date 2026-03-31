La tendencia de reconvertir colegios en centros de mayores: seis ya en Fuenlabrada, pero también en Getafe o Colmenar

Otros municipios como Getafe, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes y Los Molinos también impulsan proyectos similares para dar nuevos usos sociales a edificios escolares en desuso.

El cambio responde a la disminución de niños y el aumento de mayores de 65 años, siguiendo la evolución demográfica de la región.

Fuenlabrada lidera esta tendencia con cinco colegios ya transformados y un sexto en proceso de adaptación para personas mayores.

Varios municipios de la Comunidad de Madrid han reconvertido antiguos colegios en centros de mayores debido al envejecimiento de la población.

Hace décadas los pasillos se encontraban llenos de niños jugando y riendo. Ahora, esos mismos espacios resuenan con pasos más pausados. Lo que antes fue un colegio con pizarras llenas de tiza se ha transformado en un refugio para personas mayores: un lugar donde el eco de la infancia se funde con la serenidad de la tercera edad.

No es un caso aislado. Son varios los municipios de la Comunidad de Madrid los que han transformado sus antiguos colegios —la mayoría de la segunda mitad del siglo XX— en centros con actividades y servicios para los más mayores de la localidad.

La razón de este cambio viene dada por un contexto demográfico claro. Los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntaban a que en 2022 en la región los niños de entre 0 y 9 años representaban aproximadamente un 9% de la población, mientras que los habitantes mayores de 65 eran un 18%.

Sin embargo, en los años 50, los datos eran inversos: la población de menores de 10 años suponía un 15% de la comunidad, en comparación con el 5,9% que representaban los mayores de 65.

Es por eso que uno de los municipios madrileños que más está apostando por esta reconversión es Fuenlabrada. Como apuntan fuentes municipales, en las décadas de los 80 y 90, fue la ciudad más joven de Europa y el número de colegios superaba la treintena.

Pero, en los años posteriores, la edad media fue subiendo y varios colegios ubicados en los barrios más antiguos quedaron sin alumnos. A la par, iba aumentando la población con mayor edad y "era necesario atender sus necesidades con centros de día que les ofreciesen actividades para un envejecimiento activo".

En la localidad ya hay cinco colegios remodelados y reconvertidos y un sexto en pleno proceso de conversión en apartamentos adaptados para personas mayores. Asimismo, Getafe, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes y Los Molinos también albergan proyectos parecidos.

Los colegios reconvertidos

El dato de Fuenlabrada es similar al de la Comunidad de Madrid: en el municipio también hay una clara mayoría en número de las personas en edad de jubilación (el 16%) con respecto a los más pequeños (un 8,6% de menores de 9 años).

El primer centro que decidieron reconvertir fue el Ramón Rubial, en 2004. Posteriormente, en 2017, le tocó el turno al Ferrer i Guardia, un colegio del 1972 que inicialmente había tenido el nombre de General Varela hasta el año 1984.

El antiguo colegio de Ferrer i Guardia de Fuenlabrada en 1984. Memorias de Fuenlabrada

Ahora en sus salas se ofrecen espacios para comedor, aulas formativas, gimnasio, podólogo, peluquería, área de recreo y descanso, despachos, servicios adaptados y un servicio de atención a personas con Alzheimer.

El resto de los colegios remodelados albergan la sede de la UNED y un centro para personas con diversidad intelectual que gestiona la Fundación Manantial, entre otros usos.

El actualmente en desarrollo es el colegio San Esteban, en el que se está poniendo en marcha el proyecto Share con financiación europea. "Es un proyecto pionero y novedoso que busca soluciones habitacionales para colectivos con necesidades, como son las personas mayores", explican fuentes municipales. Este fue el segundo en abrir en la localidad en 1978 y llegó a tener hasta 1.400 alumnos.

Por su parte, Getafe también se encuentra en proceso de poner en funcionamiento el antiguo colegio de La Magdalena para ubicar ahí oficialmente un centro de mayores. El edificio fue durante años la sede del Obispado de Madrid y pasó a manos municipales en 2022 tras un acuerdo con el Consistorio.

Fuentes municipales del Ayuntamiento getafense explican que, aunque "no está funcionando como se preveía" por competencias por parte de la Comunidad de Madrid, ya se realizan ahí actividades programadas para mayores.

No es el único. Otros que también quedaron vacíos durante estas últimas décadas han pasado a ser la comisaría de la Policía Local, la Escuela de Música Municipal -en el antiguo colegio Don José Barrilero, del 1930- o un local para asociaciones.

En Colmenar Viejo todavía está en redacción el proyecto para convertir el antiguo colegio Isabel la Católica en otro centro de mayores. El pasado verano ya mencionó el alcalde de la localidad, Carlos Blázquez, en un balance por parte del gobierno su intención de derribar el antiguo edificio para construir el nuevo en el mismo solar desde cero.

Una situación que, de hecho, desató la polémica entre el vecindario -apoyado por la oposición-, en contra de la decisión del Gobierno municipal. Y es que alegaban que se trata de un "bien de especial valor dentro del patrimonio educativo e histórico", como presentaron en una denuncia conjunta Ganemos Colmenar y la Asociación de Vecinos por Colmenar ante la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado mes de septiembre.

Antiguo CEIP Isabel la Católica. Ayto de Colmenar Viejo

El colegio fue construido entre 1936 y 1940 por el arquitecto Casimiro Lanaja Bel en el centro histórico. Un hecho que lo hace "excepcional en la arquitectura escolar española" por haberse llevado a cabo durante los años de la Guerra Civil, según sostienen los denunciantes. Hasta ahora, había albergado las instalaciones de la Escuela Municipal de Música.

En otro municipio no tan lejos de allí, sí consiguieron su propósito de demoler una escuela infantil para reconvertirla en un edificio dedicado a las actividades de ocio para personas mayores. Se trata del actualmente denominado Centro de Mayores Alcalde Manuel Mateo López.

El viceconsejero de Presidencia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez, visitó el pasado mes de junio del antiguo colegio Divino Maestro de Los Molinos, que está siendo rehabilitado como parte del Programa de Inversión Regional (PIR). CAM

Ubicado en la calle Hermenegildo Izquierdo de San Sebastián de los Reyes, fue inaugurado con su nuevo objetivo en el año 2023. Como destacaban desde el Ayuntamiento en ese momento, el proyecto fue ejecutado por el Gobierno municipal y financiado en un 80% por la Comunidad de Madrid, con la intención de respetar el carácter histórico de la edificación, que databa de los años 60. Hasta entonces, llevaba años utilizándose como almacén.

Sobre una superficie de más de 300 metros cuadrados en una sola planta se encuentran una recepción, área de juegos, biblioteca, sala de lectura, dos espacios de uso polivalente, despachos, zonas de reuniones, almacenes y aseos adaptados a personas con movilidad reducida.

Por último, en Los Molinos también se empezó a reformar el verano pasado con plazo de un año el colegio Divino Maestro, cerrado desde hace casi 20 años. Esta vez para convertirlo en centro cultural para todos los públicos.