Rivas expulsa a los ladrones tras duplicarse los robos a casas: pide una orden de alejamiento de la ciudad

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid se convertirá en pionero al solicitar órdenes de alejamiento de la ciudad para quienes cometan robos en domicilios o establecimientos. Para ello, el Consistorio se personará en los procesos judiciales derivados de estos delitos con el fin de reclamarlas ante los jueces.

La alcaldesa, Aída Castillejo, anunció la iniciativa tras el notable repunte de criminalidad registrado en la localidad. Según el último informe de la Delegación del Gobierno, los robos con fuerza en viviendas se han duplicado en apenas un año.

Hasta ahora ningún otro ayuntamiento ha planteado una medida semejante, al menos que conste al equipo de gobierno de Rivas, lo que convierte a este municipio en referencia en la lucha contra la delincuencia.

No obstante, juristas consultados recuerdan que ya existen precedentes de órdenes de alejamiento aplicadas a municipios, como ocurrió en Lloret de Mar (Girona), aunque en ese caso la decisión partió de un juez y no de una iniciativa municipal. Aquel precedente afectó a un ladrón multirreincidente que había asaltado más de 40 comercios y que, pese a la prohibición, continuó delinquiendo en la misma localidad.

En la misma línea, hay sentencias de varias audiencias provinciales que contemplan la posibilidad de vetar el acceso a zonas específicas como medida accesoria en delitos de hurto y robo. Así se ha aplicado, por ejemplo, a carteristas a los que se les ha impedido entrar en el metro de Barcelona. En todos los casos, sin embargo, la decisión se tomó tras reincidencias y a iniciativa judicial.

Gráfico de delincuencia en Rivas. INE

Lo que plantea ahora Rivas es distinto: presentarse como acusación particular en cada procedimiento y pedir expresamente al juez la expulsión de los infractores del municipio.

La alcaldesa explicó que la propuesta surge tras comprobar que muchos detenidos por robos en domicilios y comercios reincidían a los pocos días. Durante la pasada primavera, la coordinación entre Policía Local y Guardia Civil permitió detener a nueve personas por estos delitos, que regresaron después a delinquir.

Escalada de robos

El anuncio llega acompañado de cifras preocupantes. Según el informe de criminalidad del Gobierno correspondiente al segundo trimestre de 2025, los robos con fuerza en Rivas Vaciamadrid aumentaron un 95,6%. En concreto, pasaron de 113 a 221 en un año, de los cuales 154 fueron en viviendas, lo que supone un 126,5% más.

También crecieron los hurtos (13,5%), la sustracción de vehículos (3,7%) y los robos con violencia e intimidación (8,7%). Entre abril y junio se registró además un homicidio doloso o asesinato en grado de tentativa.

Refuerzos policiales

La orden de alejamiento no será la única respuesta municipal. Castillejo presentó la iniciativa en una reunión con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en la que destacó la incorporación de siete nuevos agentes de Policía Local, a los que se sumarán 14 más “en los próximos meses”.

La regidora recordó asimismo que se ha puesto en marcha la campaña Comercios Seguros y se han reforzado las patrullas a pie en áreas residenciales y comerciales. “Esta es una apuesta importante del Gobierno municipal, porque entendemos la seguridad como un servicio público. Por eso vamos a reforzar la plantilla con más de 20 agentes”, subrayó.

Por su parte, Francisco Martín destacó que la Guardia Civil ha incorporado 47 nuevos efectivos al puesto de Rivas desde el verano, como parte del refuerzo de la seguridad en la zona.