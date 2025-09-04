Serrano (PP) vaticina el 'éxito' electoral de "los paracaidistas de Sánchez": "Óscar Paradores, el campeón del hostiómetro"

El secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Jesús Hellín / Europa Press

El Partido Popular de Madrid tiene clara una cosa: el modelo de gestión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso es el opuesto al de Pedro Sánchez y, como consecuencia, Moncloa trata a la región con desprecio. Por eso, consideran al Gobierno central su antagonista y un rival bastante fácil de derrotar en unas futuras elecciones municipales y autonómicas.

Así lo ha dejado claro el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, este jueves en la primera jornada de la reunión parlamentaria de diputados populares celebrada en Arganda del Rey. La cita, que se clausurará este viernes con la presencia de Alberto Núñez Feijóo y la presidenta Ayuso, ha servido a Serrano para hacer "humor" con ese futuro frente electoral y sus resultados. Un "éxito" sin precedentes.

Serrano ha confesado que entre las filas populares ya hacen "quinielas" para comprobar qué "paracaidista" socialista, impuesto por Pedro Sánchez en las comunidades autónomas, para las próximas elecciones municipales y autonómicas, acabará cosechando peores resultados. "Estamos convencidos de que el campeón del hostiómetro va a ser Óscar López", ironizó.

Hay que recordar que no son pocos los ministros del Gobierno socialista que se medirán las caras con presidentes populares en los próximos comicios electorales. Entre ellos, destaca no sólo el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López; también Pilar Alegría, María Jesús Montero o Diana Morant en Aragón, Andalucía y Comunidad Valenciana, respectivamente.

El dirigente popular defendió que a los madrileños les ha "fallado" el Gobierno de España, pero no sólo eso. También ha acusado de abandonar a sus propios votantes a los partidos de la oposición que, a su parecer, "nunca están para defender los intereses de Madrid".

"Están en ver quién es más radical para ver quién es segundo, y no ven que alguno está más cerca de quedar cuarto. Algunos compañeros estamos haciendo una quiniela para ver cuál de estos paracaidistas que Pedro Sánchez está colocando en las comunidades autónomas, cuál va a quedar peor y estamos convencidos de que el campeón del hostiómetro va a ser Óscar López", ha bromeado.

Tras confesar que de Más Madrid no "esperan nada" y de "lo que queda del PSM" tampoco, Serrano ha defendido que, a su parecer, el actual partido socialista sólo es una extensión del PSC. "Se está siguiendo al pie de la letra la hoja de ruta que los separatistas se marcaron tras fracasar en 2017".

En su opinión, el Ejecutivo central "plantea una estrategia deliberada de castigar a Madrid porque aquí gobierna el Partido Popular y porque hay un modelo de éxito que deja en evidencia el fracaso del sanchismo". Un castigo que, por lo menos a su parecer, va a recibir su respuesta en las urnas durante las autonómicas de 2027.

Golpe del Estado del 2017

En la misma línea se expresó esta mañana el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, quien aseguró que "Sánchez nos está robando el país y hay que pararle; es un desafío real y urgente".

El diputado denunció que "Madrid y la presidenta Díaz Ayuso son objetivos prioritarios de la mafia instalada en La Moncloa, porque aquí hay un Gobierno que funciona y que se ha convertido en un gran obstáculo en su ofensiva".

Tanto Serrano como Díaz-Pache coincidieron en advertir de que España atraviesa un momento "grave" en el que el Ejecutivo de Sánchez "debilita las instituciones" y sigue "la hoja de ruta marcada por el separatismo tras el golpe de Estado de 2017".

Frente a ese panorama, sostienen que Madrid se ha consolidado como "motor económico y social" y como "ejemplo de resistencia" frente a lo que denominan "el asalto institucional" del Gobierno central.