La oposición en Madrid que te asegura ser funcionario: en la última convocatoria quedaron 1.129 plazas desiertas

Las claves nuevo Generado con IA En la última convocatoria de oposiciones docentes en Madrid quedaron vacantes 1.129 plazas, el 36% del total ofertado para Secundaria, FP y Régimen Especial. Las especialidades técnicas y tecnológicas de Formación Profesional registraron porcentajes especialmente altos de plazas desiertas, como en sistemas y aplicaciones informáticas. Solo 26 de las 230 plazas reservadas a personas con discapacidad fueron cubiertas, lo que supone un 89% de vacantes en este cupo. Los sindicatos atribuyen el alto número de plazas vacantes a un modelo de oposición poco adaptado a las necesidades reales del profesorado y de los aspirantes.

La Comunidad de Madrid afronta la nueva temporada de oposiciones con un nuevo escenario: cientos de plazas que el propio sistema de selección no ha logrado cubrir en la última convocatoria docente.

El caso más destacado es el de las oposiciones de 2025 para Secundaria, Formación Profesional (FP) y Régimen Especial, cuyos efectos condicionan de forma directa la convocatoria prevista para 2026 en el cuerpo de maestros y configuran un nuevo escenario para quienes se preparan para acceder a la función pública docente.

En las oposiciones de Secundaria, FP y Régimen Especial de 2025 se ofertaron 3.122 plazas en la Comunidad de Madrid y 1.129 quedaron vacantes, el 36% del total. En el cuerpo de Secundaria, de 2.859 puestos convocados, 1.058 se quedaron sin aspirante que superara todo el proceso selectivo, lo que supone el 37%.

Estos datos duplican las vacantes registradas en procesos anteriores, según el informe elaborado por Comisiones Obreras, que ha analizado el resultado por especialidades y por tipos de cuerpo. Los puestos que no se han cubierto mediante oposición deberán ser atendidos mediante personal interino durante el curso.

Aulas para oposiciones Europa Press

En las materias troncales también se han registrado cifras significativas de plazas sin cubrir. Lengua Castellana y Literatura dejó vacantes 91 de las 256 plazas convocadas. En Matemáticas quedaron sin adjudicar 112 de 275. En Economía, 28 de 58. En Latín, 13 de 44.

El sindicato sostiene que estos resultados reflejan que el modelo de oposición vigente no está consiguiendo ajustar la necesidad de profesorado estable al perfil y la disponibilidad de las personas aspirantes. El desajuste se observa tanto en especialidades con tradición y amplia presencia en los institutos como en áreas más nuevas vinculadas a la FP.

El impacto es especialmente visible en varias especialidades de Formación Profesional. En ramas técnicas y tecnológicas, el porcentaje de plazas desiertas alcanza niveles muy altos, como es el caso de sistemas y aplicaciones informáticas, en donde quedaron sin cubrir 121 de 134 plazas.

El informe de CCOO advierte de que este fenómeno puede afectar a la capacidad de los centros para mantener la oferta completa de determinados ciclos formativos.

Cupos reservados

Dentro del mismo análisis, el dato más llamativo se encuentra en el cupo reservado a personas con discapacidad. De las 230 plazas destinadas a este colectivo en las oposiciones docentes de 2025 en Madrid, solo se cubrieron 26. El 89% quedó vacante.

Las organizaciones sindicales señalan que el modelo de acceso no se ajusta a las necesidades de este grupo de aspirantes. Entre los factores que se citan figuran la realización de pruebas idénticas a las del resto de candidatos, la falta de ajustes razonables suficientes, el diseño de procesos largos y complejos y la existencia de barreras de accesibilidad y de apoyo específico durante las distintas fases del procedimiento selectivo.

El informe vincula este resultado a la normativa que establece un porcentaje mínimo de plazas reservadas para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público. En el caso de las oposiciones docentes de 2025 en Madrid, la reserva se ha cumplido formalmente en la convocatoria, pero la mayoría de esas plazas no se han llegado a adjudicar por la vía ordinaria.

Las organizaciones sindicales reclaman revisar tanto el diseño de las pruebas como los mecanismos de apoyo disponibles, con el objetivo de que las plazas reservadas puedan ser efectivamente ocupadas.