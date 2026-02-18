El faraónico proyecto de Madrid que dará empleo a 161.000 personas: "Es la ciudad de los próximos 20 años"

Las claves nuevo Generado con IA El nuevo barrio de Los Berrocales en Madrid generará más de 161.000 empleos y contará con unas 22.285 viviendas, la mitad de ellas de protección pública. El proyecto, situado en el distrito de Vicálvaro, supone una inversión total de 7.410 millones de euros y tendrá un impacto superior a 12.170 millones en el PIB de la región. Las obras de Los Berrocales se realizarán en seis etapas, con la primera y la tercera ya finalizadas y la segunda comenzando en junio con 1.591 viviendas y 36.000 nuevos empleos. El desarrollo urbanístico integrará zonas naturales, industria, supermanzanas y áreas comerciales, y se espera que mantenga 9.661 empleos anuales en el área industrial y de negocios.

Madrid sigue creciendo a ritmos agigantados. La capital ha promovido la creación de nuevos barrios que facilitarán la obtención de nuevas viviendas y empleos.

Zonas de nueva construcción como El Cañaveral o Valdecarros acompañarán a este nuevo enclave en Madrid, Los Berrocales, promoviendo la creación de más de 161.000 empleos.

Este ambicioso barrio será uno de los más grandes de la Comunidad de Madrid. Contará con una extensión total en torno a los ocho millones de metros cuadrados, entre los cuales se adjudicarán unas 22.285 viviendas aproximadamente. Dentro de ellas, la previsión estima que sobre el 50 por ciento de dichas infraestructuras cuenten con algún tipo de protección pública.

El 'megaproyecto' de Los Berrocales

Los Berrocales estarán situados en el distrito de Vicálvaro, formando una nueva zona residencial junto a Los Ahijones, otro barrio colindante que augura esta transformación urbana.

No obstante, la creación de este nuevo barrio no deja de ser un proyecto faraónico. Según estima el informe 'Impacto socioeconómico del proyecto Berrocales en Madrid', elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), la inversión para la formación de esta nueva zona asciende hasta los 7.410 millones de euros, entre los cuales 6.706 millones corresponden a la construcción de viviendas.

Por otra parte, este gasto también traerá grandes beneficios. Se estima que Los Berrocales generarán un impacto socioeconómico superior a los 12.170 millones de euros en el PIB de la Comunidad de Madrid y de la ciudad gracias a los más de 161.000 empleos disponibles.

El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, en la presentación del informe ‘Impacto socioeconómico de Los Berrocales’ Ayuntamiento de Madrid

En cuanto a la creación del proyecto de Los Berrocales, se completará en seis etapas. La primera etapa y la tercera etapa ya han finalizado con la construcción de 1.776 viviendas, además de la proyección de otras 5.500 y la llegada de sus primeros vecinos en verano. Sin embargo, la etapa 2 comenzará en el mes de junio cuando se edifiquen 1.591 viviendas y otros 36.000 nuevos empleos.

En conjunto, las siguientes etapas (de la cuarta a la sexta) sumarán un beneficio estimado de 5.029 millones de euros y la creación de 66.343 nuevos empleos hasta 2045.

Sobre la finalización del proyecto, el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, ha comentado el objetivo de Los Berrocales: “Los Berrocales es una declaración de intenciones sobre la ciudad que queremos construir en los próximos 20 años: un Madrid que sigue creciendo, y que lo hace con vivienda, con oportunidades y con barrios donde las personas puedan desarrollar su proyecto de vida”.

Sin embargo, esta zona no solo pretende ser un enclave residencial, sino que buscará convertirse en una opción que combine un barrio completo "con zonas naturales, industria y supermanzanas", según argumenta González.

El área industrial y de negocios buscará impulsar la vida socioeconómica del barrio. Se espera que se mantengan cerca de 9.661 empleos anuales, entre los cuales 6.400 serán en comercios, industrias y oficinas, y que otorgarán un beneficio que alcanzará los 673 millones de euros.