Madrid se 'echa' al campo: más olivos, y la apuesta por la fresa, el espárrago y el ajo tierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitando hace unas semanas la Colección de Variedades de Vid y recorre los viñedos experimentales de la finca El Encín. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Madrid no es sólo un gran bloque de hormigón sobre el que se levanta la capital de España. La comunidad tiene hectáreas y hectáreas de viñedos, de olivos y de otros productos tan madrileños como la fresa de Aranjuez o el ajo fino de Chinchón.

La Comunidad de Madrid se 'echa' al campo y apuesta en los últimos años por expandir estos cultivos, centrándose en la vid y el olivo, ganando más terreno; y potenciando productos como los espárragos y la miel.

Tanto es así que, en los últimos 30 años, en la región no paran de plantarse olivos, en parte, gracias a la Denominación de Origen de Aceite de Oliva de Madrid.

En la actualidad, la comunidad cuenta con 30.000 hectáreas de olivo, un crecimiento del 2% de la superficie, según informan desde el Ejecutivo autonómico. Un cultivo que está ganando terreno en las tierras madrileñas sin tradición olivarera.

En el caso contrario, está la vid. Las pérdidas de superficie de este cultivo han aumentado cada año hasta que, por fin, se ha conseguido frenar, manteniendo este año una extensión de 7.500-8.000 hectáreas, un 90% de ellas pertenecientes a la Denominación de Origen Vinos de Madrid.

En parte, se debe a que, en 2023, se puso en marcha una línea de ayudas que ha permitido el cambio de tendencia.

A su vez, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tienen previsto en su programa tener especial atención en las cepas viejas para el mantenimiento de estas superficies adicionales, ya que entienden que hay que "protegerlo y seguir incentivando el desarrollo".

En paralelo, la ganadería se ha incrementado en un 20%; todo según los datos del crecimiento del olivar, mantenimiento de vid y crecimiento de la ganadería.

Otra lucha del Ejecutivo regional es conseguir la Indicación Geográfica Protegida de varios productos madrileños. Un largo proceso que precisa de estudios técnicos y análisis de diferenciación.

La Comunidad de Madrid quiere que Europa reconozca con el sello de protección (IGP) las fresas y los espárragos de Aranjuez, el ajo fino de Chinchón, y la Denominación de Origen Protegida de la miel de Madrid.

Para el impulso de la producción alimentaria, se solicitará a la Unión Europea el reconocimiento de cuatro nuevas figuras de calidad diferenciada: las IGP.

El proceso durará unos dos años y ahora mismo la Comunidad de Madrid está elaborando los estudios de análisis de diferenciación.