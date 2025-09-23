Sanidad avisa: sólo 177 de los 162.000 abortos voluntarios en Madrid en una década fueron en un hospital público

Durante los últimos diez años, en Madrid se han realizado un total de 162.000 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), de las cuales sólo 177 se ejecutaron en un centro público. Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, este lunes durante un acto con medios.

La cifra ha sido usada por García para criticar la falta de implantación de la reformada ley del aborto, de 2023, que hacía obligatorio que todo aquel que quisiera pudiera abortar en un centro público sin tener que ser derivado a uno privado.

García ha asegurado que esa obligación de realizar abortos voluntarios en hospitales privados "no se está cumpliendo" y que desde su ministerio van a vigilar que no sea así.

El debate no es nuevo y, de hecho, la ministra y líder de Más Madrid ya calentó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) de julio avisando que tomaría medidas legales contra aquellos territorios que no estuvieran cumpliendo la ley que abanderó la ya exministra de Podemos Irene Montero.

En ese momento, el secretario de Estado de Sanidad y exdiputado en la Asamblea de Madrid, Javier Padilla, envió una carta a los consejeros recordándoles la necesidad de cumplir la ley.

Sanidad actualiza el protocolo de aborto en la Comunidad e impulsa su acceso a centros públicos

"Pese al tiempo transcurrido desde la aprobación de esta normativa, muchas mujeres siguen encontrando barreras –geográficas, administrativas u organizativas– que dificultan el acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud".

Por ello, Padilla y el resto del equipo del Ministerio se comprometieron a elaborar un informe que sería el primer paso para tomar "procedimientos legales" contra aquellas regiones que no cumplan la ley.

La advertencia lanzada al aire por García este mismo lunes no aclara si la cifra la obtienen tras ese análisis y si eso supondrá un perjuicio para Madrid.

Lo que sí se sabe es que, en su argumentario sobre el cumplimiento de la ley del aborto, la ministra de Sanidad sólo aportó datos sobre una región: la Comunidad de Madrid. La misma a la que, según algunas voces cercanas a su figura, podría volver en forma de candidata a la presidencia en las elecciones del 2027.

Sea como fuere, desde la Consejería de Sanidad han evitado evaluar las cifras, pues aseguran que su trabajo es que la prestación se reciba por quienes la precisan y vinculan el bajo uso del servicio en la pública con la falta de profesionales dispuestos a ello.

Hay que recordar que los médicos pueden ser objetores de conciencia y negarse a realizar un aborto voluntario en el que la vida de la madre no esté en peligro. De hecho, la propia consejería de Sanidad de Fátima Matute ha rechazado, por activa y por pasiva, realizar el registro de médicos objetores que también recomienda la ley estatal.

Más Madrid

El bajo porcentaje de abortos voluntarios que se realizan en la sanidad pública frente a la privada ha sido motivo de debate en múltiples ocasiones. El grupo parlamentario Más Madrid ha llegado a presentar varias iniciativas legislativas para mejorar las cifras en la Asamblea de Madrid aunque siempre han sido rechazadas.

La última de ellas fue en septiembre de hace un año, cuando registraron una proposición no de ley para que las mujeres "tengan menos obstáculos a la hora de interrumpir voluntariamente su embarazo".

Para manifestar esta crítica, el partido de la también ministra de Sanidad se apoyaba en un informe del sindicato CCOO que decía que de los 20.574 abortos notificados en 2023, solo 56 se realizaron en un hospital de la red del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Sobre la base de esas mismas cifras, los 20.518 restantes se hicieron en clínicas privadas autorizadas, lo que supone un 0,27% del total (en 2022 fue un 0,30%). Además, el sindicato señalaba que en la región “solo siete de los hospitales que conforman la Red del Servicio Madrileño de Salud practicaron estas intervenciones”.