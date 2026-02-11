Ayuso gana la 'Champions' de crear empresas: 28.348 nuevos negocios en el último año y una recaudación de 1.003 millones

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid lidera la creación de empresas en 2025, con 28.348 nuevos negocios y una recaudación de 1.003 millones de euros. En diciembre se logró el mejor dato mensual histórico en Madrid: 2.445 nuevas sociedades mercantiles y una subida del 6,8% interanual. A nivel nacional, la creación de sociedades mercantiles creció un 7,9% respecto a 2024, sumando 127.533 empresas, la mejor cifra desde 2007. El número de empresas disueltas también aumentó en Madrid (7.964, un 5,35% más) y en toda España (26.073, un 3,7% más que el año anterior).

La Comunidad de Madrid se coloca líder en creación de empresas en el 2025. La región ha creado en torno a 28.348 nuevas empresas, subiendo un 4,6% los datos del 2024.

El Instituto Nacional de Estadística ha proporcionado los registros, desglosando las 28.348 nuevas empresas entre 251 sociedades anónimas y 28.097 sociedades limitadas. En cuanto a su beneficio, ha supuesto una recaudación de 1.003 millones de euros para la Comunidad.

En cuanto a las sociedades mercantiles, se han disuelto en la región 7.964, aumentando el dato en un 5,35%. Entre ellas, 6.741 lo han hecho de forma voluntaria, 963 por fusión y 260 por otras causas. Por otra parte, unas 8.403 sociedades mercantiles han ampliado su capital, alcanzando los 8.633 millones de euros.

Un gran diciembre

Durante el último mes del año, los datos en la Comunidad de Madrid en cuanto a la creación de nuevas empresas han subido notoriamente, alcanzando un 6,8% en tasa interanual, 2.445 nuevas sociedades mercantiles y unas 1.128 empresas disueltas (subiendo un 12,7%).

Estos datos reflejan el que ha sido el mejor dato mensual histórico en cuanto a la constitución de empresas en la Comunidad de Madrid, augurando un ascenso notorio y reflejando una gran mejora al salir de las cifras negativas del mes de noviembre.

En cuanto al récord histórico de la región, se sustenta gracias a la suscripción de 127,74 millones de euros gracias a las 2.445 empresas creadas en diciembre. Este crecimiento se traduce en un 40,04% más que noviembre en cuanto a capital desembolsado, situándose en torno a 114,57 millones de euros.

Además, en cuanto a las 1.128 empresas que se disolvieron en el pasado mes de diciembre, 934 lo hicieron de forma voluntaria, 174 por la fusión con otras empresas y 20 por otras causas.

Por otra parte, en cuanto a las sociedades mercantiles, un 7% ha ampliado su capital, traduciéndose en unas 782 empresas de la Comunidad de Madrid. En cuanto al capital suscrito por dicho aumento, se han alcanzado los 1.027 millones de euros, un 61,4% inferior al dato de diciembre de 2024.

Un aumento nacional

En cuanto al ámbito nacional, también se refleja un aumento en los datos ofrecidos. La creación de sociedades mercantiles creció un 7,9% más que en 2024, sumando un total de 127.533 empresas y otorgando el mejor dato desde 2007 cuando se alcanzaron las 142.700 compañías creadas.

Este repunte confirma un crecimiento que viene al alza en los últimos años, encadenando un avance desde 2023, cuando crecieron un 9,1% y en 2024 cuando crecieron un 9,2%, remontando el dato de 2022 cuando las sociedades cayeron un 2,1%.

A partir de la creación de 127.533 nuevas empresas, se ha recaudado más de 5.766 millones de euros, suponiendo un 1,4% más que en 2024. Sin embargo, el capital medio se ha situado en 45.217 euros, decreciendo un 6% con respecto a 2024.

Además, según el INE, el número de empresas disueltas se ha incrementado un 3,7% con respecto al año pasado, traduciéndose en 26.073 empresas, la segunda cifra más alta desde 2022. En cuanto al ascenso en la disolución de empresas en 2025, se han encadenado dos años seguidos de aumentos tras la crecida del 1,4% en 2024.