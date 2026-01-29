Las tres preocupaciones de los madrileños, según una encueta del ayuntamiento: de Vallecas al barrio Salamanca

Los vecinos de Madrid puntúan con un notable (7,7) su satisfacción de vivir en la ciudad, según los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid que se han dado a conocer hoy. Supone la misma nota media que en la última encuesta de este tipo, realizada en 2024.

Este dato, además de confirmar la estabilidad de esta apreciación, “refleja una ciudad con una valoración positiva por parte de sus vecinos, con niveles de satisfacción elevados en todos los distritos y una percepción estable de la calidad de vida”, como ha señalado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. “Estos resultados suponen también un estímulo para seguir mejorando los servicios públicos y dar respuesta a las principales preocupaciones de los madrileños”, ha subrayado Sanz.

Para la encuesta, realizada entre el 19 de septiembre y el 30 de octubre de 2025, se han hecho un total de 8.593 entrevistas, aproximadamente 400 de ellas de cada uno de los distritos de la ciudad. Los resultados reflejan una valoración de notable en todos ellos, siendo el distrito de Salamanca el que alcanza la puntuación más alta con un 8,1. Le siguen Chamartín, Barajas y Hortaleza, con un 8. Por su parte, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Vicálvaro y Tetuán registran la valoración más baja con un 7,4, manteniendo en cualquier caso niveles elevados de satisfacción.

Metro de Puente de Vallecas.

Por su parte, en lo relativo a la calidad de vida en Madrid, se obtiene una valoración media de 6,9, idéntica a la de los cuatro años anteriores. Asimismo, Madrid mantiene una valoración positiva como ciudad amigable con las personas LGTBI, con un 7,1, y mejora su puntuación en lo referente a la relación con la infancia, que alcanza el 7. La percepción se sitúa en 6,7 para la adolescencia y en 6,5 para los mayores.

La vivienda, principal preocupación

Mientras, se ha registrado un descenso de la importancia que le otorgan los ciudadanos al problema del tráfico/atascos, que sólo están entre los tres primeros problemas de la ciudad para el 10 % de los ciudadanos (frente al 22,8 % de 2024). También se registra un descenso importante en lo relativo a la contaminación como uno de los tres principales problemas (del 18,7 % del pasado año al 10,3 % de este), así como de la limpieza (del 16,4 % al 15,3 %).

La vivienda se consolida como el principal problema para los madrileños y además aumenta de forma significativa el porcentaje de ciudadanos que la sitúan entre los tres principales problemas de la ciudad, pasando del 37,5 % en 2024 al 57,6 % en 2025. La sanidad asciende al segundo lugar, mientras que el alto coste de la vida, que el pasado año no figuraba entre los primeros problemas, se sitúa como el tercero.

En este sentido, Sanz ha advertido que “el Ayuntamiento está centrando sus esfuerzos en incrementar la oferta y mejorar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias”. Así, como ha recordado la vicealcaldesa, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) cuenta actualmente con un patrimonio de alrededor de 10.000 viviendas destinadas a alquiler asequible, lo que supone un incremento de más del 60 % desde 2019.

Servicios municipales y movilidad

Entre los servicios municipales, Bomberos (con un 8,3) y SAMUR-Protección Civil (7,8) son los mejor valorados por la ciudadanía, seguidos de SAMUR Social con un 7,5. En materia de información municipal, el teléfono 010 es el servicio mejor valorado y el más conocido, con una media de 6,8, y todos los servicios municipales de información superan el aprobado.

Por su parte, de las 46 líneas de actuación, servicios y equipamientos municipales valorados, únicamente tres recogen una satisfacción menor a 5: la promoción pública de viviendas, la actuación frente a la ocupación ilegal y las ayudas e incentivos a pymes y autónomos. Destacan, con una valoración de notable, los teatros y bibliotecas municipales, el servicio de EMT Madrid, la información y promoción turística y la protección a monumentos y patrimonio.

En lo relativo a la movilidad, el metro continúa siendo el medio de transporte más utilizado por los madrileños (68,8 %), seguido del autobús urbano -que aumenta 5 puntos y alcanza el 65,1 %- y del coche particular que baja un punto (49,8 %). El uso del Cercanías es inferior (22,3 %) aunque aumenta con respecto a 2024.

La percepción de seguridad en la ciudad de Madrid se mantiene estable con respecto a 2024 con una valoración de 7,7 durante el día y de 6 por la noche. Por último, en relación con el funcionamiento de las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Madrid es la administración pública mejor valorada, aumentando su puntuación en cuatro décimas respecto al año anterior.