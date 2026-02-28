Rafael Pérez, gerente de La Paz, mejor hospital de España desde hace 10 años: "Somos números uno en trasplantes infantiles"

El hospital está inmerso en una gran transformación con la creación de la Ciudad de la Salud, que finalizará en 2032, apostando por la tecnología y la investigación.

Rafael Pérez-Santamarina dirige el centro desde 2004, gestionando a diario cerca de 30.000 personas y un equipo de casi 8.000 trabajadores.

El Hospital Universitario La Paz ha sido elegido el mejor hospital público de España durante 10 años consecutivos según el ranking del Monitor de Reputación Sanitaria.

La primera vez que el Hospital Universitario La Paz —perteneciente a la red de centros sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid— se hizo con el primer puesto en el ranking del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de Merco Salud fue en 2015.

Se trata de la clasificación independiente más prestigiosa del país para evaluar los mejores hospitales de España.

Durante todo este tiempo, La Paz no ha fallado un año: esta última edición (la de 2025, presentada el pasado mes de enero) ha vuelto a repetir primer puesto. Algo que lo posiciona como el mejor centro público español durante 10 años consecutivos.

Al mando durante todo este tiempo ha estado una única persona: el Doctor Rafael Pérez-Santamarina Feijóo (Ourense, 1953). Lleva desde el 2004 al frente de la gerencia del hospital por donde diariamente pasan casi 30.000 personas, entre pacientes, acompañantes..., y en el que trabajan cerca de 8.000 trabajadores, según datos de la propia institución.

Y es que Pérez-Santamarina, madrileño de adopción, llegó a La Paz "para poco tiempo" y ahora ya lleva más de 20 años. "Yo me voy a quedar aquí hasta que me jubile", asegura rotundo durante su entrevista con Madrid Total en su despacho.

El gerente: Rafael Pérez

La vocación de Pérez por la medicina llegó tarde. "Yo procedo de una familia donde mis padres eran ingenieros de la rama técnica. Yo iba para arquitecto", cuenta. "En los últimos cursos de Bachillerato me interesé por ella y estuve con un médico de atención primaria visitando pacientes. Y me gustó".

Así que se licenció en Medicina y Cirugía en la Facultad de Santiago e hizo dos especialidades: en Medicina Interna y Aparato Digestivo. Pasó por varios sitios de España: obviamente, en su tierra, Galicia, en Pontevedra; pero también en Las Palmas, Barcelona, Santander y Madrid. Primero en la medicina de atención primaria y luego en otras áreas como en la gastroenterología. Finalmente, acabó en la gestión de este tipo de centros.

Rafael Pérez en su despacho. Nieves Díaz

En este sentido, La Paz no fue el primero que dirigió: antes estuvo en el Complejo Hospitalario de Pontevedra durante nueve años y puso en marcha la fundación del Hospital del Salnés de Vilagarcía de Arousa, donde se quedó dos años.

Pero en La Paz es donde finalmente se asentó tras ser nombrado secretario general del Ministerio de Sanidad en la época de Ana Pastor como ministra. "Este hospital me ha dado mucho. Casi la mitad de mi vida laboral, que ya son 50 años", cuenta.

Y es que, durante la conversación con este periódico, Pérez-Santamarina rememora sus comienzos al empezar a gestionar un hospital "tan grande" como La Paz. Ya en su inauguración, en 1964, se había proyectado como el mayor centro hospitalario de España, con una superficie inicial de 30.900 metros cuadrados —actualmente ya ocupa 180.000 metros cuadrados—.

"Hacerse cargo de un hospital así sin tener conocimiento de él fue bastante duro. Hemos apostado sobre todo por la tecnología. Cuando yo llegué, acababa de formarse la fundación de investigación. Eso se ha desarrollado y ahora es muy importante. Se ha convertido en un instituto de investigación (IdiPAZ) que contribuye a la mejora de la calidad de la asistencia", comenta.

Rafael Pérez-Santamarina, gerente del Hospital La Paz, trabajando en su despacho. Nieves Díaz

De hecho, en este sentido destaca que el hospital cuenta ya con 38 especialidades acreditadas como CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia) para patologías complejas y, en muchos casos, poco frecuentes.

"Ahora mismo estamos en una época muy importante por el cambio total de las infraestructuras". Se refiere a la transformación que conllevará la creación de la Ciudad de la Salud, una reforma integral de dicho hospital que ya ha comenzado hace unos meses y tiene una previsión de acabar definitivamente en 2032.

El covid-19 o el ébola

Estas "complejas" obras unidas a la actual huelga de médicos indefinida convocada el pasado mes de febrero hacen que la situación ahora siga siendo delicada a la hora de dirigir un hospital público como La Paz.

"Aproximadamente, tenemos de huelga a unos 130 médicos por cada día. Esto ocasiona un trastorno bastante importante a la asistencia, a las consultas, a la cirugía... Tenemos que organizarnos para recuperar todas estas demoras que causamos a los pacientes. Se han atendido las urgencias, pero hay mucha gente a la que se les han anulado las intervenciones de las pruebas diagnósticas", apunta.

Pero en 22 años al frente, ha pasado por otras etapas de mayor dificultad que nada tienen que ver con reformas o conflictos laborales. La pandemia por el covid-19 supuso, probablemente, el mayor desafío de su trayectoria.

"Fue quizás lo más tremendo de mi vida". Porque no solo lo fue profesionalmente hablando: "Yo estuve ingresado un mes. Los primeros 15 días en cuidados intensivos y luego en un hotel cerca, porque seguía siendo positivo".

Rafael Pérez atiende a EL ESPAÑOL en su despacho del Hospital La Paz. Nieves Díaz

"Estaba ingresado cuando falleció el jefe de servicio de Cirugía de este centro, Joaquín Díaz. Fue lo nunca visto: el ver morir a tanta gente, la acumulación de pacientes en urgencias... Y no daba de sí el hospital. Se contagió muchísimo personal y hubo que hacer de todo: los oftalmólogos tuvieron que ver a pacientes de medicina interna y las intervenciones quirúrgicas se paralizaron, salvo las urgentes...", recuerda.

Antes incluso, la crisis del ébola en 2014 ya había situado al hospital en el foco mediático y sanitario internacional, obligando a extremar protocolos, asumir una enorme presión pública y gestionar el miedo en un contexto de enorme sensibilidad social. "El covid lo vivieron todos los hospitales, pero el ébola lo vivimos nosotros". "Hemos aprendido mucho todos. Pero ojalá no vuelva a pasar", concluye.

El mejor de España

En el ranking de Merco Salud, La Paz destaca en el primer puesto en 16 servicios clínicos. Entre ellos se encuentran la Cardiología, la Cirugía Plástica, la Medicina Interna, la Otorrinolaringología, la Pediatría y las Urgencias.

La clave, comenta el gerente, es "una buena asistencia, una buena docencia y una buena investigación". Sobre todo esta última. "Continuamente se aplican nuevas técnicas y los resultados son buenos. Somos el número uno en trasplantes infantiles de España".

"En este momento, la tecnología, la inteligencia artificial y las nuevas herramientas de gestión que se están imponiendo son el futuro. Eso mejora la asistencia. Hay muchas pruebas diagnósticas que prácticamente ya las informarán mediante inteligencia artificial, disminuyendo el trabajo a determinados especialistas", afirma.

Para Pérez-Santamarina, el reconocimiento es importante, pero no definitivo. "Es un orgullo, pero es algo que hay que trabajarlo". Por eso, la intención cada año es seguir sosteniendo el nivel. El mensaje es claro: el liderazgo no se da por hecho.