Móstoles ya tiene a su propio 'Mbappé' de los bomberos: se lo 'roba' a Alcorcón y lo ficha para coordinar sus emergencias

Las claves nuevo Generado con IA Móstoles ficha a Raúl Esteban Canal, reconocido bombero de Alcorcón, para liderar su Dirección General de Emergencias y Protección Civil. La nueva Dirección General de Emergencias de Móstoles centralizará la gestión de contingencias y trabajará en coordinación con varios servicios para una respuesta eficaz ante emergencias. Con esta iniciativa, Móstoles busca convertirse en referente en la Comunidad de Madrid en protección ciudadana, adaptándose a nuevos escenarios de riesgo como DANAS o incendios forestales.

Raúl Esteban Canal no es Mbappé y tampoco se le parece. Sin embargo, para Móstoles es como si lo fuera. El municipio del sur de Madrid le ha 'robado' a Alcorcón al bombero para que gestione una dirección general dedicada a la gestión de emergencias y Protección Civil. "Seremos el primer municipio de la Comunidad de Madrid en contar con una dirección general dedicada a esto. Se pondrá en marcha a partir del próximo mes de enero", explica el consistorio en un comunicado de prensa.

Desde este martes, Raúl Esteban asumirá la Jefatura de Emergencias y Protección Civil y, posteriormente, capitaneará la Dirección General de Emergencias "que tendrá como objetivo principal la coordinación integral y la respuesta rápida ante situaciones de emergencia en la ciudad".

Así, Móstoles pasa a contar con un bombero que cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años en el ámbito de las emergencias. Bombero de carrera en el Parque de Alcorcón, ha ejercido durante los últimos 11 años como jefe del complejo.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista junto al nuevo jefe de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Móstoles, Raúl Esteban Ayuntamiento de Móstoles

Por su labor, además, ha sido reconocido con diversas distinciones: la medalla al mérito de Protección Civil en su categoría de Bronce con distintivo azul (concedida en 2021), la Cruz de Servicios distinguidos en su categoría de bronce y la medalla del Coronavirus de la Asociación Nacional de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil de España (otorgada en 2023).

Qué hará

La Dirección de Emergencias y Protección Civil centralizará la gestión de contingencias, contempladas en el Plan de Emergencia Municipal y trabajará de manera transversal con los servicios de Mantenimiento, Seguridad, Bomberos, Protección Civil y Bienestar Social, garantizando una actuación eficaz y coordinada en cualquier situación de riesgo. Entre los escenarios de actuación previstos se incluyen incendios forestales o episodios meteorológicos adversos y extremos, como las DANAS que puedan afectar al municipio.

Con esta iniciativa, Móstoles "reafirma su apuesta por la protección de la ciudadanía, la prevención y la gestión avanzada de emergencias, situando a Móstoles como referente en la Comunidad de Madrid en materia de protección ciudadana".

"Con la creación de una Dirección General de Emergencias, Móstoles se adapta y anticipa a los nuevos escenarios que se han sucedido: DANAS, incendios forestales o episodios meteorológicos adversos. Vamos a disponer de un área de gestión técnica, compuesta por profesionales especializados en emergencias que van a incrementar la transversalidad de las áreas de gestión, reforzando, más si cabe, la seguridad ante contextos adversos", explica el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, en un comunicado de prensa del consistorio.