Confirmado por la Comunidad de Madrid: estas son las 2 líneas de Cercanías que van a sufrir cambios a partir de ahora

Las claves nuevo Generado con IA Las líneas C-3 y C-4 de Cercanías Madrid sufrirán alteraciones en su servicio durante seis fines de semana, hasta el 21 de diciembre, debido a obras en el túnel de Sol. El túnel de Sol permanecerá cerrado hasta las 10:00 horas los sábados, domingos y el festivo 8 de diciembre, afectando el tramo entre Nuevos Ministerios y Atocha. Durante el cierre parcial, los trenes de las líneas afectadas iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha o Nuevos Ministerios, según el trayecto. Estas obras forman parte de la ampliación de capacidad de la estación de Atocha Cercanías y buscan mejorar la gestión de incidencias y la seguridad del servicio.

Madrid atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente en cuanto a la salud de sus transportes se refiere. Y es que la capital de España, y buena parte de la Comunidad, sufren cada día los inconvenientes que han ido generando las diferentes obras que se están desarrollando durante los últimos meses.

Desde el soterramiento de la A-5 hasta el nuevo aspecto de la zona de Ventas. Pero también sin olvidarnos de la automatización de la Línea 6 de Metro de la renovación de la Línea 7. Y es que los trenes están siendo uno de los puntos más calientes dentro de este programa de trabajos de remodelación.

Por ello, a partir de ahora, nuevos inconvenientes llegan a los madrileños debido otros trabajos de remodelación que se están llevando a cabo durante estos días. Concretamente, en el servicio de Cercanías de Madrid, donde dos de sus líneas más importantes van a sufrir cambios considerables para las próximas semanas.

Se trata de las líneas C-3 y C-4, las cuales van a ver alterado su servicio normal durante los próximos seis fines de semana. Concretamente, hasta el 21 de diciembre. Y es que la previsión de la Comunidad de Madrid y Adif es que todo pueda estar solucionado antes del crítico momento de la llegada de las fiestas navideñas.

El motivo de estos cortes y cambios en el itinerario oficial son las obras que se están llevando a cabo en el túnel de Sol, el cual permanecerá cerrado para que se pueda avanzar de manera más rápida y eficiente con estos trabajos. Estos cambios forman parte de las obras de Adif que se encuentran ampliando la capacidad de la estación de Atocha Cercanías.

¿Cuándo van a afectar las nuevas obras de Cercanías?

Cercanías no tiene buenas noticias para los madrileños. Aunque al menos, las afectaciones que se van a producir van a ser pasajeras y durante poco tiempo. Las líneas que van a sufrir cambios en los próximos días son la C-3 y la C-4, las cuales verán alterados sus servicios durante los sábados y los domingos hasta el 21 de diciembre.

El motivo es que ha iniciado una nueva fase de las obras para ampliar las capacidades de Atocha. Por este motivo, será obligatorio que el túnel de Sol permanezca cerrado hasta las 10:00 horas los sábados y los domingos. Concretamente, el tramo clausurado irá desde Nuevos Ministerios hasta Atocha.

Además de los sábados y los domingos hasta el día pactado, también se incluye el 8 de diciembre, lunes y festivo en Madrid. Así pues, los días que permanecerá cerrado hasta las 10:00 horas serán los días 22, 23, 29 y 30 de noviembre y 6, 7, 8, 13, 14, 20 y 21 de diciembre.

Así pues, durante las primeras horas del servicio, de 05:00 a 10:00 horas, los trenes de las líneas C-3 y C-4 de Cercanías Madrid procedentes de Aranjuez y Parla, respectivamente, finalizarán e iniciarán recorrido en Atocha Cercanías. De igual forma, los trenes de las líneas C-4a y C-4b procedentes de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, respectivamente, finalizarán e iniciarán recorrido en la estación de Nuevos Ministerios.

Además, aquellas personas que viajen desde Chamartín o Nuevos Ministerios hasta Atocha, y el trayecto de vuelta, tendrán a su disposición los trenes de las líneas que hacen este trayecto por el túnel de Recoletos (C-2, C-7, C-8 y C-10).

Renfe ha explicado que los beneficios tras estas obras permitirán facilitar la gestión de incidencias y que esto redundará en una mayor seguridad y reducción de la afectación al tráfico. En la primera fase de estos trabajos se realizará la ejecución de taladros y cortes de huecos en muros para paso de vigas y la colocación de prolongaciones de vigas.