El 'codiciado' barrio de Madrid que quiere quedarse San Fernando: el nuevo desarrollo de la capital con 700 viviendas

Entre todos los desarrollos urbanísticos que se están proyectando en la ciudad de Madrid actualmente, hay uno que se ha posicionado como foco de negociaciones. Y es que otro municipio de la región ambiciona quedarse con esos terrenos.

Se trata de un trozo que se ubica entre la capital, San Fernando de Henares y Coslada. Un futuro barrio en el denominado Ensanche de San Fernando que -a pesar del nombre- se sitúa en el término municipal madrileño.

Aun así, sus vecinos vivirían mucho más cerca de San Fernando. De hecho, cruzar hasta este se puede hacer andando, mientras que del resto de Madrid se encuentra cortado por la carretera M-45.

Por eso, el alcalde de la localidad sanfernandina, Javier Corpa, (del PSOE) lleva impulsando una negociación con el Ayuntamiento de la capital para intentar llevar a cabo una permuta de los terrenos. Así, el futuro desarrollo pasaría a formar parte del municipio.

Una cuestión de "lógica", como apuntan desde el Consistorio, porque contarían con "los servicios públicos cerca y sería positivo para el crecimiento de la ciudad". De esta forma, se lo trasladó el regidor del municipio al delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, el pasado mes de julio.

"Esta es una cuestión importante para el futuro de nuestra ciudad que implicaría que, desde el Ayuntamiento, pudiéramos desarrollar este barrio y daríamos una salida al problema de la vivienda que tiene nuestra ciudad", declaró en ese momento Corpa al término de la reunión.

En este sentido, aseguran que es la única posibilidad que tienen para extenderse, debido al Parque Regional del Sureste, que limita por el este. Además, las canalizaciones para las aguas también pasarían por San Fernando de Henares.

Mapa del terreno llamado Ensanche de San Fernando. Antonio Giraldo

"Tenemos ejemplos de otros planes de desarrollo que, finalmente, han quedado aislados, sin servicios públicos, y el objetivo es que esta zona no quede como si fuera una isla", dicen fuentes municipales. A cambio, cedería a Madrid terrenos industriales de su propiedad, situados junto al aeropuerto de Barajas.

También los vecinos sanfernandinos reclaman que esta nueva urbanización se adhiera a su ciudad. Como se publicó en un reportaje de este mismo periódico, desde la Plataforma Cívica San Fernando de Henares, apuntan que esta petición se realiza por cuestiones de "coherencia urbanística y funcional". "Nuestro planteamiento para la ordenación de la zona es más ambicioso que el planteado desde Madrid", aseguraba su portavoz, Luis Ángel Zas, en conversación con Madrid Total.

"Es verdad que es una operación compleja que va a llevar mucho tiempo, pero que mi compromiso como alcalde era iniciarla y creo que hemos dado pasos importantes y que estamos en la buena dirección", dice Corpa, añadiendo su intención de que "pronto" se pueda anunciar "un gran acuerdo entre ambas administraciones".

Próximamente, afirman desde el Ayuntamiento, se volverá a cerrar una reunión con Carabante con el objetivo de seguir trabajando en esta negociación. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid asegura estar estudiándolo, aunque todavía se encuentran en un punto muy inicial.

El plan del desarrollo

Cibeles ya aprobó el pasado mes de agosto llevar a trámite de información pública el avance del Plan de Sectorización del ámbito Desarrollo del Este-Ensanche de San Fernando -nombre del proyecto de este nuevo barrio-. Fase en la que se encuentra actualmente.

El plan plantea la construcción de 700 nuevas viviendas. De ellas, al menos el 50% contará con algún tipo de protección, mientras que el resto será de libre adquisición.

¿Y cuál es el problema? Pues que dados estos condicionantes geográficos y su ubicación, el desarrollo se plantea directamente anexado al tejido urbano de San Fernando de Henares y enlazado al de Coslada (obviamente, porque no hay conexión con Madrid). pic.twitter.com/2jtscfkX05 — Antonio Giraldo (@giraldeo) September 29, 2025

El proyecto afectará a 218.000 metros cuadrados. La zona está conectada por transporte público gracias a la Línea 7 de Metro y las estaciones de Cercanías más próximas: Coslada Central y San Fernando, por donde discurren trenes de las líneas C2, C7 y C8.

En la documentación del expediente se reconoce que este desarrollo "colinda con la parte sur de San Fernando de Henares, estableciéndose como continuidad natural del mismo". Ya que, "a pesar de estar localizado dentro del municipio de Madrid, apenas presenta una continuidad urbana con él".

"¿Cuál es entonces la solución?", se pregunta portavoz de Urbanismo del PSOE de Madrid, Antonio Giraldo, en un hilo publicado en su cuenta de X (antes Twitter) a raíz de esta situación.

"No tiene sentido mantener el término municipal de Madrid con esa forma absurda. Hay que permutar ese sector para que se incorpore a San Fernando de Henares, y ellos sean quienes lo desarrollen. Y nosotros recibir otro suelo a cambio", añade el concejal.

Sin embargo, es un proceso que ve complicado debido a que se trata de un sector de promoción privada. "Si nos metemos en un proceso de permuta, se les alargarían bastante los plazos. Y no creo que lo quieran".

Y añade: "Seguramente, les parezca más vendible o chic (y con más expectativa de ganancia) una vivienda en Madrid, que en San Fernando de Henares. Es absurdo, y no es así, pero sabemos que así funciona".

Tanto el Consistorio de San Fernando como Giraldo (en representación del PSOE de Madrid) han manifestado que presentarán sus alegaciones al plan.