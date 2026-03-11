Torrejón rechaza reincorporar a su puesto al exjefe de la Policía Local de Alcalá al que se le acusa de agresión sexual y acoso

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha rechazado la reincorporación del exjefe de la Policía Local de Alcalá, Luis Antonio Moreno, porque la plaza que ocupaba era provisional y ya está ocupada por otra persona. Luis Antonio Moreno está siendo investigado por un juzgado por presuntos delitos de acoso laboral, agresión sexual, violencia de género, lesiones y maltrato en el ámbito familiar durante su etapa como jefe de la Policía Municipal de Torrejón. Las denuncias que motivan la investigación fueron presentadas por una agente de la Policía Local de Torrejón y una conserje del Ayuntamiento. Durante su tiempo al frente de la Policía Local de Alcalá, Moreno impulsó medidas como el dispositivo antibandas, el refuerzo de la seguridad en grandes eventos y la creación de la Unidad Canina.

Torrejón de Ardoz ha rechazado la reincorporación a su puesto del comisario Luis Antonio Moreno por "no corresponderle" al aplicar la ley. El hasta hace unas semanas jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares está siendo investigado por un juzgado por un presunto delito de acoso laboral y agresión sexual cuando era jefe de la Policía Municipal de Torrejón, al que había pedido su regreso.

El comisario dejaba a finales del mes pasado el puesto que desempeñaba hasta el momento en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con la pretensión de volver al de Torrejón y defenderse allí de las acusaciones, como adelantaba Madrid Total.

Pero Recursos Humanos del Consistorio ha rechazado su reincorporación a su antigua plaza porque esta no era de su propiedad "sino que la ocupaba provisionalmente", según ha adelantado el diario El Mundo y han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento han desligado esto de la investigación por acoso laboral y agresión sexual, que ya investiga la comisión técnica. Argumentan, además, que la plaza ya la ocupa otra persona y que, al irse en excedencia al municipio alcalaíno, pierde la posibilidad de reincorporarse a la misma.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Torrejón le investiga por la presunta comisión de delitos de violencia de género, lesiones y maltrato en el ámbito familiar. Así consta en las diligencias, que están declaradas secretas y a las que tuvo acceso Europa Press.

La causa

La causa se abrió a raíz de unas denuncias presentadas. En concreto, el pasado martes 17 de febrero salieron a la luz dos denuncias de una agente de la Policía Local de Torrejón y una conserje del Ayuntamiento contra Moreno Pascual por la presunta comisión de delitos de violencia de género, lesiones y maltrato en el ámbito familiar.

Según informan desde el consistorio de la ciudad Complutense, durante su etapa al frente de la Policía Local Complutense, el comisario principal ha defendido haber actuado bajo los principios de legalidad, lealtad institucional y servicio público, manteniendo su plena disposición a colaborar con cualquier actuación o procedimiento que pudiera sustanciarse en los cauces administrativos o judiciales correspondientes.

Por su parte, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha agradecido la labor desarrollada por Moreno al frente del cuerpo, destacando su profesionalidad y compromiso con la mejora de la seguridad ciudadana.

Durante su etapa se han impulsado hitos relevantes como la consolidación del dispositivo antibandas, el refuerzo del operativo especial de seguridad en ferias y grandes eventos, la implantación del modelo de Policía de Barrio y la puesta en marcha de la Unidad Canina.