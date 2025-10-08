Ayuso reclama a Puente el pago "urgente" de más de 126 millones: no han recibido las ayudas al transporte este año

La reunión de este miércoles del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en Navalcarnero. CAM

La Comunidad de Madrid ha recibido un informe del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) alertando de impagos del Gobierno central. "En este momento, el ministro Óscar Puente está endeudado con 250 millones de euros", ha afirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín.

Así lo ha expuesto el también consejero de Presidencia este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada esta vez en Navalcarnero. De esta manera, ha explicado que ha remitido una carta a Puente, ministro de Transportes, reclamando el abono "urgente" de las ayudas al transporte público correspondientes a este año 2025.

Una cifra que asciende a 126,8 millones de euros y que se suma a la ausencia de ingresos por las bonificaciones aplicadas a las tarifas durante el segundo semestre del año.

Hasta la fecha no se ha ingresado ninguna cantidad, a pesar de que en ejercicios anteriores y, a estas alturas del año, el Estado ya había abonado al menos el 50% de la prestación.

En consecuencia, el Ejecutivo autonómico está asumiendo en estos momentos la merma de ingresos derivada de la aprobación de las ayudas, lo que "pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones económicas con los operadores de transporte".

Como ha señalado García Martín, la aportación estatal resulta "esencial" para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, que cada día utilizan más de seis millones de madrileños.

"Mientras el Gobierno central retrasa los pagos, la Comunidad de Madrid mantiene su compromiso, aportando más de 1.500 millones de euros al sistema, lo que representa más del 70% de su financiación total", ha asegurado el portavoz.

La Comunidad ha trasladado formalmente esta situación al Ministerio de Transportes. El objetivo es eliminar las tensiones de tesorería, evitar disfunciones operativas y garantizar el servicio público de transporte en condiciones de calidad y estabilidad para los usuarios.