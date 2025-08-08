El triángulo de los atascos en agosto en un Madrid lleno de obras: en la A-5, Ventas y la Castellana

Este agosto, Madrid lleva casco y chaleco reflectante. Obreros, grúas y vallas delimitan el paisaje en casi cualquier trayecto: del centro al extrarradio, la ciudad es un enorme tablero de obras. Nadie escapa al nuevo deporte local: sortear desvíos y calcular alternativas.

La Operación Asfalto 2025, protagonista absoluta, aterroriza a navegadores y enamora a urbanistas. Recorrer algunas de las arterias más transitadas del centro es encontrarse con señalización provisional, operarios trabajando y algún que otro camión a pie de calzada, testigos de la renovación veraniega. Y también ver cómo la ciudad apuesta por el futuro. No solo se reasfalta: se reinventa.

Habrá a quien le sorprenda buscar aparcamiento y encontrar cerrado el parking del Lago de Casa de Campo, todo un clásico veraniego que este año se toma vacaciones forzadas. Otros descubren nuevas rutas al trabajo cuando su línea habitual de Metro desaparece por obras.

Mientras tanto, conducir por Madrid requiere un máster exprés: un desvío aparece donde antes había un camino recto, un aviso de corte que cambia cada pocos días, ese carril que quizás mañana ya no estará. La ciudad obliga a estar alerta y a improvisar por naturaleza.

Hay cansancio entre los madrileños que no se han marchado de la ciudad de vacaciones. Y también cierta curiosidad. Las molestias son innegables, y hacen tirar de ingenio, pero el horizonte promete una ciudad más cómoda y moderna.

Carreteras afectadas

Madrid afronta una gran campaña de obras: la Operación Asfalto 2025 renueva el firme de 256 calles, con cortes rotativos en barrios de todos los distritos y cambios diarios en la circulación habitual.

Al norte, el soterramiento del Paseo de la Castellana mantiene cortados los carriles centrales, mientras que en Ventas, la cubierta de la M-30 obliga a desvíos en arterias como Alejandro González, Marqués de Mondéjar y la plaza América. En distintos tramos, la M-30 suma cortes y desvíos en túneles como Embajadores, Begoña y San Luis, especialmente en las noches de agosto.

Las principales entradas y salidas también están afectadas: la calzada sur de la A-5 permanece cerrada entre los km 3,3 y 6,25, desviando el tráfico a la calzada norte y dejando inutilizado el túnel de la Avenida de Portugal.

El puente de la A-6 en Torrelodones está completamente cerrado para vehículos, solo con paso peatonal. La M-50 sufre cortes alternos y circulación doble sentido en el sur (Eje Culebro) entre la A-4 y la M-409, a lo que se suman trabajos por fases entre los km 23 y 40. La M-40 mantiene restricciones a la altura de Orcasur por obras en el acceso a la A-4.

Además, otros trayectos habituales requieren atención: en la A-3 y Conde de Casal siguen las restricciones y cortes por los trabajos de ampliación de la línea 11 de Metro; en la M-607, entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, continúan las ampliaciones de carril y cortes puntuales que afectan incluso al carril bici.

Las afecciones cambian semana a semana y los solapes entre obras hacen que las alternativas más usadas también se vean saturadas. La recomendación general sigue siendo revisar la información de DGT y Ayuntamiento antes de cualquier desplazamiento.

Operación Asfalto 2025 :

Renovación del pavimento en 367 calles de los 21 distritos de Madrid (incluyendo Conde Duque, Hortaleza, Bravo Murillo, Recoletos, Pez, Dr. Fleming, etc.). Los cortes y desvíos van rotando cada semana según avance la obra.

Proyecto Parque Castellana :

Soterramiento de 675 m del Paseo de la Castellana entre Sinesio Delgado y el Nudo Norte de la M-30. Corte y desvío de los carriles centrales en ambos sentidos hasta finales de 2026.

Cubierta de la M-30 en Ventas :

Construcción del parque sobre la M-30, con cortes y desvíos en la M-30 (especialmente entre Ventas, Alejandro González, Marqués de Mondéjar y plaza América). La afectación vial continuará hasta enero de 2026.

M-30 y principales túneles :

Obras nocturnas de asfaltado y mantenimiento en túneles de Embajadores, puentes de Begoña y San Luis, y otros tramos clave, especialmente entre el 3 y el 11 de agosto. Cierres y desvíos nocturnos recurrentes; consulta información actualizada de la DGT.

Aviso de un tramo de la A-5 cortado. Rodrigo Mínguez Soterramiento de la A-5 :

Calzada sur cortada (entre km 3,3 y 6,25), todo el tráfico de salida desviado a la calzada norte. Afecta el acceso a Madrid y conexiones con la M-30. Adicionalmente, el túnel de la Avenida de Portugal y acceso M-30 sentido entrada, cerrado del 18 de julio al 30 de agosto.

Puente de la A-6 en Torrelodones (km 30,250) :

Corte total hasta finales de septiembre por obras de refuerzo y reparación. Tránsito peatonal habilitado, pero desvíos y estrechamiento de carriles en la autovía principal.

Obras en la A-3 (Conde de Casal / Avda. del Mediterráneo) :

Restricciones, cierre nocturno del túnel y reducción de carriles por la ampliación de la línea 11 de Metro. Se mantiene un carril abierto por sentido en superficie; acceder desde Conde de Casal a la A-3 puede dificultarse, sobre todo de noche.

La entrada a Conde de Casal desde la A-3. Rodrigo Mínguez M-50 (segunda circunvalación) :

Rehabilitación y mejora del firme, varios tramos en fases rotativas entre los km 23,4 y 40.

En el Eje Culebro (Getafe–Fuenlabrada–A-4 y M-409), circulación doble sentido por una sola calzada todo el verano.

M-40 :

Obras de ampliación y acceso a la A-4 a la altura del km 20,500 (sentido Orcasur). Cortes parciales y desvíos en julio y agosto.

M-607 (Tres Cantos–Colmenar Viejo):

Trabajos para incorporar un tercer carril entre los km 22,5 y 26, con cortes puntuales, desvíos provisionales y afecciones al carril bici paralelo.

Plazas y aparcamientos y afectados

Los problemas no afectan sólo a las carreteras. El parking del Lago de Casa de Campo permanece cerrado por obras, obligando a los visitantes a buscar alternativas en los alrededores. También el aparcamiento público de Luna-Tudescos, en el centro de Madrid, interrumpe su servicio por reformas, reduciendo las opciones de estacionamiento urbano temporalmente.

En la Plaza de Salvador Dalí, la rehabilitación mantiene amplias zonas valladas y accesos restringidos. Pasear o aparcar cerca requiere desviarse por rutas alternativas habilitadas, mientras avanzan los trabajos para renovar pavimento, mobiliario y zonas verdes.

Parking del Lago de Casa de Campo: cerrado por obras todo agosto.

Parking público Luna-Tudescos (Centro): cerrado por mantenimiento y obras.

Plaza de Salvador Dalí: rehabilitación integral, zonas valladas y accesos restringidos.

Trenes afectados

Paralelamente, las líneas C-3 y C-4 de Cercanías Madrid están afectadas por cortes y restricciones en el túnel de Sol durante todo agosto. Los trenes emplean rutas alternativas y se ajustan frecuencias, por lo que es imprescindible consultar horarios antes de cada viaje.

La línea C-5 ha recuperado la normalidad tras finalizar sus obras el 30 de julio, restableciendo el servicio habitual entre Embajadores y Villaverde Alto y manteniendo revisiones para seguir garantizando la seguridad.

Líneas C-3 y C-4 (Sol y Atocha): restricciones y tramos cortados por obras en el túnel de Sol, trayectos alterados todo el mes.

La línea C-5 (Embajadores–Villaverde Alto) también estuvo afectada, pero solo hasta el 30 de julio.

Metro

Por su parte, la línea 6 se mantiene cerrada entre Moncloa y Méndez Álvaro hasta el 6 de septiembre, y entre Moncloa y Legazpi hasta fin de año. Las obras de ampliación de la línea 11 provocan desvíos y señalización provisional en la zona de Conde de Casal, afectando a peatones y tráfico local.

En la línea 7, el corte entre Barrio de la Concepción y Canal duró únicamente del 25 al 29 de julio para renovar equipos. El tramo 7B de MetroEste, entre Barrio del Puerto y Hospital del Henares, continúa cerrado por obras de refuerzo estructural e impermeabilización.