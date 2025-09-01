El nuevo radar que empieza a multar en Madrid desde este mes de septiembre: está en uno de los puntos más conflictivos

Madrid es una ciudad que está afrontando unas fechas complicadas. La continua expansión de la capital ha provocado que este verano haya sido considerado como el verano de las obras. Algunas tan importantes como las de Ventas o las de la A-5.

Estos trabajos de remodelación y reforma están provocando graves afectaciones al tráfico de la capital, el cual se ha resentido en su ritmo habitual. Si Madrid es una ciudad complicada para moverse en coche, más lo está siendo durante estos meses tan convulsos.

Sin embargo, los conductores madrileños tienen ahora una nueva mala noticia. Y es que la Comunidad de Madrid estrena un nuevo radar. O mejor dicho, uno de los radares más nuevos de la región estrena funciones, ya que a partir de este mes de septiembre empieza a sancionar de verdad.

Hasta ahora estaba en periodo de prueba, detectando aquellos conductores que excedieran los límites de velocidad, pero sin consecuencias. No obstante, a partir de este mes, cada vez que pasemos por esta zona deberemos tener más cuidado que nunca.

Concretamente, la zona elegida para implantar este dispositivo de control de velocidad es el kilómetro 1,68 en sentido creciente de la M-14. Se trata de uno de los puntos más conflictivos de la comunidad ya que está muy próximo al aeropuerto de Madrid-Barajas.

¿Cómo es el nuevo radar que amenaza Madrid?

El verano es una fecha especialmente complicada para los desplazamientos por carretera. Muchas personas utilizan el coche para ir y venir a sus destinos de vacaciones. E incluso también para ir y venir del trabajo, ya que al estar más vacías las carreteras de las grandes ciudades, tardan menos y aprovechan más el tiempo. También hay más facilidad para aparcar cerca de los destinos.

Es por ello que la Dirección General de Tráfico decidió activar durante este mes una nueva remesa de radares con motivo del Plan 2025. En él se contempla la instalación de hasta 122 nuevos dispositivos, de los cuales 7 son fijos, mientras que el resto serán de tramo.

Uno de los más polémicos se encuentra en la Comunidad de Madrid. Concretamente, en el kilómetro 1,68 en sentido creciente de la M-14. Este es un punto muy importante de las carreteras madrileñas, ya que es la autovía de acceso al Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Se trata de un tramo que tiene solo 3,2 kilómetros y que une la salida 9 de la M-40 con las terminales 1, 2 y 3. Esta es una ubicación muy importante para la Dirección General de Tráfico, ya que la M-14, en este punto, tiene un límite establecido a 80 kilómetros por hora.

Para todos aquellos que frecuenten la zona, deben saber que durante los próximos meses este radar va a ser más exigente de lo habitual. Y es que este dispositivo situado en la M-14 tendrá un margen de error de ±3 km/h al tener un límite de menos de 100 km/h hasta el 1 de agosto de 2026. Después, una vez pase la evaluación de la conformidad, el dispositivo subirá ese margen de error hasta los ±5 km/h.

Este dispositivo entró en funcionamiento el pasado 1 de agosto. Sin embargo, hasta ahora sus sanciones eran meramente informativas. A partir de ahora, cambiará su naturaleza, 'cazando' a los conductores que se pasen de la raya en una de las vías con más tráfico de la Comunidad de Madrid.