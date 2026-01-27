Mateo, Martina, Hugo, Alexander y Elena, los cinco 'cerebritos' que han sido diputados por un día en Madrid

Con el objetivo de fomentar el valor de la convivencia y reflexionar sobre el uso adecuado y seguro de los entornos digitales, Aldeas Infantiles SOS ha celebrado esta mañana en la Asamblea de Madrid un pleno infantil en el que 128 escolares de Educación Primaria de los colegios Federico García Lorca de Leganés; Montfort British International School de Loeches; Los Abetos de Manzanares El Real; y Los Almendros de Rivas Vaciamadrid, se han convertido en diputados por un día y han llevado sus propuestas al hemiciclo.

El acto ha estado presidido por el presidente de la Asamblea de Madrid Enrique Matías Ossorio; el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana Duro; el viceconsejero de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Pablo Gómez-Tavira; y el presidente de Aldeas Infantiles SOS de España, Pedro Puig. Durante el pleno, los pequeños diputados han debatido, expuesto y votado sobre la importancia de la convivencia dentro y fuera de la red.

Este curso 2025-26, el programa educativo 'Abraza tus Valores' continua con el objetivo de fomentar buenos hábitos en el uso de la tecnología. “Hemos relacionado los valores con nuestra preocupación y la de muchas familias y educadores sobre el uso que los niños y niñas hacen de las pantallas. Por ello, buscamos promover un equilibrio en su utilización que les proteja de los contenidos inadecuados, al mismo tiempo que fomente su participación activa y contribuya a su bienestar físico, emocional y mental “, sostienen desde la organización de atención directa a la infancia.

En representación del colegio Federico García Lorca, tomaron la palabra el diputado Mateo Villar Martínez y la diputada Martina Galán Timón, de 4º de Primaria, para reflexionar sobre la importancia de convivir dentro y fuera de la red: “Para tener una convivencia sana se requiere respeto, empezando por uno mismo, y que se extenderá tanto a nuestro entorno real como al digital. Las actitudes que mostramos de modo presencial, también nos servirán para la convivencia digital”.

Desde el colegio Montfort British el diputado Hugo Fernández, de 6º de Primaria, nos habló del árbol de valores que rige su colegio, destacando el del respeto: “Si todos nos nutrimos del respeto hacia los demás, no solo conseguiremos unirnos y hacernos más fuertes y empáticos, sino que conseguiremos lo más importante: ser buenas personas y convivir en armonía”.

A continuación, tomó la palabra el diputado Alexander Borisov de 6º de Primaria del colegio Los Abetos, que desde la tribuna de oradores comparó la red con el patio del colegio: “En este gran patio, la convivencia, la responsabilidad y el respeto son las reglas más importantes para que todos podamos sentirnos mejor”.

Y, por último, fue el turno de intervención de la diputada Elena Herrera Roiz Curso de 5º de Primaria del colegio Los Almendros, que nos habló de bienestar, convivencia y entornos seguros: “Creemos que una sociedad justa comienza en las aulas, cuando aprendemos a convivir, a dialogar, a respetar las normas y a resolver los problemas de manera pacífica y responsable”.

Tras los discursos, los cinco portavoces, representantes de la Comunidad de Madrid, han presentado 8 compromisos y se ha abierto el turno de votaciones. Todos los diputados infantiles han pasado por la urna para decidir su propuesta favorita y comprometerse a cumplir la elegida. La más votada ha sido “ayudar al que lo necesita, y si vemos a compañeros sufrir por algún tipo de actuación, denunciarlo y apoyarle“, seguida de “construir puentes y derribar muros, que la red sea un puente y no se convierta en un muro infranqueable“.

En tercer lugar, los jóvenes diputados se han comprometido a “cuidar el bienestar de todas las personas que forman parte de nuestra comunidad educativa y social. En nuestro colegio procuraremos tratar a los demás con respeto, escuchar a quienes se sienten solos y actuar con empatía ante los conflictos“.