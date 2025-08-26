Siete heridos leves en el tercer encierro de 'Sanse', que contó con 2.100 corredores y fue "muy veloz"

El tercer encierro de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, 'Los encierros de Madrid', de San Sebastián de los Reyes, contó con 2.100 corredores, fue "muy veloz" y dejó siete heridos leves.

Las reses de la ganadería Carlos Núñez protagonizaron "una carrera vibrante" a lo largo del clásico recorrido de 820 metros, lanzado desde los corrales hacia la plaza de toros 'La tercera', han desgranado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

El encierro transcurrió con "notable rapidez, siguiendo la estela del primero, completando el recorrido en 1 minuto y 40 segundos, si bien uno de los astados se entretuvo en la plaza hasta que los dobladores lograron encerrarlo en los toriles con un tiempo total de 2 minutos 35 segundos".

La manada ha corrido unida hasta calle Real con Postas, donde dos de los toros se quedaban rezagados, pero han conseguido volver a unirse gracias al trabajo de los pastores. Después, uno de los toros se ha adelantado, abriendo camino y dando lugar a grandes carreras. La afluencia de corredores y público ha superado a la del primer día, con 2100 corredores.

El balance sanitario ha sido positivo, no se han registrado heridos por asta, y las siete asistencias médicas han sido leves, todos atribuibles a caídas o contusiones y dadas de alta en el lugar.

Desde Protección Civil, el responsable Pedro Martínez reiteró la velocidad de las reses, con un encierro limpio. Por su parte, Carlos Bolarín, concejal de Festejos, ha destacado la bravura del toro que se ha separado de la manada y ha permitido que se abrieran huecos en el recorrido, con resultado de grandes carreras.