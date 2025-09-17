Ayuso acusa a Pedro Sánchez y Patxi López de utilizar "la kale borroka para mantenerse en el poder": "Tendrá consecuencias"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el Debate sobre el Estado de la Región Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de alentar un "boicot revolucionario" durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en la capital. Hecho que, según la dirigente madrileña, ocurre para tapar lo que pasa en el Gobierno de España y no porque a Sánchez le "preocupe" el pueblo palestino.

La presidenta, quien ya denunció este lunes que estos incidentes no solo alteraron la vida de los ciudadanos, sino que "dejaron una mala imagen como Estado"; ha acusado a Pedro Sánchez y Patxi López de usar a la "kale borroka" para mantenerse en el poder. Al tiempo, ha lanzado un aviso: "Todo esto tendrá una consecuencia. No quedará así".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se ha celebrado este miércoles de manera extraordinaria en la Finca IMIDRA El Encín, Ayuso ha sostenido que las agrupaciones internacionales de ciclistas "han puesto en duda la imagen de Madrid" y ha sugerido que eso es "lo que perseguían quienes alentaban desde La Moncloa" las movilizaciones. En una clara referencia al presidente del Gobierno.

En su opinión, lo ocurrido este domingo representa "una situación gravísima que afecta al Estado de derecho, a la dignidad institucional y a la imagen de Madrid y de España".

La presidenta autonómica ha afirmado que "el Gobierno de la nación no puede jamás ser parte de un boicot enfrentando a ciudadanos" y que hacerlo resulta "suicida para la nación entera". En su intervención, ha llegado a comparar lo ocurrido con un ambiente "preguerracivilista" que "no se veía desde hacía décadas".

Díaz Ayuso ha vuelto a denunciar que el Ejecutivo central "utilice la kale borroka para mantenerse en el poder" y que, bajo esa lógica, "el fin justifica los medios". Ha añadido que por esa razón "blanquean a Hamás y reducen el drama de Oriente Próximo a lo que ha ocurrido en los últimos meses", mientras "se encumbra a terroristas que están utilizando de escudos humanos a sus mujeres e hijos" y "se critica a la única democracia".

La presidenta madrileña ha enmarcado lo sucedido en "un plan político totalitario, viejo y suicida". Según ha dicho, algunos comercios "han visto cómo, a falta de la estrella de David, les pintaban la bandera palestina", y ha acusado al Ejecutivo de querer "seguir uniéndose a la declarada república nacional plurirrevolucionaria". En su opinión, el objetivo es "romper puentes para que no hablemos de la corrupción que rodea al presidente del Gobierno".

"Quieren que hablemos de Israel y de Gaza y no de que somos el único Gobierno en toda Europa que tiene a un fiscal general del Estado procesado", ha apuntado. "Eso no ocurre en ninguna nación del mundo", ha añadido, antes de reclamar que "España tiene que encabezar unas protestas que le dan más oxígeno al presidente del Gobierno, por mucho que intenten aislarnos".

Ayuso ha acusado a Sánchez de "pretender aislar a los israelíes y aislar a España" al tiempo que recordaba que el propio Ejecutivo "ha firmado contratos por valor de 400 millones de euros con empresas israelíes".

En contraste, ha defendido la labor de la Comunidad de Madrid, que ha atendido a 2.800 personas gazatíes, 90 demandantes de empleo y casi 100 estudiantes en colegios, porque su responsabilidad es "atender a todos por igual y ser un lugar de integración".

La presidenta madrileña ha cifrado en términos de "reparación y perjuicio a la imagen de Madrid y de España" el coste de lo ocurrido este fin de semana. Y advirtió de que las consecuencias "no quedarán aquí": "Pedro Sánchez no puede ir contra sus ciudadanos y contra su propia política. No gana provocando este daño".