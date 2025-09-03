Empieza el cole en Madrid: 230 aulas a estrenar, 'prioridad' a la jornada partida y 68 millones en becas comedor

Se acaban las vacaciones. El inicio de curso está a la vuelta de la esquina y en la Comunidad de Madrid comienza con varias novedades: las nuevas medidas, como la jornada partida o el uso de las pantallas; la apertura de aulas a estrenar y la incorporación de más docentes, entre otras.

Además, este curso 2025-2026 también se iniciará con menos alumnos por aula. Y es que el Gobierno regional continúa aplicando su plan de bajada de ratios. Este año llega al primer curso de la Educación Primaria, a todo el segundo ciclo de Infantil y a 1º, 2º y 3º de Secundaria.

Estas dos primeras etapas pasan de 25 a 20 alumnos, mientras que en Secundaria las clases son de 25 alumnos en vez de 30, un descenso que permite una atención más personalizada a los escolares.

Así lo ha destacado este miércoles el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, durante la presentación, tras el Consejo de Gobierno, del informe con los datos más destacados del nuevo curso académico que empieza la próxima semana (entre el 8 y el 9 de septiembre).

Asimismo, ha apuntado la cifra "récord en la incorporación de nuevos docentes en los centros públicos de la región". De esta forma, este curso los colegios e institutos contarán con 67.619 profesores y maestros, tras incorporarse 2.725 nuevos a las aulas, un 50% más que los que se estrenaron el pasado curso.

"Este incremento es el mayor de la historia de la región, a excepción del esfuerzo realizado en los años académicos 2020/21 y 2021/22 para afrontar las necesidades educativas derivadas de la pandemia", como señalan desde la Comunidad de Madrid en una nota de prensa.

A esta cifra hay que sumar otros 25.034 de la concertada, por lo que el número total en centros sostenidos con fondos públicos alcanza los 92.653.

En total, en la Comunidad habrá 1.267.387 alumnos, 101 más que el año pasado. De ellos, el 81,4% acudirá a centros educativos sostenidos con fondos públicos (53,7% a públicos y 27,7% a concertados).

Destaca el crecimiento de la demanda en la etapa de Formación Profesional, con un total de 188.515 alumnos, un 5,4% más que el pasado curso. Estos estudios ofrecen 168 títulos en 177 centros públicos de la región, que este curso disponen de 3.735 nuevas plazas. Tienen un porcentaje de inserción laboral del 75% en el primer año tras la obtención del título, según los datos regionales.

Nuevas medidas

Asimismo, también se han anunciado medidas educativas pioneras. Destacan tres de ellas: la jornada partida, la incorporación de los dos primeros cursos de la ESO en algunos centros (CEIPSO) y el uso de las pantallas en las aulas.

"El objetivo de las iniciativas es incrementar la protección de los escolares de la región y seguir mejorando la calidad de su sistema educativo", ha argumentado Viciana.

En cuanto a la implantación de la jornada partida en los centros "como norma general", se trata de un Decreto (el cual se aprobará "en breve" por el Consejo) cuenta con dos partes diferenciadas.

La primera organiza el horario en los mencionados centros, que se desarrollará en dos sesiones de mañana y tarde con un intervalo entre ambas de dos horas y posibilidad de realizar jornada continuada en los meses de septiembre y junio. La única excepción a esta norma será la de los centros que al comienzo de este curso ya tengan aprobado el horario continuado para su actividad docente.

La segunda parte del Decreto regula el procedimiento para que estos centros puedan tramitar y aprobar el cambio de su jornada escolar al horario partido, un procedimiento que se facilita y simplifica para que las familias y comunidades educativas que lo deseen puedan activarlo con todas las garantías.

"Queremos incrementar la capacidad de elección de las familias, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, mejorar el rendimiento de los alumnos y permitir que los horarios escolares se adapten a las necesidades actuales", ha explicado el consejero.

Por otra parte, serán 49 los colegios públicos repartidos por toda la región que inician la semana que viene el impartir de manera progresiva 1º y 2º de ESO.

La Consejería, en colaboración con los ayuntamientos propietarios de estos colegios, ha realizado las adaptaciones y obras necesarias para poner en marcha esta medida. Se han invertido más de 4 millones de euros para habilitar los laboratorios, equipamiento digital, mobiliario y material didáctico para asegurar una educación que se ajuste al cambio de aprendizaje y a los nuevos contenidos.

También entra en vigor este curso escolar el Decreto que restringe el uso individual de dispositivos digitales por parte de los alumnos de Educación Infantil y Primaria de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la región.

Esta normativa, pionera en España, pretende reducir los riesgos derivados del uso temprano, intensivo o inadecuado de las tecnologías de la información.

Los alumnos de estas etapas no podrán trabajar de forma individual con dispositivos digitales, y sus maestros tampoco podrán programar la realización de deberes u otras tareas académicas evaluables en las que tengan que utilizar tablets, ordenadores, móviles o similares fuera del horario escolar.

En cuanto al uso compartido entre dos o más niños, se permitirá siempre con una finalidad pedagógica, bajo la supervisión de los docentes y con limitaciones de tiempo de entre una y dos horas semanales en función de edades y etapas.

En la etapa de la ESO serán los propios institutos que la imparten los que delimiten este uso. Los centros educativos tendrán este curso para adecuarse a lo dispuesto. Aquellos que tengan ya implantado un proyecto educativo que incluya un dispositivo individual por alumno dispondrán también del curso 2026/27 para su adaptación completa a la norma.

Además, el Ejecutivo madrileño invertirá este curso un total de 262 millones para ayudas en becas. Concretamente, se destinarán 68 millones a las de comedor; 67,3 a Educación Infantil; 43,5 a Bachillerato; 30,5 a Formación Profesional; 15 a Segunda Oportunidad; 37 al programa de préstamo de libros ACCEDE y más de 1,1 millones a las de transporte, apertura de los comedores en periodos no lectivos y ofrecer desayunos.

Otra iniciativa que comienza este año es el llamado programa 'Patios abiertos'. Este plan trata de mantener abiertos este curso los patios y bibliotecas escolares de cerca de 300 colegios públicos pertenecientes a 84 municipios de la región -entre ellos Madrid capital- en horario vespertino, una vez terminada la jornada lectiva.

Comenzará en octubre y se incorpora a la apertura de los colegios en días no lectivos y a las actividades extraescolares, unas medidas que ya funcionaron el pasado curso 2024-2025. Pueden beneficiarse tanto los alumnos del propio colegio como otros del municipio matriculados en centros distintos.

Nuevas aulas

Además, este año en la región se estrenan un total de 15 nuevas infraestructuras educativas públicas. Se trata de nuevos centros, ampliaciones y terminaciones de otros, además de equipamientos como gimnasios o laboratorios que entran en servicio este mes de septiembre.

Esto ha supuesto una inversión de 58,5 millones de euros, por la que se suman 230 nuevas aulas para 4.730 alumnos.

Uno de estos nuevos centros es el colegio público Rudyard Kipling, que abre sus puertas por primera vez en el madrileño barrio de El Cañaveral. Será el primero en Madrid que nace como CEIPSO (así como todas las nuevas medidas, como la jornada partida, ya incorporadas).

El Eduardo Capa, en el municipio de Arganda del Rey, también está de estreno. En esta primera fase, recién terminada, ofrece a las familias de la zona 180 plazas de Secundaria, laboratorios y pistas deportivas.

Asimismo, otros tres colegios públicos culminan sus respectivas fases de terminación y empiezan este septiembre con todas sus instalaciones ya preparadas para sus alumnos: el María de Villota, de la capital, que pasa a tener cinco clases por curso tras una inversión de 7,7 millones de euros; el Nuria Espert, de Madrid, que también ha requerido 7,5 millones para rematar las aulas que estrenarán sus 660 nuevos alumnos, y el María Blanchard, de Getafe, con una inversión de casi 2,8 millones de euros que ha permitido levantar aulas para ambas etapas, otras de apoyo y biblioteca para 360 niños.

Tres institutos también estrenan fase de terminación y cuentan ya con todas sus aulas y equipamientos disponibles. Son el Juan Bautista Montenegro, de Torrejón de Ardoz, cuya última etapa de obras ha requerido una inversión de 8 millones de euros para dar servicio a 500 nuevos alumnos; el José Pedro Pérez Llorca, de Parla, que añade 630 plazas de Secundaria y Bachillerato tras unos trabajos valorados en más de 6,4 millones, y el Jane Goodall, de Madrid capital, al que se han destinado 3,7 millones y tendrá 460 nuevos estudiantes.

Por su parte, seis centros amplían sus instalaciones para seguir mejorando los espacios que ofrecen a sus estudiantes. Estas actuaciones se han llevado a cabo en el Colegio Rural Agrupado Torremocha, de Torremocha de Jarama; el colegio público de Educación Especial Peñalara, de Collado Villalba; los institutos públicos Neil Armstrong, de Valdemoro; María Rodrigo, de Madrid, y Rafael Frühbeck de Burgos, de Leganés, y el CEIPSO San Miguel, de la localidad de Villamantilla.

Por último, se han incrementado el número de aulas para la atención de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que ya alcanzan las 919 (con 37 más). También aumentan hasta 156 (con 51 más) las aulas de Educación Especial en colegios públicos.