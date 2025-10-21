Ayuso anuncia un nodo de Defensa en Madrid y pide a Trump eliminar aranceles a productos españoles

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isbael Díaz Ayuso, junto al alcalde de la ciudad estadounidense de Austin, Kirk Watson. CAM

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes desde Austin (Texas) la creación de un nuevo nodo de Industria e Innovación en Defensa, Seguridad y Tecnologías Duales, una plataforma que, según la mandataria, integrará a todo el sector, desde pequeñas y grandes empresas hasta universidades y centros de investigación, con especial foco en las inversiones.

"Este nodo va a reforzar aún más la posición de Madrid como referente en seguridad y defensa, al nivel de ciudades como Hamburgo o Île-de-France", ha asegurado Ayuso.

La presidenta ha subrayado que Madrid concentra el 54 % del sector y el 61 % de la facturación a nivel nacional, además de contar con "los centros de referencia más importantes" y universidades como la Universidad Politécnica de Madrid, que participan en proyectos, por ejemplo, de la OTAN.

Durante su intervención, Ayuso también ha aprovechado para defender los intereses de la Unión Europea en Estados Unidos, solicitando al Gobierno de Donald Trump que elimine los aranceles a productos españoles que considera "una inversión en salud", como el aceite de oliva y el vino.

En este contexto, ha destacado la presencia de empresas españolas en la vida diaria de los estadounidenses, citando nombres como Ferrovial, Sacyr, BBVA y Acciona, y mencionando la compañía ILoveAceite, que distribuye aceite y vino en EE. UU., "una empresa que salva vidas".

"Quiero aprovechar, si se puede, para pedirle a la Administración Trump que elimine los aranceles para este tipo de productos, especialmente dentro de los gastronómicos de Madrid, como el vino y, sobre todo, el aceite. Porque es salud y es una inversión", ha rematado la presidenta.

Con estas iniciativas, Ayuso busca reforzar la posición estratégica de Madrid en defensa e innovación y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades para la exportación de productos españoles de alto valor, combinando desarrollo industrial y promoción económica internacional.

Visita Austin

Ayuso también mantuvo un encuentro con el alcalde de Austin, Kirk Watson, donde presentó las principales políticas de vivienda de Madrid, que han convertido a la región en un "referente nacional y ejemplo de modelo de gestión pública innovadora".

Ambos dirigentes intercambiaron experiencias con el objetivo de fortalecer medidas que faciliten el acceso a la vivienda. Austin aplica desde hace años estrategias similares a las madrileñas, centradas en liberalización del suelo, reducción de trabas burocráticas y agilización de licencias.

Entre las iniciativas destacadas por la Comunidad se encuentra la ampliación del Plan Vive, un modelo público-privado que ha entregado cerca de 5.000 pisos a jóvenes y familias y que prevé alcanzar 14.000 viviendas en más de 20 municipios, de las cuales 5.500 estarán destinadas a menores de 35 años dentro del programa Plan Vive Solución Joven.

Estas actuaciones forman parte del Plan de Choque 2024/2025, del que ya se ha completado el 90 % de las medidas previstas, y que contempla una nueva fase hasta 2027, incluyendo la ampliación hasta los 50 años del programa Mi Primera Vivienda, que ofrece hipotecas de hasta el 100 % del valor del inmueble.

El Ejecutivo regional también refuerza la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos mediante el Plan Alquila, con más de 53.000 contratos de arrendamiento formalizados para menores de 35 años, ofreciendo seguros gratuitos de impago, asesoramiento e intermediación profesional.

La Agencia de Vivienda Social (AVS) gestiona actualmente 50.000 inmuebles que alojan a 100.000 madrileños en 119 municipios, y se sumarán 2.100 nuevos hogares destinados a personas vulnerables, de los cuales más de la mitad ya están en construcción.

Más allá de vivienda e innovación, Ayuso y Watson abordaron los retos de organizar un evento de Fórmula 1, aprovechando la experiencia de Austin, sede del Gran Premio de EE. UU. desde 2012.

Ambos coincidieron en la importancia de la infraestructura de accesos y transporte, que en Madrid incluirá Metro y autobuses EMT, así como en aprovechar los beneficios económicos y mediáticos de acoger un acontecimiento deportivo de esta magnitud, que llegará a la capital en septiembre de 2026.