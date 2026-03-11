Boadilla levantará un museo en los restos de la antigua ermita de San Babilés: con hallazgos arqueológicos y espacios de ocio

Las claves nuevo Generado con IA Boadilla del Monte construirá un Centro de Interpretación en el yacimiento arqueológico de San Babilés para divulgar su historia. El edificio museístico se inspirará en la antigua ermita del cerro, usando materiales contemporáneos y tradicionales para integrarse en el entorno. El proyecto contará con espacios culturales accesibles y zonas recreativas, permitiendo a vecinos y visitantes disfrutar del patrimonio y la naturaleza. El cerro de San Babilés es un sitio histórico con restos visigodos y medievales, clave para entender la evolución del municipio.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha aprobado la licitación de las obras para construir el Centro de Interpretación del Yacimiento Arqueológico de San Babilés, un proyecto que permitirá divulgar la historia y el valor patrimonial de este enclave situado al sur del municipio.

El proyecto contempla la construcción de un edificio destinado a uso cultural y museístico que servirá para explicar a vecinos y visitantes la evolución histórica del cerro de San Babilés, donde se han localizado restos de gran relevancia arqueológica. La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 965.290,56 euros (IVA incluido).

El nuevo centro se levantará en el cerro de San Babilés, un enclave arqueológico protegido que forma parte del patrimonio histórico del municipio.

El edificio está diseñado tomando como referencia la planta de la antigua ermita documentada en las excavaciones, pero utilizando materiales contemporáneos que permitan diferenciar claramente la construcción actual de los restos históricos.

El proyecto busca integrarse en el paisaje del cerro y respetar el valor histórico del yacimiento. Para ello se emplearán materiales tradicionales como ladrillo, madera y piedra, así como técnicas constructivas que mantengan la estética del entorno. Además, el centro contará con instalaciones adaptadas a un uso cultural, accesibles para todas las personas.

El cerro de San Babilés

El paraje de San Babilés es uno de los lugares históricos más relevantes de Boadilla del Monte. En este punto existió una antigua ermita vinculada al culto del santo que da nombre al lugar, cuya tradición se remonta a siglos atrás.

Las investigaciones arqueológicas realizadas en la zona han documentado un espacio religioso y funerario que podría haber estado ocupado desde época visigoda y posteriormente durante el periodo medieval, lo que convierte al enclave en una pieza clave para comprender la evolución histórica del municipio.

Recreación de la antigua ermita en San Babilés, espacio al que imitará este nuevo centro cultural. Ayto de Boadilla del Monte

El Ayuntamiento también ha comenzado a plantar arbolado en los alrededores del cerro, con el objetivo de acondicionar el entorno como un espacio natural y de convivencia para los vecinos.

La intención municipal es que el área de San Babilés no solo funcione como un lugar de interpretación histórica, como apuntan desde el Consistorio, sino también como un espacio recreativo donde las familias puedan pasar tiempo en un entorno histórico y religioso, disfrutar del paisaje, comer al aire libre o celebrar encuentros tradicionales como las romerías vinculadas a este enclave.

Con esta actuación se pretende recuperar el valor social y cultural del cerro de San Babilés, integrando patrimonio, naturaleza y tradición en un mismo espacio para disfrute de los vecinos de Boadilla.