Europa cambia las normas para entrar y salir del aeropuerto de Madrid: así afectará a turistas, viajes de negocios y estudiantes

Estamos en tiempos de cambios. A todos los niveles. La rueda no para de girar y muchas normativas están sufriendo transformaciones constantes, ya sea desde esferas a nivel nacional o incluso también a nivel más regional. Uno de los casos más llamativos es la Comunidad de Madrid, ya que debido a su poder y a su importancia se ve afectada por cambios ideados para el global de España.

Algunos de los cambios más importantes que se han llevado a cabo en los últimos tiempos afectan a los transportes. Y es precisamente al transporte aéreo al que afecta una de las últimas variaciones impuestas desde Europa para aeropuertos como el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Y es que un nuevo detalle ha entrado en vigor para muchos pasaportes.

Se trata de una modificación que afecta al sistema electrónico de entrada y salida del espacio de la Unión Europea, el EES. Y es que desde finales del año 2025, aunque muchas personas no lo sepan, se aplica este protocolo en todo el espacio Schengen, lo que incluye al aeropuerto de Madrid como principal punto de entrada y salida en España.

El cambio más importante que se ha llevado a cabo en este sentido es que se ha reemplazado el sello físico en el pasaporte por un registro digital de entradas y salidas. Pero esta circunstancia se produce con viajeros no comunitarios, a los cuales se les aplica un protocolo con datos biométricos, con huellas y fotos.

Esta es una circunstancia que ha afectado principalmente al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, constituido como la gran puerta de entrada y salida de España con el resto del mundo, pero sobre todo, con países de fuera de la Unión Europea o considerados extranjeros y exóticos. Este es un cambio que merece la pena conocer en profundidad.

Cambios en el transporte aéreo

Coger un avión parece una tarea rutinaria en pleno siglo XXI. Sin embargo, para muchas personas sigue siendo una circunstancia que genera un gran impacto. Por ello, conviene estar perfectamente al día de todo lo que tenemos que hacer antes de emprender nuestro vuelo.

Las normativas cambian a toda velocidad y no todas las decisiones afectan de la misma manera ni a los mismos puntos. Sin embargo, si utilizamos frecuentemente el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, este cambio nos afecta. Y es que previa decisión de la Unión Europea se sustituye el sello físico en el pasaporte, cambiándose por un nuevo registro digital.

Esto afecta a viajeros procedentes de terceros países que entren a España por Madrid, como turistas, viajeros de negocios o estudiantes, y permite a las autoridades controlar con mayor precisión el cumplimiento de la regla de 90 días en un periodo global de 180.

Dicha medida tiene una aplicación presente, pero también una previsión de futuro, ya que se espera que el EES sirva para ser la base de futuras misiones de talentos y desplazamientos laborales desde puntos como Madrid a otros países, sean de la Unión Europea o no. A través de este protocolo se facilitará a las empresas y gestoras migrar el acompañamiento a empleados extranjeros.

Además, al ser un sistema informático y biométrico que registrará digitalmente las entradas y salidas de nacionales de países no miembros de la UE en el Espacio Schengen, traerá consigo una modernización del control de fronteras. Esto permite mejorar la seguridad y facilitar la gestión de estancias cortas.

A pesar de estar en pruebas desde finales de 2025, se espera que su plena operatividad llegue a partir del 10 de abril de este año. Y está previsto que se aplique en aeropuertos, fronteras terrestres y marítimas de los 29 países de Schengen, incluyendo España y, por lo tanto, Madrid‑Barajas.