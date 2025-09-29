Una camiseta sobre Palestina de un profesor en Alcorcón pone al consejero de Educación de Ayuso ante su reprobación

El consejero de Educación, Emilio Viciana, durante una entrevista con El Español. Nieves Diaz

El conflicto desatado por el apercibimiento a un profesor de Alcorcón que acudió a clase con una camiseta del Club Deportivo Palestino ha escalado hasta la Asamblea de Madrid.

El PSOE ha registrado este lunes una iniciativa para reprobar al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, por no respaldar las actividades de “reflexión y solidaridad” con Gaza en los centros educativos.

Aunque el Reglamento de la Asamblea no contempla la figura de la reprobación, los socialistas han optado por presentar una Proposición No de Ley (PNL) con la que buscan que la Cámara reclame al Gobierno central el cese del consejero.

En el texto acusan a la Consejería de no haber apoyado —“sino todo lo contrario”— este tipo de actividades, que comparan con las promovidas en 2022 en solidaridad con la población ucraniana tras la invasión rusa.

“Llevamos días viendo cómo en la tierra de la libertad de Ayuso caben las amonestaciones a profesores por apoyar a Gaza, las amenazas para que los colegios no puedan mostrar su apoyo y su solidaridad con el pueblo palestino”, denunció la portavoz socialista, Mar Espinar, tras la Junta de Portavoces.

La dirigente subrayó que la libertad “es no impedir que quienes quieren expresar su rechazo al genocidio puedan hacerlo en sus entornos laborales y en su vida personal”.

El caso del profesor continúa generando consecuencias fuera del ámbito parlamentario.

El sindicato CCOO ha anunciado que estudia emprender acciones legales por lo que consideran una “coacción” contra el docente, apercibido por la dirección del centro educativo.

Además, se ha convocado una movilización ciudadana el próximo 3 de octubre a las 11:30 horas para respaldar al profesor y reivindicar que “no se coarten los derechos del profesorado ni se silencie la solidaridad con Palestina”.

‼️ PAREMOS LAS REPRESIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS



📢 Tras lo sucedido en el IES Prado de Santo Domingo (Alcorcón), convocamos concentración el 3 de octubre de 11:30 a 13:30 h en la puerta del instituto.



✊ No vamos a permitir que se coarten los derechos del profesorado ni… pic.twitter.com/SJdsVatwxa — Educación CCOO Madrid (@CCOOEducaMa) September 29, 2025

¿Qué ha pasado?

El origen de la polémica se sitúa la pasada semana, cuando se conoció que un profesor de un instituto de Alcorcón había recibido un “apercibimiento grave por escrito” tras impartir clase con una camiseta del Club Deportivo Palestino, equipo de fútbol chileno fundado por inmigrantes palestinos.

La dirección del centro consideró que el gesto suponía portar “simbología con carácter político”, lo que derivó en un aviso formal al docente.

El Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el PSOE, reaccionó de inmediato mostrando su respaldo al profesor y denunciando unos hechos que calificó de “intolerables” y contrarios a las libertades personales.

La alcaldesa, Candelaria Testa, recalcó que el ámbito educativo debe quedar al margen de “injerencias políticas” y anunció que el municipio impulsará campañas en los colegios públicos de apoyo al pueblo palestino y de concienciación sobre derechos humanos y paz, en virtud del hermanamiento que mantiene con la región de Salfit, en Cisjordania.

En paralelo, la plataforma Marea Palestina y colectivos docentes denunciaron que en los últimos días se han cursado instrucciones para retirar banderas palestinas de varios centros educativos madrileños.

La Consejería de Educación lo negó aunque sí ha recordado a los directores que los colegios “deben ser absolutamente apolíticos”.