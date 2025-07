Ya es oficial: el importante cambio en el calendario laboral de Madrid que llega horas antes de este esperado festivo

Se podría decir que esta semana trae buenas noticias para los madrileños. Y es que será más corta de lo habitual. A pesar de que muchas personas tenían dudas, efectivamente este viernes 25 de julio será festivo. Por lo tanto, la mayoría no tendrán que cumplir con sus obligaciones laborales.

Una buena nueva que, a pesar de estar ya inmersos en la citada semana, muchos aún tenían en incógnita. Sin embargo, como es tradición, el 25 de julio no será día laborable al celebrarse la festividad de Santiago Apóstol. Una fecha escogida por la Comunidad de Madrid para este 2025.

Por lo tanto, supondrá el primer día festivo del presente verano. Aunque no será el único. Y es que a pesar de que muchas personas no lo sepan, durante el mes de agosto los madrileños disfrutarán de una jornada más en la que no tendrán que acudir a sus puestos de trabajo.

No obstante, este 25 de julio no será un festivo más. Al caer en viernes, muchos madrileños aprovecharán para hacerse un gran puente y tener tres días de descanso absoluto. Un momento del año en el que muchos aprovecharán seguramente para una escapada a la playa.

Por lo tanto, será una jornada importante para el tráfico y para las carreteras, ya que al estar a las puertas del comienzo del mes de agosto, podría ser un primer inicio de la operación salida. Esta época es conocida sobre todo por ser la del mes con más desplazamientos vacacionales.

¿Por qué es festivo el 25 de julio en Madrid?

El verano es una época de vacaciones. Sin embargo, hay quienes a estas alturas todavía no han podido cogerse ningún día libre. Por ello, se les está haciendo un poco larga la etapa estival. Sobre todo si residen en ciudades como Madrid, donde el verano se hace más difícil de sobrellevar.

Las altas temperaturas y la falta de alternativas para refrescarse convierten estas semanas en toda una misión complicada de superar. Por ello, buenas noticias como la de este festivo siempre son bienvenidas. Y es que este 25 de julio, viernes, no será día laborable.

Así lo ha confirmado la Comunidad de Madrid, organismo que decidió incluirlo como uno de sus 12 días festivos del año 2025, a los cuales hay que añadir los dos días extra que tienen todos los municipios. Por lo tanto, si vives en Madrid, es probable que no te toque trabajar.

Pero este 25 de julio no será el único día del verano en el que los madrileños estén de enhorabuena. El calendario laboral de la Comunidad de Madrid contempla un segundo festivo que muchos no esperan y que no tienen en su hoja de ruta.

Se trata del 15 de agosto, otro día que también cae en viernes y que permitirá a los madrileños hacer un nuevo puente con tres días sin tener que cumplir con sus obligaciones laborales. En este caso, por la celebración de la Asunción de la Virgen.

¿Qué se celebra el 25 de julio?

Sin embargo, esta celebración no tiene nada que ver con la del 25 de julio, la más próxima que tienen los madrileños. Y es que sigue habiendo muchas personas que no irán a trabajar este viernes, pero que no saben el motivo de esta buena noticia.

En dicha jornada se celebra el día de Santiago Apóstol, uno de los mayores representantes del cristianismo y que además es el patrón de España. Este día antes era festivo en todo el país. Sin embargo, desde el final de la Dictadura, pasó a ser fiesta solo en las comunidades que así lo deciden. Menos en Galicia, donde lleva siendo un día grande desde entonces.

Santiago Apóstol lleva siendo considerado el patrón de España desde el siglo IX, en plena Reconquista. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII cuando se concedió realmente el patronato. Un nombramiento que corrió a cargo del papa Urbano VIII, reconociendo a Santiago el Mayor como patrón de España bajo el reinado de Felipe IV.