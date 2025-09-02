Un centenar de personas se manifiesta ante el centro de menores de Hortaleza desafiando la prohibición

Decenas de personas se han concentrado este martes frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza (Madrid) en un acto convocado por Vox que había sido prohibido por la Delegación del Gobierno por riesgo de alteración del orden público y de incurrir en un posible delito de odio.

Pese a la prohibición, el partido ha mantenido la cita alegando que se trataba de una comparecencia ante los medios y no de una manifestación.

El acto ha estado encabezado por la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y por la diputada nacional Rocío de Meer. Ambas han arropado la convocatoria en apoyo a la menor de 14 años que denunció la semana pasada haber sido víctima de una violación por parte de un joven residente en el centro de Hortaleza.

La concentración ha estado vigilada por la Policía Nacional y ha reunido a varias decenas de asistentes que han coreado consignas contra el Gobierno como "¡Menas a Marruecos!" o "¡Fuera el psicópata de Sánchez!". Entre los carteles exhibidos se podían leer mensajes como "Nuestras hijas tienen miedo" y "Deportaciones = seguridad".

Durante su intervención, Moñino ha reclamado el cierre del recurso de Hortaleza y de "todos los centros de ilegales" en España, además de la deportación de quienes han llegado de forma irregular. Ha acusado al Ejecutivo central de "proteger a los delincuentes y abandonar a los españoles" y ha responsabilizado tanto al PSOE como al PP de abrir las fronteras a migrantes que, según sus palabras, "ponen en peligro a las mujeres".

La dirigente autonómica ha vinculado el aumento de agresiones sexuales con la inmigración y ha señalado a las ONG como "mafias disfrazadas" que favorecen la entrada en el país. También ha arremetido contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por no actuar con "contundencia" frente a la migración y no haber firmado convenios de reagrupación de menores con sus países de origen.

Moñino se ha referido igualmente a la agresión sufrida por dos jóvenes del centro el pasado lunes a manos de varios encapuchados, afirmando que los recursos de acogida "generan violencia" y sugiriendo que los hechos podrían responder a "un ajuste de cuentas o una pelea entre bandas".

La Delegación del Gobierno había prohibido horas antes la convocatoria al considerar que ponía en riesgo el "bien superior" de los menores que residen en el centro y que podía derivar en altercados. Vox, sin embargo, ha mantenido el acto y ha criticado lo que considera un ejercicio de "censura" por parte de un "Gobierno criminal, autócrata y censor".