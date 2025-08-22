Atención a los viajeros a Extremadura: los trenes salen y llegan sólo hasta Leganés durante estos días

La estación de Cercanías de Leganés Central será durante los próximos días punto de partida y de destino de los trenes de Media Distancia que conectan Extremadura con Madrid.

En concreto, el periodo exacto irá desde este viernes 22 hasta el sábado 30 de agosto. Estos vehículos iniciarán y finalizarán ahí su recorrido debido a las obras de mejora que se están acometiendo en la estación de Atocha.

Los viajeros con salida o destino a Atocha podrán desplazarse entre esta estación y la de Leganés usando su billete de tren para usar la línea C-5 de Cercanías, como ha indicado Renfe en un comunicado.

Esta medida temporal no afecta a los servicios de Larga Distancia, por lo que los trenes Alvia Extremadura-Madrid no verán modificado su paso por la estación madrileña.

Además, la empresa informará a los viajeros sobre esta situación temporal mediante avisos en su web y máquinas autoventa. En el momento de seleccionar el viaje en la web se indicará el tramo que ha de realizarse en servicio de Cercanías.

Obras en Atocha

Este cierre se produce a raíz de las obras en la estación de Atocha. Unas actuaciones que Adif está desarrollando para permitir la ampliación de la capacidad del túnel de Sol y mejorar la fiabilidad de las líneas de Cercanías de Madrid.

En concreto, se aumentará un 33% la capacidad del túnel de Sol, lo que beneficiará especialmente a las líneas C-3 y C-4. También se ampliará el andén 5, que da servicio a las vías 9 y 10, para aumentar su capacidad y destinarlo a la subida y bajada de viajeros de la C-5.

Por otro lado, han provocado otras afecciones en el tráfico entre las estaciones de Chamartín y Atocha. De esta manera, se encuentra interrumpido todavía el tramo en las líneas C-3, entre Aranjuez y Atocha, y C-4, tanto el ramal entre Parla y Atocha, como el que une Alcobendas y Colmenar con Chamartín Clara Campoamor.