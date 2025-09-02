La tensión con los menores migrantes se dispara en Madrid: agresiones de encapuchados y 38 solicitudes de retorno

Las últimas oleadas de violencia en torno al Centro de Primera Acogida de Hortaleza —una agresión sexual a una joven presuntamente cometida por un interno y la posterior paliza a dos menores por parte de encapuchados— han desatado una fuerte bronca política sobre la gestión de estos menores.

Por un lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reavivado la posibilidad de repatriarlos a sus países de origen, al sostener que, según datos de la Consejería de Servicios Sociales, estos jóvenes presentan un perfil "cada vez más violento".

Por el otro, el Gobierno central mantiene su plan de reubicar a los menores que permanecen ‘varados’ en Canarias como parte de la estrategia para afrontar la crisis migratoria que atraviesan las islas y acusa a la presidenta, y al PP de Madrid, de "racismo".

Desde la Comunidad de Madrid siempre se habían alejado de los discursos más radicales en torno a la gestión de los menores migrantes. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la situación ha cambiado.

Aunque el Ejecutivo regional sigue defendiendo su integración, durante este año 2025 el Gobierno de Ayuso ha solicitado hasta en 37 ocasiones a la Delegación del Gobierno que intermedie para que los jóvenes con perfiles conflictivos sean repatriados a sus países de origen y su correspondiente reagrupamiento familiar "conforme a la legislación vigente".

Hasta ahora esta medida nunca había sido reclamada por la Comunidad de Madrid, pero, tal y como ha podido saber este diario, la visión ha cambiado. De hecho, a esos 37 expedientes se les sumará el del menor acusado de violar a una chica este sábado.

Los perfiles de los adolescentes migrantes que llegan a las instalaciones regionales son cada vez más "complicados": jóvenes con historiales violentos, alto consumo de drogas y, en algunos casos, "manejados por las mafias". Por ello, el Ejecutivo autonómico pide ahora la colaboración del Gobierno central para repatriar a esos jóvenes, aunque sean menores de edad.

Por el momento se desconoce la nacionalidad y los delitos concretos que pesan sobre los internos, aunque en su mayoría proceden del norte de África y de la franja sur del desierto del Sáhara.

Fuentes regionales denuncian que no consta que la Delegación haya iniciado ningún procedimiento de reagrupación y recalcan que la Comunidad "seguirá adoptando tantas acciones como sean necesarias" para que el Ejecutivo central cumpla con sus obligaciones legales.

Almeida, preocupado por la inmigración

El debate ha salpicado también al Ayuntamiento de Madrid. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que "no queremos negar el debate y tampoco hay que esconder la preocupación por la inmigración. No vamos a seguir el mismo discurso que Vox. Somos favorables a la inmigración, pero es obvio que la política de puertas abiertas no soluciona el problema. La inmigración ha hecho mucho bien a España a lo largo de las últimas décadas".

Almeida ha advertido de que la gestión del Gobierno "llevará a más radicalización en cada una de las partes", y ha acusado a Pedro Sánchez de "buscar precisamente esa radicalización de los polos".

"Aquellos que viven de la radicalización, como Sánchez, deben tener en cuenta las consecuencias. No solo radicaliza Vox, también el Gobierno y sus socios. Que no se escape el delegado del Gobierno y se siente con nosotros. Lo que debe hacer es ponerse en cabeza y no esconderse detrás de otras instituciones", ha añadido el alcalde.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha acusado a Ayuso de tener "la cara de hormigón" por su nuevo discurso respecto a cómo tratar a estos menores migrantes.

Ortega Smith ha tachado al PP de "hipocresía personalizada" y "partido de la estafa permanente", recordando que Ayuso "fue la que animaba a acoger" a los menores, pese a prometer en campaña el cierre de centros que luego no ejecutó. "Es una oportunista, como la mayoría del PP, que cambia de discurso según convenga en las encuestas", ha afirmado.

Muy diferente es la visión que se tiene del problema desde la izquierda del arco parlamentario. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha criticado que el Gobierno autonómico "solo denuncia lo que le interesa para esparcir su racismo".

Bergerot, como también ha hecho el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha vinculado la agresión sufrida por dos menores en la puerta del centro de Hortaleza con las palabras de la presidenta en su cuenta de X tras conocerse la violación a una joven por parte de un interno de ese mismo centro.

"Las palabras tienen consecuencias, y estamos viendo que las violencias verbales se traducen en agresiones", advirtió.

Por último, la Delegación del Gobierno, encargada de gestionar los citados expedientes, no ha valorado cómo se está trabajando en los mismos. Es más, Francisco Martín ha defendido su gestión y ha recordado que la competencia de los centros corresponde a la Comunidad.

Pese a condenar la violación de la chica, el delegado ha puesto en el punto de mira a los gestores del centro de Hortaleza y ha llamado a "investigar por qué el sospechoso estaba fuera del centro a esas horas", recordando que el menor se escapó "saltando la tapia" sobre las 22.30 horas. Así pues, la Delegación ha pedido extremar las medidas de control y garantizar el buen funcionamiento de los centros de acogida.