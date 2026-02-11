Ya es oficial: esta es la nueva ayuda de Ayuso aplicable entre hermanos que tiene una bonificación fiscal del 50%

Isabel Díaz Ayuso antes de un pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Alberto Ortega Europa Press

La Comunidad de Madrid es una de las regiones más implicadas en la rebaja de cuestiones fiscales. Esta ha sido una de las grandes líneas maestras desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al poder y es que las bonificaciones en este ámbito, destinadas a hacer más fácil la vida de los madrileños han sido una buena base de ejercicio.

Uno de los grandes intereses de la presidenta y de todo su Ejecutivo han sido las familias. Y es que muchas de estas ayudas han ido dirigidas, precisamente, a ayudar a los núcleos sociales de cada casa. Ya fuera con bonus para hacer la compra, para el cuidado de menores o incluso para hacer frente a la factura del Abono Transporte.

En este sentido, hay un capítulo de ayudas que es muy importante y que gira en torno al movimiento de dinero, o de posesiones, dentro de las propias familias. Es decir, a las donaciones entre los diferentes grados de parentesco. Este es uno de los temas más polémicos de los últimos años, ya que muchas personas se han visto obligadas, por ejemplo, a renunciar a herencias por la cantidad de impuestos que tenían que pagar.

Es por ello que la Comunidad de Madrid ha querido ser pionera en este sentido, estableciendo un control mediante impuestos de este tipo de movimientos totalmente diferente al de otras regiones. Así pues, desde hace unos meses, la bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos ha subido del 25% al 50%.

Esto quiere decir que si se recibe una herencia o una donación de un hermano habrá que pagar la mitad en concepto de impuestos de lo que se hacía antes. Una reforma que sin duda ha sido muy aplaudida y que afecta a otros lazos familiares.

¿Qué familiares se benefician más de esta reforma?

La relajación fiscal para las herencias y donaciones entre familiares ha sido una de las medidas más brillantes de todas las que se han puesto en marcha en la Comunidad de Madrid. Una idea que en primer lugar beneficiaba a los hermanos entre sí, pero que después ha sido ampliada a otros familiares menos cercanos.

Así pues, después de la última reforma, si recibes una herencia o donación de un tío, ahora pagas también la mitad de impuestos que antes. El motivo es la ampliación a todos los parientes incluidos en el Grupo III de parentesco, ya que previamente la ley solo reconocía que había una bonificación del 25% para los colaterales consanguíneos de segundo y tercer grado.

Estos cambios en la ley también incluyen a los ascendientes y descendientes por afinidad, es decir, a los suegros e hijos del cónyuge. Además, hay que saber que en la Comunidad de Madrid las parejas de hecho inscritas en registros públicos de uniones de hecho que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid están asimilados a cónyuges a estos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En paralelo a esta reforma, y afectando también al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se ha incorporado además una bonificación del 100%, es decir, impuesto cero, cualquier donación menor de 1.000 euros. En estos casos, la ventaja fiscal es independiente del parentesco, facilitando así los regalos y ayudas entre familiares más directos, sobre todo en momentos puntuales.