Una consejera de Ayuso, primera española reconocida por la sociedad de Radiología de EEUU

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. CAM

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha sido designada este martes en Chicago (Estados Unidos) como Miembros de Honor de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (de la Radiological Society of North America, RSNA, por sus siglas en inglés), convirtiéndose así en el tercer especialista y primera mujer en España en lograr esta distinción.

La consejera madrileña ha recibido el máximo galardón mundial que puede recibir un especialista en diagnóstico por imagen (radiólogo) de manos del presidente de la RSNA, Umar Mahmood.

Matute, primera mujer española que recibe este reconocimiento en los 110 años de historia de la RSNA, ha recogido el galardón como un reconocimiento compartido con todos los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

"Lo más importante es que este reconocimiento es compartido con todos mis compañeros del SERMAS, que hacen posible que tengamos una de las mejores sanidades del mundo. Y además, también se ha reconocido la excelente gestión en Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Con lo cual, un reconocimiento compartido y merecido para los profesionales que hacemos posible que nuestra sanidad sea lo mejor precisamente por nuestros pacientes", ha destacado.

Para la entidad norteamericana, la consejera de Sanidad se ha hecho merecedora de esta distinción, entre otros motivos, por una combinación de "experiencia clínica, liderazgo y servicio público, además de su compromiso y aportaciones sobre la necesidad de avanzar en la formación y actualización constante de los profesionales sanitarios en Radiología", ha apuntado el Ejecutivo autonómico.