El rincón secreto de Madrid con 242 lagunas perfecto para una ruta: "Está en un macizo y protegido internacionalmente"

La ciudad de Madrid es una de las más bonitas del mundo. Sus calles y sus plazas esconden rincones increíblemente bellos que además de respirar arte por los cuatro costados, desprenden historias y leyendas que han ido tejiendo, poco a poco, la idiosincrasia del país y de su capital durante los últimos siglos.

Sin embargo, los atractivos de Madrid no se limitan solo a su entramado de travesías y edificios colosales. Van mucho más allá de sus muros y fronteras, y se extienden por toda la comunidad, donde hay enormes ejemplos de belleza en forma de parajes naturales. Algunos de ellos están formados por grandes bosques. Y otros hay que buscarlos en las alturas, en las sierras y macizos que conforman el dibujo más difícil de la región.

Una orografía nada sencilla de descifrar, pero en la que quienes la conocen a fondo descubren auténticos oasis de belleza. Uno de esos rincones imprescindibles es el Macizo de Peñalara, conocido por ser la montaña más alta de la Sierra de Guadarrama. En su parte más alta se esconde un increíble tesoro conocido por pocos, pero valorado por la mayoría de los madrileños y de los que consiguen llegar hasta allí.

Se trata de los Humedales del Macizo de Peñalara, una zona de 2,6 hectáreas de superficie en las que destaca su gran componente de agua, el cual baña todo el área de manera abundante. Estos humedales están formados en total por 242 charcas, las cuales beben de diferentes arroyos, turberas y todo tipo de lagunas que proceden de la alta montaña.

Su belleza y su carácter singular lo convierten en un espacio único en el mundo que además goza de una gran importancia entre los especialistas en medioambiente. E incluso se encuentra protegido a nivel nacional e internacional, ya que diferentes asociaciones han peleado duro por su conservación, previniendo su deterioro.

¿Cómo son los Humedales del Macizo de Peñalara?

Los Humedales del Macizo de Peñalara son una de las zonas más bellas de la Comunidad de Madrid. Debido a su importancia natural, en el año 2006 fueron incluidos en la lista del Convenio Ramsar. Una decisión que fue clave para valorar en su justa medida la calidad de este increíble paraje natural.

"Su declaración tiene como objetivo la conservación y el uso racional de estos espacios cada día más escasos, además de una cooperación internacional", indicaba José Juan Castro, subdirector general de Gestión Territorial en la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid en declaraciones recogidas por El Periódico de España.

Este convenio, que protege humedales por todo el planeta, cuenta con 2.500 puntos de este tipo bajo protección repartidos por 170 países. Dentro de esta lista se encuentran 76 humedales presentes en España. Sin embargo, solo uno está en la Comunidad de Madrid. Ese es Peñalara, donde habitan 94 especies protegidas de las cuales 30 de ellas tienen una gran importancia para los ecosistemas europeos.

Debido a su valor, los Humedales del Macizo de Peñalara se encuentran protegidos de manera internacional. Aunque no son la única zona supervisada. "La superficie total son 802.573 hectáreas de extensión, de las cuales 395.402 cuentan con al menos una figura de protección en su territorio. Algunas de ellas, como la Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Río Manzanares, están doblemente escoltadas".

Y es que la Comunidad de Madrid es una de las zonas de España más protegidas. Desde el Parque Nacional Sierra de Guadarrama hasta el Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares, pasando por el Parque Regional Cursos Bajos de los ríos Manzanares y Jarama y el Parque Regional Curso Medio del río Guadarrama y su entorno.

Además, también forman parte de la lista enclaves como son el Paraje Pintoresco Pinar de Abantos y Zona de la Herrería, la Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola, el Sitio Natural de Interés Nacional Hayedo de Montejo de la Sierra, el Refugio de Fauna Laguna de San Juan y el Monumento Natural de Interés Nacional Peña del Arcipreste de Hita.

También forma parte de las zonas protegidas áreas como la Red Natura 2000 y otras tres áreas preservadas internacionalmente. Aunque no es fácil que se considere a una zona protegida. "Se intenta conservar un valor ecológico, de hábitats, de su fauna y flora… Tiene que ser singular, una presencia escasa en el territorio o que aporte beneficios ecosistémicos al resto de la población".

"No tiene que ser un único condicionante lo que lleve a la inclusión de un nuevo territorio en esta categoría. Hay valores paisajísticos, patrimoniales, culturales o históricos que tener en cuenta".