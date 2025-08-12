Trump sitúa a Madrid como una de las capitales más seguras del mundo en comparación con Washington DC

El presidente de EEUU, Donald Trump, está decidido a acabar con la "inseguridad" en Washington DC y para ello ha querido explicar durante una rueda de prensa cuál es la situación de la capital norteamericana en comparación con otras ciudades del mundo con el documento "Making DC safe and beautiful again" (Hacer a Washington DC segura y hermosa otra vez).

Lo curioso es que en el gráfico con un ranking de los asesinatos producidos en 10 ciudades del mundo, Madrid aparece como una de las más seguras, en niveles muy parecidos a los de Londres y Nueva Delhi, la segunda y tercera capital con menos crímenes, según el listado que facilitó la propia Casa Blanca.

Aunque en los papeles de Trump no indican la fuente ni tampoco el número exacto de asesinatos que barajan para hacer el gráfico, sí se observa en rojo a Washington, como una ciudad con muchos crímenes en 2024 y más de un 25% de porcentaje, y Madrid, con un límite cercano a 0%.

Gráfica utilizada por Trump en Truth Social en la que compara la seguridad de Washington con otras capitales. Truth Social

En teoría, el gráfico está hecho en función del número de asesinatos que se produjeron en cada capital de las que aparecen por cada 100.000 habitantes y es ese factor el que hace que, por ejemplo, Washington aparezca como una ciudad mucho más insegura que lugares como Bogotá o México DC, en ese orden.

También por encima de ciudades como Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana, en ese orden de mayor a menor inseguridad.

Al calcular la criminalidad en función del número de asesinatos por cada 100.000 habitantes hay que tener en cuenta que, pese a que Washington es la capital de Estados Unidos, con lo que implica de movimiento económico, político y social, su población es algo más de 700.000 habitantes, muy por debajo de los 8 millones de Bogotá o de los más de 9 millones con los que cuenta Ciudad de México.

Guardia Nacional

El presidente de Estados Unidos anunció igualmente el despliegue de 800 miembros de la Guardia Nacional para "restablecer la ley, el orden y la seguridad pública".

La medida se engloba dentro de un plan con el que pretende "liberar a la capital de personas sin techo y de criminales", y que contempla poner bajo control federal a la Policía Metropolitana de Washington DC. Una decisión tan inusual como polémica, que Trump ampara en la declaración de una "emergencia de seguridad pública".

Durante una rueda de prensa, el mandatario, escoltado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la fiscal general, Pam Bondi, indicó también que reforzará la vigilancia nocturna con agentes del FBI, que se sumarán a los esfuerzos de la policía local para combatir la delincuencia.

"Esta ciudad ya no va a ser santuario de criminales", dejó claro.

Para la Administración estadounidense en el polo opuesto de lo que se vive en Washington estaría Madrid, donde no hay tantos crímenes ni tanta inseguridad.

Actualmente, la tasa de homicidios per cápita sigue siendo relativamente alta en Washington en comparación con otras ciudades estadounidenses, según recoge la BBC. No obstante, de acuerdo con datos de enero del Departamento de Justicia, la delincuencia violenta alcanzó su nivel más bajo en 30 años en 2024 y se redujo un 35% en comparación con 2023.