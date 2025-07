Ayuso defiende su uso del chalet de Rascafría y pide no compararlo con el Falcon de Sánchez: "Llevé comida de casa"

Isabel Díaz Ayuso ha defendido este lunes su estancia en el chalet de Rascafría, encuadrado dentro de unas fincas adquiridas por el Ejecutivo autonómico, asegurando que no es comparable con "el Falcon, los viajes a República Dominicana y los cuatro palacios" utilizados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"He estado dos días en una casa y me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán con mis medios"", ha explicado ante los medios desde el acto de presentación del proyecto Milla Canal.

La polémica estalló tras conocerse que Ayuso había pasado un fin de semana en esta finca pública junto a su familia. El PSOE-M ha solicitado visitar el inmueble, mientras que Más Madrid ha registrado una proposición de ley para impedir que cargos públicos hagan un uso distinto del patrimonio autonómico.

Ante estas críticas, Ayuso ha denunciado un "ataque personal" y ha asegurado que ella se paga sus vacaciones, billetes de avión, restaurantes y vivienda. "¿Puede el presidente del Gobierno decir lo mismo?", se ha preguntado.

"Se me critica que yo no pueda vivir por mis medios en una casa que no me paga nadie. Y tengo que ver cómo se quieren equiparar cuatro palacios durante siete años, con todos los séquitos y ninguna transparencia, mientras se ocultan prostíbulos, sobres en dinero negro y pisos pagados con tramas", ha lanzado Ayuso.

"Dos días y mi táper"

La presidenta también ha cargado contra lo que considera una "exageración sin nombre", al intentar su uso durante dos días de este inmueble, con la presunta corrupción vinculada a Begoña Gómez, José Luis Ábalos, Koldo García o los ataques a la UCO.

"Un viaje en Falcon vale lo que todo el gasto de la Comunidad de Madrid en un año", ha dicho. "Qué me van a equiparar los viajes a República Dominicana, los cuatro palacios y los gastos de 15 ministros con dos días y mi táper".

Sobre la finca de Rascafría, ha recordado que se trata de un espacio público "recuperado para todos los madrileños", que incluye una ermita, dotaciones naturales y edificios rehabilitados.

"Para difamar vamos a gran velocidad en este país, pero para rectificar nos quedamos en una esquina de una noticia, en la página impar, y si puede ser al lado de los crucigramas", ha lamentado.

La Finca

Tal y como ha recordado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha defendido la compra de la finca, propuesta por los técnicos de la Consejería por su alto valor ecológico.

El terreno, de 453 hectáreas, fue adquirido por 4,3 millones de euros, una cifra similar a la que pagó el Estado por la finca colindante del Pinar de los Belgas. Novillo ha destacado que la casa donde se alojó Ayuso "no responde a las características que se están vertiendo" y que su valor dentro del conjunto es "muy inferior".

La finca incluye además una ermita del siglo XII, ya abierta a los vecinos tras 70 años cerrada; la antigua Casa de la Madera, que será rehabilitada como sede forestal y centro de interpretación; y la vivienda aislada donde se alojó la presidenta.

Novillo ha precisado que estas instalaciones pueden utilizarse también para pernoctas de miembros del Gobierno en guardia o alerta, especialmente por cuestiones de seguridad e intimidad.

Energía para Cataluña

A preguntas de los medios de comunicación, la presidenta de la Comunidad de Madrid también ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez está "fabricando a los ojos de todos una nación paralegal" en Cataluña, a través de lo que considera un "atropello total al Estado de Derecho" y un uso "descarado e ilegal" del poder.

Según ha explicado, este proceso de "fragmentación de España" se está llevando mientras, por otro lado, no paran de "invadir competencias" de comunidades como Madrid, en ámbitos como la fiscalidad o las universidades.

Por ello, Ayuso ha denunciado que mientras que se interviene la autonomía de Madrid, se conceden "privilegios totalmente ilegales" a Cataluña, por ejemplo, en materia de inmigración o energía, tal y como ha adelantado esta mañana el diario ABC.

A su juicio, el objetivo del Gobierno es deteriorar deliberadamente la situación de Madrid y de otras regiones para concentrar en Cataluña los recursos del Estado.

Ayuso ha criticado además el desequilibrio fiscal que, asegura, perjudica a la región. "Madrid recauda más de 100.000 millones de euros al año y solo gestiona un presupuesto de menos de 30.000, mientras que Cataluña, que recauda menos de 50.000, prácticamente lo gestiona todo", ha lamentado.

Viaje a Latinoamérica

Por otro lado, la presidenta madrileña también ha cargado contra el reciente viaje oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Chile, al que ha acusado de "erigirse en el líder mundial del comunismo" mientras busca "blanquear su imagen cada vez más perjudicada".

En su opinión, la gira internacional responde a una estrategia personalista para reposicionarse en el exterior, pese a que —ha dicho— su credibilidad democrática está cada vez más cuestionada.

"Se reúne con países que menos respetan precisamente las democracias, lo hace alguien que no respeta ni al Parlamento ni la alternancia política", ha denunciado Ayuso.

La presidenta ha advertido, para terminar, de que esta deriva política genera un "deterioro absoluto" de la imagen internacional del país, compromete las inversiones y pone en riesgo incluso la seguridad.