Los seis pueblos que se unen para compartir policía con ayuda de Ayuso: más agentes por habitante que en la capital

Unidos para combatir el crimen. Desde primeros de este mes, seis municipios del suroeste madrileño han decidido dejar de caminar cada uno por su lado.

Se trata de San Martín de Valdeiglesias, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Cadalso de los Vidrios, Villa del Prado y Aldea del Fresno, que han trenzado sus plantillas en una sola guardia.

Contará con 54 agentes en total que cubrirán a casi 30.000 habitantes, pasando de servicios puntuales a una presencia más continua y visible sobre el territorio.

La creación de esta agrupación se enmarca en la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid (ESICAM179), puesta en marcha por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, en 2021, para reforzar los recursos materiales y humanos de los ayuntamientos.

Para fomentar este tipo de asociaciones —que permiten a municipios pequeños compartir turnos, vehículos, unidades caninas o equipos de comunicación TETRA— el Ejecutivo autonómico ha incrementado en 2025 las ayudas dirigidas a localidades que comparten el servicio de Policía Local: un aumento del 30% en las subvenciones destinadas a sufragar gastos de personal, según la nota oficial.

Subvenciones y criterios de acceso

La Comunidad detalla escalas de subvención por habitante para los municipios que se integren en mancomunidades.

Concretamente, hasta 36 euros por habitante para poblaciones menores de 5.000 habitantes; 33 euros para las que sumen entre 5.000 y 10.000; 31 euros entre 10.000 y 20.000; y 23 euros para las que superen los 20.000 y tengan menos de 40.000.

Policías y dirigentes de los municipios agrupados.

Los requisitos incluyen continuidad geográfica entre los municipios y la acreditación de que no cuentan con recursos suficientes para prestar con garantías el servicio de Policía Local de forma independiente.

Además de la ayuda económica para gasto de personal, las aportaciones de ESICAM179 permiten financiar material —uniformes, vehículos, dispositivos electrónicos de retención— la creación de unidades caninas y la modernización de los terminales del sistema TETRA, según el Ejecutivo regional.

Un proceso con recorrido

La nueva agrupación se suma a las ocho ya constituidas en la región; la primera mancomunidad que se puso en marcha fue la de la Sierra Norte (Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Navalafuente, Torrelaguna y Venturada) en noviembre de 2021.

Desde entonces se han ido sumando otras: en marzo de 2023 se formaron las de Pedrezuela–El Molar y Valdilecha–Perales de Tajuña; en diciembre de 2024 se constituyeron dos más —una para Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra, Soto del Real y Manzanares El Real, y otra para Cubas de la Sagra y Serranillos del Valle—; y en 2025 se han puesto en marcha al menos tres agrupaciones adicionales (Ajalvir, Cobeña y Daganzo de Arriba; El Escorial y San Lorenzo; y una tercera que agrupa a Sevilla La Nueva, Brunete, Villamanta, Quijorna, Villanueva de Perales y Villamantilla).

En tramitación figura, asimismo, una asociación que integrará a Torrejón de Velasco, Griñón, Torrejón de la Calzada, Batres, Moraleja de Enmedio y Casarrubuelos.

En paralelo, fuentes consultadas en junio indicaban que hay municipios que han manifestado su interés en constituir nuevas mancomunidades —entre ellos agrupaciones que incluirían a Guadalix, Miraflores y Soto del Real; a Cobeña, Ajalvir y Daganzo; o a municipios del noroeste como Becerril de la Sierra, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Moralzarzal o Navacerrada—, lo que muestra la continuidad del proceso de mancomunación impulsado por la Dirección General regional.

Eficiencia antes que nada

Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias y la Dirección General regional se subraya que la mancomunación no implica necesariamente un aumento inmediato del número de policías en cada municipio, sino una asignación más eficiente de los efectivos disponibles.

Cuando cuerpos muy pequeños no pueden completar todos los turnos por sí solos, la alianza con otros ayuntamientos permite cubrir servicios y aumentar las horas operativas, explicó a Madrid Total Luis Miguel González Morato.

Del mismo modo, señaló que la Comunidad concede una mayor puntuación en sus programas a los municipios que se asocian.

Además del apoyo económico, las mancomunidades obtienen soporte técnico, como acceso al centro de coordinación municipal a través de la centralita del 112, para "dar soporte a aquellos que carecen de recursos", según la Administración regional.